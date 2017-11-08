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Ладислав Бубнар порадовал своим духовным репертуаром

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Ноябрь 08
02:05 2017
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5 ноября 2017 года, в православном храме города Пршибрам известный словацкий певец Ладислав Бубнар исполнил для нас несколько песен из своего духовного репертуара. Данное творческое мероприятие было приурочено к 10-летию церковного прихода.

Певец известен тем, что сам пишет музыку и тексты песен, является полуфиналистом чешско-словацкого проекта «Суперстар», участником шестого российского конкурса «Голос» и победителем нескольких песенных состязаний, например,«Пироговский рассвет».

Ладислав был крещён в апреле 2017 года протоиереем Олегом Махнёвым, служащим в городе Пршибрам, что в 60-ти километрах от Праги. К православному вероисповеданию его привела раба Божия Галина, из России, которая и стала его крестной мамой. Галина, как человек сердобольный, с истинно христианской душой, зная, как нелегко человеку, проведшему своё детство в детдоме, развивать свой талант, всячески помогает певцу.

Это уже не первое выступление Ладислава в Пршибрамском храме, и надеемся, что, несмотря на победы в конкурсах и другие искушения славой, он будет укрепляться в вере, останется таким же простым, доступным и неамбициозным и ещё порадует верующих своим прекрасным пением!

В любви Божией

Прихожане Пршибрамского церковного прихода.

Автор фотографий: Ярослав Мошков, ИА «Русские новости»

Автор видео: Ярослав Мошков, «Видеоканал Держава»

Тэги
ПравославиеПршибрам
Страны
Чехия

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