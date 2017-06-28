Л.Д.Симонович-Никшич награжден Орденом святого благоверного князя Димитрия Донского

Глава Союза Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств — Леонид Донатович Симонович-Никшич награжден Орденом святого благоверного князя Димитрия Донского.

Награждение состоялось 25 июня 2017 года в Воскресенье, на день Прп. Онуфрия Великого, Прп. Петра Афонского, Прп. Арсения Коневского, блгв. вел. кн. Анны Кашинской, в храме Николая Чудотворца на Трех Горах, по окончании Божественной Литургии.

Орден святого благоверного князя Димитрия Донского 2й степени, Леониду Донатовичу, вручил на амвоне храма, протоиерей Димитрий Рощин — руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

На вручении отец Димитрий Рощин зачитал грамоту к ордену: «Во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви и в связи с 70 — летием со дня рождения Симонович – Никшич Леонид Донатович, Глава Союза Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств удостоен орденом Русской Православной Церкви, святого благоверного князя Димитрия Донского 2й степени, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, 30 мая 2017, награда №1».

От себя отец Димитрий добавил, что Леонид Донатович является одним из ветеранов церковного общественного движения и по праву награжден столь высокой наградой и возгласил Леониду Донатовичу «Аксиос» и «Мно́гая ле́та!»

В ответном слове Леонид Донатович поблагодарил Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла за оказанную честь и заявил, что и далее будет трудиться на благо Святой Матери Церкви.

Особо стоит отметить, что впервые был вручен орден св. кн. Димитрия Донского в виде креста с ликом святого князя Димитрия в центре в обрамлении дубовой и лавровой ветвей, на георгиевской ленте, что подчёркивает воинское значение ордена и звезды ордена с монограммой святого князя, двумя перекрещенными мечами и девизом «Блаженны миротворцы».

(Орденом святого благоверного князя Димитрия Донского награждаются священнослужители, военачальники, ветераны Великой Отечественной войны и иные лица, проявившие мужество при защите отечества, а также внесшие вклад в развитие взаимодействия между Русской Православной Церковью и армией, оказывающие духовно-нравственную поддержку военнослужащим).