Кто точит копье на «Золотого Витязя»?

Вопрос этот, дорогой читатель, далеко не праздный!

Потому что речь идет не о каком-то мифическом герое, а об уникальном в своем роде явлении! Фактически – о международном славянском и евразийском культурном движении за нравственные идеалы и за возвышение души человека!

Причем, «Золотой Витязь» сегодня объединяет в себе сразу два крупнейших международных культурных акта. Это – Международный Кинофорум и Славянский Форум Искусств!

Международный Кинофорум проводился в 2018-м году уже в 27-й раз, а Славянский Форум Искусств – в 9-й раз!

И это уникальное по своей значимости событие состоялось в 2018 году в Крыму в городе-Герое Севастополе.

Приветствие на два эти потрясающие по своей исторической значимости Форумы прислали: Президент Российской Федерации В.В.Путин, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, (к огромному нашему несчастью, недавно скончавшийся) тогдашний Председатель Комитета Государственной Думы по культуре, известный российский кинорежиссер Станислав Говорухин, министр культуры РФ В.Р.Мединский, губернатор города Севастополя Д.Е.Овсянников.

По-моему, список более чем внушительный!

Так что президент Международного Кинофорума и Славянского Форума Искусств «Золотой Витязь» Народный Артист России Николай Бурляев, как говорят в подобных случаях, «выложился на все сто»!

При этом, никто из власть имущих даже не удосужился поинтересоваться, а чего же, собственно говоря, стоило все это уже не совсем молодому Народному Артисту и всей его не очень многочисленной команде?!

А досталось этим людям – по полной программе! За достаточно короткий срок и при достаточно ограниченных финансовых возможностях они сумели сотворить невозможное! И оба Форума стали по-настоящему эпохальными событиями в жизни России и всего Славянского Мира! Только вот субсидии на проведение мероприятий данных Форумов его организаторы получили практически в самый последний момент. Тогда, когда уже основная часть работ была практически выполнена и когда были достигнуты договоренности о завершающих стадиях оставшихся работ. Поэтому (что совершенно естественно в подобного рода ситуации), получив долгожданные субсидии (которые, кстати, не предназначались для финансирования государственных программ), руководители Форумов, естественно, не стали проводить никаких «тендеров» (или, говоря языком финансовых чиновников, — «госсзакупок»), а просто оплатили работу тем, кто ее уже выполнил или был готов выполнить быстро и качественно, в соответствии с задумками организаторов.

Майские Форумы в Севастополе прошли на-Ура!

Но, новое российское Правительство, заступившее на свою вахту после завершения Президентских выборов, видимо, это уже перестало интересовать. Там начались свои «разборки», сведение счетов и выяснение отношений. А между ними, как это обычно всегда и бывает, конечно же, оказались ни в чем не повинные люди!

Только в этот раз почему-то решили замахнуться не на простого обывателя, а на человека, олицетворяющего собой Совесть и Душу Русской Нации – носящего высокое звание Народного Артиста России и много лет подряд организующего уникальные Форумы, выступающие за «Нравственные Идеалы» и «За возвышение Души Человека»!

Николай Бурляев долго не мог понять, в чем же, собственно говоря, его пытаются обвинить? Какие такие прегрешения перед своей Родиной он, ее Народный Артист, совершил? За что его пытаются унизить таким мерзостным и пакостным способом?

А ларчик, по всей вероятности, открывался весьма просто!

Как я уже сказал, в самом Правительстве начались «разборки». К которым Николай Бурляев никогда никакого отношения не имел. Просто однажды Судьба занесла его в Министерство по Чрезвычайным Ситуациям. И там горячо поддержали его идею создания на базе данного ведомства специализированного Института Культуры, который занимался бы вопросами культуры в этой весьма специфичной отрасли. И творческие коллективы МЧС под руководством деятелей из Института Культуры МЧС, который возглавил Николай Бурляев и вложил в него весь жар своей Души, действительно, буквально творили чудеса! Они превращали грубых спасателей и пожарников в настоящих рыцарей! Да и просто в прекрасных людей с красивой душой, творческой натурой и отзывчивым сердцем, готовых прийти на помощь любому нуждающемуся в любую минуту, жертвуя своим здоровьем и своей жизнью!

Но! Как я уже сказал, с МЧС в составе нового Правительства начались «разборки»! А «крайним» во всем этом почему-то вдруг оказался всеми горячо любимый Народный Артист России Николай Бурляев!

Тебе не кажется это странным, мой дорогой читатель?

Или здесь примешалось еще что-то?

Возможно, свою роль во всей этой достаточно грязной истории сыграла еще и настоящая гражданская позиция истинного Патриота России Николая Бурляева.

Он, будучи заместителем председателя Общественного Совета при Министерстве культуры России неоднократно высказывал свое твердое мнение по поводу того, что нынешнее руководство нашего российского Минкульта упорно и целенаправленно разваливает традиционную российскую культуру. И 22 марта 2018 года совершенно твердо выступил на заседании Общественного Совета в защиту уникального Русского Государственного концертного оркестра «БОЯН», который был создан 50 лет назад Народным Артистом СССР, композитором, дирижером, профессором Анатолием Полетаевым и в одночасье был уничтожен приказом министра культуры России Владимира Мединского и его подручными.

Кроме того, Николай Бурляев является сегодня одним из главных противников руководства Минкульта России, пытающегося насадить вестернизацию и американизацию российского отечественного кинематографа. И постоянно выступает против бездумной коммерциализации всего российского искусства и культуры, когда во главе ведущих учреждений культуры вдруг оказываются торговцы с рынка, всякого рода сомнительные «менеджеры» и просто явные мошенники.

А подобного чиновники не прощают!

Вот и возникли неизвестно откуда неизвестно какие жалобы неизвестно на что!

Но, этого оказалось достаточно для того, чтобы тут же «состряпать» в отношении Народного Артиста России Николая Бурляеева некое «дело об административном правонарушении». Для начала решили присудить небольшой штраф (?!) Якобы, за то, что он не провел некий «тендер» на распределение субсидии, полученной от Академии МЧС России на проведение «Золотого Витязя».

При этом, некий безликий чиновник ФАС (так живописно именуется у нас Федеральная Антимонопольная Служба – как говорится, лучше не придумаешь!), рассматривавший данное «административное дело» попытался сделать «хорошую мину при плохой игре». И чуть ли не ласковым голоском поведал всеми нами любимому Народному Артисту о том, что попытается «минимизировать наказание». И вынес Постановление о взыскании с Николая Бурляева… 40 тысяч рублей! При этом, посоветовал никуда больше не обращаться, успокоиться, принять все как должное, уплатить штраф и «больше ничего не нарушать».

Но, мы-то эти «фокусы» давно и хорошо знаем! Потому что, дай этой братве укусить тебя за палец – они тебе потом всю пятерню отгрызут! Тем более, что выполнять «административные заказы» наши ребята в правоохранительных органах и в сфере финансового контроля научились весьма ловко. И многие из них только на их выполнении получают порой продвижения по служебной и административной лестнице.

К сожалению, так было в нашей Великой и Несчастной России всегда! И конца подобного рода практике, похоже, не видно.

Потому что, как только ты признаешь свою вину, то дальше доказывать что-либо будет уже бесполезно! Ибо, каждый раз тебе будут тыкать в глаза твоим же собственным признанием…

А посему вольно или невольно возникает одна простая мысль: найти тех, кто пытается точить копье на «Золотого Витязя» и, как это делалось у нас всегда на Руси, слегка намять им бока! Чтобы впредь неповадно было посягать на Святое!

А еще лучше было бы, если бы все те, кто так активно ратовал за успехи «Золотого Витязя», не на словах, а на деле вступились бы за его главного Творца! И разогнали бы подальше от этого благочестивого русского и славянского Воина всякого рода НЕЧИСТЬ!

Иначе, не ровен час, однажды она – эта НЕЧИСТЬ — придет и за ними тоже!

Сергей Комков – член Союза писателей Москвы, д.юр.н., проф.