Кто такие букмекеры?

Ставки на спорт в последние несколько лет получили огромную популярность, как у любителей спорта, так и у простых азартных людей, умеющих грамотно рассчитывать коэффициенты выигрыша, ведь они больше не могут играть в игорные аппараты в связи с их закрытием. Неудивительно, что с каждым годом все больше игроков на бирже становятся обладателями крупных сумм, ведь конторы предлагают не только заманчивые условия и показывают прозрачность своих действий, но и предлагают клиентам заманчивые бонусы, такие как bet365 бонус код. После введения уникальной фразы или числового кода, на счету клиента появляется энная сумма денег, которую он может использовать для заключения пари.

Кто же такие букмекеры?

Букмекеры — это своего рода спорщики, которые в процессе заключения пари используют денежные ставки. Легальные ставки по большей части являются расчетом предстоящих спортивных событий, с ранее рассчитанным коэффициентом и обговоренной суммой возможного выигрыша.

Ключевая особенность игры на бирже заключается в том, что букмекерам совершенно все равно, выиграет их клиент или нет, ведь все уважающие себя конторы включили в штаб своих работников большое число аналитиков, которые оценивают коэффициент вероятности тех или иных событий, исходя из статистических данных. В свою очередь, в каждый коэффициент закладывается маржа, которая представляет собой процент прибыли БК в случае любого исхода ситуации.

Однако реалии показывают, что сегодня не все так просто. Во-первых, никто не отменял возможность того, что по стечению обстоятельств, аутсайдер одержит победу над фаворитом или на последней секунде дополнительного времени во время футбольного матча, один из спортсменов не забьет решающий гол. Во-вторых, огромное количество пользователей научились не хуже обученных специалистов анализировать статистику и выводить собственные стратегии игры на бирже. В некоторых случаях выигрыши клиентов букмекерских контор оказываются настолько высокими, что компании несут огромные убытки.

Букмекеры в России

Проблема с развитием азартных игр на территории РФ носила настолько масштабный характер, что правительству пришлось принять достаточно жесткие меры. Власти приостановили деятельность всех казино и закрыли залы с игровыми автоматами, однако, ставки на спорт, были оценены как возможность людей использовать свои аналитические способности и удовлетворить потребность в чувстве адреналина.

Однако и тут мошенники нашли свои лазейки, поэтому 2 апреля 2019 года в силу вступили запреты на беттинг-операции, которые затронули сразу несколько регионов необъятной. По официальным данным, на просторах России зарегистрировано порядка 20-и букмекерских контор.

Таким образом, ставки на спорт запрещены в Дагестане, в Республике Тыва, в Чукотском автономном округе и в Ингушетии. Сыграть на бирже не получится также, если пользователь находится в Тамбовской, Калужской, Рязанской или Иркутской области. На остальные регионы ограничения пока не распространены.

Как распознать честную букмекерскую контору? Главным условием для организаторов биржи является наличие лицензии и членство в саморегулируемой организации букмекеров. Законное принятие онлайн ставок также обуславливается использованием услуг ЦУПИС, они являются посредническими кредитными организациями, через которые проходят абсолютно все финансовые операции, как клиента, так и букмекера. Таким образом, российским игрокам на бирже не достаточно просто зарегистрироваться на сайте БК, необходимо также пройти индентификацию в ЦУПИС, предоставив удостоверяющие личность документы.

Тем не менее, нелегальный беттинг по-прежнему процветает, ведь многие конторы, а также их клиенты, не желают отдавать лишний процент от ставок и, соответственно выигрышей, сторонним организациям. Однако стоит призадуматься о том, что легальная игра является своего рода протектором для финансов обоих сторон. Посреднические организации исключают возможность мошенничества, ведь все их клиенты прошли процесс полной индентификации. Таким образом, необходимо понимать, куда вы вкладываете свои деньги, ведь любые наши дейсвтия должны приносить положительные эмоции и прибыль, а не разочарования.