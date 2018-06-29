Крысы бегут с корабля

Похоже, что эта самая известная для всех россиян поговорка начинает работать в отношении одного из наиболее важных для каждого цивилизованного россиянина правительственного ведомства – Министерства культуры!

Потому что именно Министерство культуры России с приходом туда в качестве главного руководителя в мае 2012 года главного PR-щика партии «Единая Россия» Владимира Мединского все больше и больше стало обрастать гнилью и превращаться в торговую шхуну, в трюме которой поселилось огромное множество всякого рода грызунов и вредителей. А с палубы этого некогда прекрасного корабля по ходу движения пиратская команда нового «шкипера» стала выбрасывать лучшие произведения русской классической культуры. Или втихаря продавать их в грязных товарных гаванях, в которые корабль постоянно забредал в глухую ночную пору.

Вполне естественно, что и команду наш «выдающийся шкипер» подбирал себе под стать! На борт брал лишь тех, кто беспрекословно и точно выполнял его преступные приказы!

Надо повесить «мемориальную доску» фельдмаршалу-убийце в городе, который потерял по его вине несколько миллионов жителей?!

— Есть! Ваше Превосходительство!

Надо уничтожить уникальную коллекцию семейства Рерихов, находящуюся под особой охраной ЮНЕСКО?!

— Есть! Ваше Превосходительство!

Надо уничтожить Фонд Славянской Письменности и Культуры?!

— Есть! Ваше Превосходительство!

Надо уничтожить уникальный русский национальный концертный оркестр «БОЯН»?!

— Есть! Ваше Превосходительство!

Надо снести исторические казармы Семёновского Полка в Санкт-Петербурге?!

— Есть! Ваше Превосходительство!

Надо посадить во главе всех творческих коллективов бывших директоров коммерческих рынков?!

— Есть! Ваше Превосходительство!

Любое, даже самое абсурдное и даже самое преступное желание своего «кормчего» готовы были выполнить заместители капитана корабля, носящего гордое имя «Министерство культуры России»!

И, казалось, этому не будет предела!

Тем более, что «шкипер» Мединский всегда работал с большим размахом!

До того, как стать министром культуры России, он активно работал в рекламном бизнесе: обслуживал «Автобанк», «ТверьУниверсалБанк», крупные табачные корпорации и финансовые пирамиды. А потом поднаторел в политической рекламе, и так же активно рекламировал партию «Единая Россия».

В таких случаях говорят, что, по всей вероятности, этому человеку было совершенно безразлично что рекламировать! Главное, чтобы за это – хорошо платили!

Но, видимо, и этого молодому начинающему «шкиперу» показалось мало. И он решил ринуться в административные органы!

Сначала – в Федеральную Службу Налоговой Полиции России. Затем – в Министерство по налогам и сборам!

Главный принцип прослеживается весьма ясно – быть поближе к тем, кто имеет дело с реальными деньгами!

Но, во всех этих структурах он вольно или невольно все-таки находился на второстепенных ролях. А ему хотелось занять главную позицию!

И он ее, наконец-то, занял!

21 мая 2012 года настал его «Звездный Час»! И в один прекрасный момент человек, никогда и никаким боком вообще не соприкасавшийся с вопросами культуры и искусства, вдруг в одночасье стал Министром Культуры Великой Страны – России!

Поистине, такое возможно только в нашей несчастной стране! Даже Шарль Перо со своей Золушкой перед этим меркнет! Не говоря уже про Буратино с его дурацким Золотым Ключиком!

Куда смотрело руководство Правительства, принимая решение о назначении данного господина на столь ответственный пост, даже не будем задавать вопроса. Потому что принятие кадровых решений в Правительстве России – процесс закрытый не за семью замками, а за семидесяти семью! И откуда возникают вдруг те или иные фигуры в составе Правительства, остается только гадать…

Но, вот, почему, принимая решение о назначении на должность министра культуры страны не посоветовались, хотя бы, с ведущими деятелями российской культуры, — вопрос, конечно, интересный…

Зато, теперь у целого ряда известных деятелей культуры возникают серьезные вопросы и серьезные претензии к деятельности этого самого главного «культурного руководящего органа страны»!

Так 22 марта 2018 года состоялось заседание Общественного Совета при Министерстве культуры России. И на нем с достаточно жесткой позицией по поводу всего, что делает руководство Министерства культуры России выступил Народный Артист России Николай Бурляев. Который прямо заявил о том, что данное ведомство превратилось из созидателя в разрушителя отечественной культуры. И привел в качестве примера расправу с уникальным Русским Концертным Оркестром «БОЯН». Который был создан еще 50 лет назад Народным Артистом СССР, композитором, дирижером, профессором Анатолием Полетаевым. Этот Оркестр знает и любит не только Россия, но и весь Славянский Мир! Он гастролировал во многих странах. И везде с неизменным успехом!

Но, команда «шкипера» Мединского решила уничтожить этот творческий коллектив. И сделала свое грязное дело! Осенью 2017 года Русский Концертный Оркестр «БОЯН», не смотря на активные протесты самих музыкантов и международной славянской общественности, приказом Министерства культуры России был фактически уничтожен! А его бессменный художественный руководитель – уволен! И сделано это было по-крысиному, келейно, подпольно и в достаточно непорядочной и подлой манере!

Говорил Николай Бурляев и о том, что сотворило Министерство культуры России с классическими российскими театрами. О том, что во главе театров руководители главного «культурного ведомства страны» поставили бывших директоров рынков и финансовых махинаторов. О том, что театры пытаются превратить в некие коммерческие структуры.

И слова Бурляева имеют под собой реальное подтверждение.

Мне лично пришлось в феврале 2018 года столкнуться с весьма примечательным фактом.

Надумали мы с супругой сходить на один из спектаклей в «Театр Оперетты». Открыли официальный сайт театра в Интернете. И оказалось, что ни одного билета на спектакль уже нет! Но, тут же, рядом открылся еще один сайт с названием «Театр Оперетты», на котором имелось в наличии большое количество билетов. Правда, по цене, в два раза превышающей первоначальную стоимость!

Пришлось данным вопросом заняться вплотную. Был подготовлен официальный Депутатский Запрос из Государственной Думы РФ в Генпрокуратуру и в Следственный Комитет РФ по поводу того, как это все могло произойти.

Не прошло и 3 дней, как сайт-двойник исчез, а на официальном сайте «Театра Оперетты» появились все билеты!

Администратор театра, к которому я пытался обратиться с вопросом о том, как все это понимать, долго бегал от меня по всему театру. И, наконец, просто спрятался где-то в кабинете.

Думаю, дорогой читатель, всякие комментарии здесь излишни…

Но, сейчас речь идет именно о тех, кто создал подобного рода систему, при которой так легко и так вольготно живется всякого рода жуликам и мошенникам под крышами лучших (в прошлом) учреждений культуры нашей Великой Страны – России!

Так вот. Напрямую в уничтожении уникального Русского Концертного Оркестра «БОЯН» принимали участие сразу два заместителя министра культуры России: Александр Журавский и Владимир Аристархов.

А Владимир Аристархов принимал самое активное участие в заседании Общественного Совета при Министерстве культуры России 22 марта 2018 года и с пеной у рта доказывал, что его ведомство действует в полном соответствии с «интересами российской культуры»!

И вот 13 июня 2018 года поступает сообщение о том, что оба эти «боевые зама» вдруг решили сбежать с корабля по имени «Минкульт России»! Якобы, «по собственному желанию»!

Во что я, честно говоря, не верю!

Просто крысы, как это всегда бывает на тонущем корабле, почуяли неладное и решили вовремя оттуда смыться! Чтобы (не дай Бог!) не пойти на дно вместе с тонущим кораблем и вместе с его нашкодившим «шкипером»!

Только нам не стоит, все-таки, пускать корабль Российской Культуры на дно!

Пусть себе с него бегут эти пугливые крысы!

Вместе с ними нужно бы стащить на берег и привести в чувства слегка зарвавшегося шкипера! И серьезно объяснить ему, где его реальное место!

А корабль Российской Культуры должен плыть дальше! И радовать всех нас своей мощью еще многие столетия!

Только крыс туда больше пускать не желательно…

Сергей Комков – член Союза писателей Москвы, д.юр.н., проф.