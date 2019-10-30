Закон и беззаконие

Крымские таможенники выявили и изъяли ограниченные к перемещению товары

В двустороннем автомобильном пункте пропуска Перекоп должностные лица Крымской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили посадочный материал, пестициды, стимуляторы роста растений в ассортименте, которые пытался незаконно ввезти житель Херсонской области.

В ходе таможенного контроля гражданин подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой заявил об отсутствии товаров запрещенных или ограниченных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза. На устный вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно. Однако при осмотре транспортного средства среди личных вещей гражданина таможенники обнаружили более 280 упаковок посадочного и семенного материала, пестицидов, а также стимуляторов и регуляторов роста растений.

Учитывая тот факт, что в отношении ввоза на территорию Российской Федерации пестицидов, стимуляторов и регуляторов роста, семенного и посадочного материала установлен разрешительный порядок, а ввоз пестицидов в качестве товаров для личного пользования запрещен, в действиях гражданина усматриваются признаки административных правонарушений.

В отношении мужчины Крымской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 (недекларирование) и ст.16.3 (несоблюдение запретов и ограничений) КоАП России, — сообщил нам представитель Крымской таможни.

Справка:

Средства защиты растений (пестициды) включены в раздел 2.2. «средства защиты растений (пестициды)» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 №30 «О мерах нетарифного регулирования».

В соответствии с п. 4 раздела 1 Положения о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза средств защиты растений (пестицидов) ввоз физическими лицами средств защиты растений (пестицидов) в качестве товаров для личного пользования запрещен.

Ввоз семенного и посадочного материала, в том числе в багаже и ручной клади, без сопровождения фитосанитарным сертификатом не допускается.

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