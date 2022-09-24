Кризис автозапчастей в России. Страховщики бьют тревогу

В рамках круглого стола «Импортозамещение в ОСАГО», который состоялся 19 сентября в Общественной палате РФ, представители страховых компаний, Союза автосервисов, экономисты и другие эксперты выразили серьезную озабоченность из-за дефицита автозапчастей. Дело в том, что страховые компании и автосервисы не справляются с ремонтом автомобилей по ОСАГО на фоне масштабного кризиса автозапчастей, который уже полгода лишь набирает обороты.

Эксперты отметили, что решить ситуацию могло бы принятие ряда временных мер. Необходимо смягчать предусмотренные законодательством сроки на ремонт по ОСАГО, а также в ожидании, пока наладится параллельный импорт и частичное импортозамещение силами российских производителей, законодательно временно разрешить страховым компаниям и автосервисам ремонтировать автомобили тем, что есть на рынке прямо сейчас — б/у запчастями.

Так, Алексей Артамонов, вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование», подчеркнул, что в текущей ситуации ни страховщики, ни пострадавшие не могут купить новые оригинальные запчасти и произвести ремонт быстро. «Наши надежды на то, что параллельный импорт или импортозамещение в короткие сроки решат эту проблему, пока не оправдываются. Все, что происходит в этом направлении, пока совершается явно не в тех масштабах, которые необходимы для конвейерной работы по урегулированию убытков и по ремонту автомобилей. Мы уже давно начали обсуждать тему использования б/у запчастей в ОСАГО. Этот опыт распространен на разных рынках, в том числе, и в Западной Европе», – прокомментировал спикер.

Марина Щукина, заместитель начальника управления методологии обязательных и массовых страховых продуктов «РЕСО-Гарантия», отметила также, что кризис автозапчастей в России ставит страховые компании в такую ситуацию, когда они не могут отремонтировать машины по ОСАГО в положенный по закону срок — 30 календарных дней. «Мы получаем и отправляем машины на ремонт по ОСАГО и, в итоге, сервисная станция сообщает, что не может отремонтировать машину в срок и гарантировать качество. Часть автовладельцев понимает ситуацию. Но есть и те, кто пытается на этом нажиться, от них страховые компании получают судебные иски о том, что нарушены сроки выдачи направления на ремонт, не обеспечено выполнение требования закона, не отремонтирован автомобиль. В связи с этим страховые компании платят штрафы, так как суды исходят из того, что написано в законе и трактуют его буквально. Однако вины страховщиков в том, что в стране сложно достать подходящие автозапчасти, нет», – описала ситуацию Марина Щукина.

Как напомнили представители Российского Союза Автостраховщиков (РСА), справочник стоимости запасных частей обновляется каждый квартал. С 11 сентября при расчете стоимости ремонта в справочниках разрешено учитывать лишь стоимость аналогов оригинальных деталей, если последние отсутствуют на российском рынке. Планируется, что первые такие справочники вступят в силу уже 19 октября. При этом Екатерина Гринева, начальник управления методологии урегулирования убытков РСА, добавила, что в действующих с 19 июня справочниках средней стоимости запчастей, которые были обновлены с учетом кризисных цен на запчасти, был зафиксирован достаточно высокий рост средних цен на ремонт. «Так, по справочникам рост цен запчастей составил 28%. Сейчас мы пытаемся сделать новые справочники – согласно новой норме Единой методики определения расходов на восстановительный ремонт, утвержденной ЦБ РФ. Это позволит включить в справочники большее количество запасных частей, чем есть сейчас, и сделать их более полными и соответствующими текущим реалиям, в которых находятся страховые компании, станции технического обслуживания и автопроизводители, которые продолжают вести свой бизнес на территории России», – отметила Екатерина Гринева.

При этом профессор и резидент АНО «Институт исследования социального и экономико-технологического развития общества» Андрей Быстров подчеркнул важность поддержки отечественных производителей запчастей. «Если говорить о насыщении рынка, то мы можем идти тремя путями: организовать производство у себя, организовать и увеличить масштабы и бесперебойные поставки в рамках параллельного импорта, либо уже разбирать то, что есть сейчас на нашей территории и использовать б/у запчасти. Других путей быть не может. Очевидно, что наших производителей необходимо поддержать. Но игнорировать современную ситуацию на рынке нельзя. Поэтому и два других направления развивать нужно, и именно на законодательном уровне в первую очередь», – заключил эксперт.

«Система ОСАГО — это великая социальная система, которая защищает российских автомобилистов, помогая компенсировать убытки пострадавшим в ДТП. Необходимо предпринимать срочные меры, чтобы ее сохранить. Среди предложений, которые я услышал в рамках круглого стола, многие были связаны с увеличением срока возможного ремонта по ОСАГО. Действительно, можно поддержать их и установить некие градации: когда этот срок может быть увеличен, при каких случаях, какие случаи будут исключениями, кто и какую будет нести ответственность. Что касается использования б/у запчастей, можно посмотреть на вопрос со стороны установления требований к таким запчастям», – заявил Андрей Моисеев – к.ю.н., руководитель департамента по правовой работе ООО «Ресурс Лекс», член Экспертного совета ФАС по защите конкуренции на рынке финансовых услуг.

Итоги обсуждения и предложения экспертов, принявших участие в обсуждении темы, будут направлены в Правительство РФ и Федеральное собрание РФ.