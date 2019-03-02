Криминальное спокойствие российских «правоохранителей»

Иначе то, что сегодня происходит вокруг событий в нашем родном и близком Подмосковье, назвать невозможно!

И именно об этом шла речь на Пресс-конференции, которую проводила редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» в Информационном Агентстве «РОСБАЛТ» 27 февраля 2019 года.

Казалось бы, сама тема Пресс-конференции – «Последствия криминального управления муниципальной собственностью в Подмосковье» должна была заинтересовать представителей всех правоохранительных структур и ведомств. Тем более, что всем им были разосланы пресс-релизы предстоящей пресс-конференции.

Но, видимо, наши «доблестные правоохранители» привыкли решать все дела другими способами! И их давно уже не интересует реальная ситуация в той сфере, которую они призваны по Закону обеспечивать. А если кто-то какие-то вопросы и «решает», то делается это исключительно на коммерческой основе!

Как говорится, ты – мне, я – тебе!

При этом порой наших «доблестных правоохранителей» совершенно не волнует тот факт, что «решают» они эти самые вопросы не в интересах простых граждан страны, а в интересах преступных элементов! И являются их послушными прислужниками! Услужливыми холопами! И фактическими соучастниками их криминальной деятельности!

Впрочем, чтобы не быть голословным, будем ориентироваться на конкретные факты.

А факты, как и полагается в подобных случаях, были приведены в ходе нашей прошедшей 27 февраля в Информагентстве «РОСБАЛТ» Пресс-конференции. На примере совершенно конкретного уголовного дела в отношении совершенно конкретных лиц – бывшего главы Лотошинского муниципального района Московской области Анатолия Лютенко и его отца – тоже Анатолия Лютенко-старшего.

И приведенные в ходе Пресс-конференции факты буквально поразили всех присутствующих!

Потому что выяснилось, что человек, который целых 13 лет руководил одним из районов Подмосковья на самом деле был… натуральным уголовным преступником! Более того! Он активно участвовал в деятельности бандитских формирований, в торговле наркотиками, в похищениях людей и в целом ряде других особо опасных уголовных деяний! А наряду с этим, вместе со своим папашей (тоже видавшим виды и прошедшим прекрасную криминальную «школу» бывшим кемеровским «руководителем») этот криминальный «глава» района сумел обанкротить и ограбить всю систему ЖКХ своего же района. И ловко обчистить карманы доверчивых инвесторов, которые решили построить на территории данного района уникальный завод по производству весьма востребованных в России биодобавок.

И всё это «сладкая парочка» Лютенко проворачивала не просто под боком у наших «славных правоохранителей», а, как мне видится, при их непосредственном участии!

Потому что уже в 2002-м году (несмотря на то, что уже в 2001-м году была известна вся подноготная криминальная «история жизни» Лютенко-младшего из специальной «Справки» тогдашнего Главного федерального инспектора по Центральному Федеральному округу генерал-майора П.Андреевского) при содействии органов внутренних дел Лотошинского района Лютенко-старший создаёт свою первую собственнуюбандитскую охранную структуру – «ВЫМПЕЛ». А в 2003-м году – вторую такую же охранную структуру с названием «ВЫМПЕЛ-М»!

И на протяжении целого ряда лет правоохранительные органы района и области «верой и правдой» служат чете Лютенко! Видимо, присягнув на верность не Родине, а этой «организованной преступной группировке»!

И… продолжают служить до сих пор!

Потому что уже после того, как в 2013-м году Лютенко-младший с треском «пролетел» на муниципальных выборах и прекратил свои полномочия в качестве главы района, и следственные органы (хоть и с большими оговорками, большими проволочками и с явной неохотой) начали все-таки расследование криминальной деятельности четы Лютенко в Лотошинском районе, в 2014-м году органы внутренних дел района опять (!) выдают разрешительные лицензии на охранную деятельность бандитской структуре «ВЫМПЕЛ-М», принадлежащей Лютенко-старшему!

А когда дело все-таки доходит до суда, то этих отъявленных криминальных бандитов никто не берет под стражу! А всего лишь сажают под «домашний арест»! Чтобы они (не дай Бог!) ни в чем не нуждались! И продолжали наслаждаться всеми прелестями жизни!

А затем и вовсе выпускают на волю! Под «подписку о невыезде»!

Иначе, как глумлением на российским Законом и российским Правом всё это не назовёшь!

Не менее странным выглядит и позиция нашей родной прокуратуры. Которая, в соответствии со всеми правовыми параметрами, должна, в принципе, стоять на защите норм Закона.

Но! Представители Лотошинской районной и Московской областной прокуратуры пока в уголовном деле этой «организованной преступной группировки» отца и сына Лютенко ведут себя весьма странным образом. Глядя со стороны, вообще можно подумать о том, что, либо, прокурорские работники чего-то или кого-то опасаются, либо, получили некоторое «вознаграждение» за свое «терпимое отношение», либо, сами по уши завязаны в тех грязных делах, которые творила чета Лютенко.

И это уже представляет огромную опасность для нашего российского общества! Потому что в подобного рода ситуации простому российскому гражданину вообще больше негде и не у кого искать защиты от преступного криминального элемента!

Кстати, готовя данный материал, я решил обратиться на одну из «горячих линий» Прокуратуры Москвы и Московской области. И набрал номер указанного в Сети Интернет на официальном сайте телефона.

По телефону мне ответила какая-то бойкая девушка. Быстро назвала свою фамилию и имя. Я в ответ тоже представился и кратко изложил суть проблемы.

После небольшой паузы девушка заявила: «По данному поводу направляйте официальное заявление в областную прокуратуру!» И дала отбой.

Я набрал номер «горячей линии» еще раз и объяснил, что речь идет о жизни и смерти конкретных людей!

Но, в ответ услышал всё ту же фразу: «По данному поводу направляйте официальное заявление в областную прокуратуру!» И опять дала отбой.

Я набрал номер «горячей линии» в третий раз.

На этот раз в трубке раздался голос молодого парня. Он не дослушал меня до конца и кому-то (видимо, всё той же девушке) проговорил куда-то в сторону: «Это опять тот самый тип – Комков! Что ему сказать-то?…» На что из глубины раздался женский голос: «Ничего не говори. Сходи в сортир. Ты еще сегодня не кололся?» «Нет»- ответил юноша. «Так пойди – ширнись! А этого – брось!»

И в моей трубке вновь раздались короткие гудки!

Честно говоря, для меня разговор по подобного рода «горячей линии» с Прокуратурой Москвы и Московской области стал большим откровением. В связи с чем, возник один простой вопрос: это что?! Если это реально работающая «горячая линия» нашей Прокуратуры, то как всё подобное можно объяснить? А если это – мошенники, работающие под марку Прокуратуры, то как подобное допустили наши главные «слуги Закона»?!

И тогда меня абсолютно не удивляет тот факт, что закоренелые преступники отец и сын Лютенко запросто разгуливают на свободе, запросто заходят в кабинеты руководителей правоохранительных структур, запросто получают разрешительные лицензии на деятельность своей бандитской бригады. И что прокурорские работники перед ними снимают фуражку и прикладывают руку…

Только, в подобных случаях принято говорить – к пустой голове!…

Поэтому мы направили видеозапись нашей Пресс-конференции, состоявшейся в Информагентстве «РОСБАЛТ» 27 февраля 2019 года, с приложением представленных на ней документов во все пресс-службы наших правоохранительных структур и в систему прокурорского надзора Лотошинского района и Московской области. И надеемся на то, что у руководителей этих «структур» все-таки хватит ума для того, чтобы с ними ознакомиться. Для принятия, наконец-то каких-то конкретных мер в отношении реальных преступников.

Пока их «криминальное спокойствие» не привело к тяжелейшим социальным последствиям! И пока они сами невольно не стали соучастниками особо опасных уголовных преступлений!

Прошу данную публикацию считать официальным обращением в Генеральную Прокуратуру РФ, в Следственный Комитет РФ, в ФСБ РФ

Сергей Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ», академик МАНПО, член Союза писателей Москвы, д.пед.н., д.ю.н.