Криминальное правосудие

Продолжение темы.

Заметки независимого судебного эксперта о сложившейся в Российской Федерации порочной «системе правосудия».

Сегодня подавляющее число независимых квалифицированных экспертов в области права и законодательства вынуждены констатировать прискорбный факт того, что некогда хвалёная система российского правосудия не просто начала вырождаться, а стала превращаться в хорошо отлаженную криминальную машину. Действующую, либо по указанию вышестоящей власти, либо – по сговору с преступными элементами. Либо – выполняющую заказы за определенную мзду!

В любом случае, подобного рода систему уже ни при каких обстоятельствах нельзя считать «системой правосудия»!

Под крышами наших российских судов сегодня действуют элементарные банды преступников, наряженные в судебные мантии, и прикрывающиеся судебной неприкосновенностью. Да еще и охраняемые вооруженными до зубов отрядами головорезов в чёрной униформе, готовых на любое насильственное действие по приказу своего преступного начальства.

А начальство у этих чернорубашечных головорезов тоже преступное. Что доказывают имеющиеся в нашем распоряжении факты. О которых я уже писал в своих статьях «Судебно-приставное хамство» и «Судья «по понятиям». Потому что эти, так называемые начальники сначала дают преступные приказы. А затем, чтобы скрыть следы своих преступных деяний стряпают всякого рода подложные фальшивые «документы», пытаясь обвинить ни в чем не виновных людей.

А для того, чтобы уже начать, наконец-то, переходить от слов к делу, предлагаю для начала переименовать Пресненский районный Суд города-героя Москвы в «Пресненский фиктивно-криминальный общаковый сходняк», все «разборки» в котором будут вершить «криминальные авторитеты в мантиях» под охраной вооруженной «дружины» неонацистов.

Перестраиваться им для этого особо не придется. Потому что уже сегодня там все фактически так и устроено. Судят там не по Закону, а по воровским «понятиям». И защищают этих «паханов» и «мамаш» в судейских мантиях лихие пацаны в чёрных рубашках с огромными дубинами на боку и страшными угрожающими гримасами на морде лица.

Что мне дает право так рассуждать, спросит читатель?

Да, всё та же история с моим, так называемым, «административным правонарушением», которое я, якобы, совершил 6 ноября 2018 года во время позорного судебного процесса по ст. 282 УК РФ (разжигание межнациональной вражды) над моим другом – профессором Олегом Платоновым.

Повторять суть дела не буду. Они описаны в предыдущих статьях. Но, вот, после выхода моей публикации «Судебно-приставное хамство» в «Пресненском фиктивно-криминальном общаковом сходняке» начались настоящие криминальные игрища.

Да-да! Именно – игрища! Потому что иначе то, что там происходило назвать уже невозможно!

Во время заседания того, что там почему-то поименовали «апелляционной инстанцией суда», некая дама по фамилии Зубова, видимо, по какому недоразумению кем-то объявленная «судьей», сначала долго и нудно изучала представленный мною имевшийся в «деле» фальшивый «Протокол об административном правонарушении», составленный одним из главарей пресненских судебных чернорубашечников Романом Красильниковым. Фальшивым данный «протокол» является уже потому, что составлялся в мое отсутствие. Хотя, в нем главарь чернорубашечников записал, что, якобы, «нарушитель ознакомлен со своими правами и обязанностями»! Но, от подписи отказался! Что, естественно, являлось заведомой ложью.

Сначала «мадам в мантии» объявила перерыв в заседании, объяснив это тем, что будет представлен «журнал регистрации посещения суда» за ту дату, когда составлялся «протокол». Но, естественно, ни в каком «журнале регистрации» меня в тот день в суде не нашли.

Тогда, поняв, что они вместе с главарем чернорубашечников попали впросак, она понесла полную «пургу» (именно так выражаются на уголовном жаргоне во время разборок во время очередного «сходняка»). И заявила, что все равно «доверяет показаниям сотрудника службы судебных приставов»!

То есть, как говорят в подобных случаях, это – мужик наш! И мы будем держать его сторону!

И никакие доводы ее уже больше не интересовали!

Не было ответчика при составлении «протокола»?! — Наплевать!

Записали, что зачитали ему (отсутствующему) его права и обязанности и он (отсутствующий) отказался подписаться?! – Плевать!

Говорит ответчик о том, что все изложенное в «протоколе» является вымыслом и фальсификацией?! – Глупости! Мы верим не профессору, известному писателю и доктору наук, а своему собственному охраннику, главарю чернорубашечников! Хотя, он составил подложный документ! (Это так, между прочим, для заметки следственных органов, которые потом будут решать вопрос о возбуждении в отношении данного типа уголовного дела по ч. 2 ст. 292 УК РФ)

Но, самое интересное произошло после завершения заседания «сходняка». Мадам в мантии четко зачитала свое «решение» и повелела своей девочке-секретарше выдать копию этого «документа» ответчику.

И тут из «решения» к своему огромному удивлению ответчик вдруг узнал, что, оказывается, по его «делу» существует не один, а целых два «Протокола об административном правонарушении»! За двумя разными номерами и за двумя разными датами составления! Что с юридической точки зрения вообще является полным нонсенсом!

Но, это – нонсенс для нормальных людей. Живущих и действующих в системе нормальных судебных и юридических отношений. А не в системе криминального правосудия. Где грубейшее попрание любых норм права и законности стало уже устоявшейся традицией.

Именно поэтому сегодня любой нормальный гражданин России стремится обойти стороной судебную систему. Ибо, не просто не надеется найти в ней защиту своих законных прав, но и вполне обоснованно опасается за свою жизнь и здоровье.

Ну, а что касается моего, так называемого, «административного дела», то как я ни пытался это сделать (хотя, это прямо прописано по Закону), мне так и не дали ознакомиться с материалами моего «дела» и обозреть тот самый второй (неизвестно откуда появившийся) «Протокол об административном правонарушении». Таким образом, «мадам в мантии» Ирина Зубова и ее подручные в «Пресненском фиктивно-криминальном общаковом сходняке» еще раз наглядно доказали, что в Российской Федерации давно уже нет никакого реального Правосудия. А есть элементарное судилище по криминальным «понятиям»!

И удивляться подобному поведению участников «пресненского сходняка» в мантиях не приходится. Потому что Председатель Совета судей Российской Федерации Виктор Мамотов вообще предлагает всем адвокатам, попытавшимся принять участие в обсуждении «Типовых правил пребывания посетителей в судах», мягко говоря, «заткнуться» и «помалкивать в тряпочку»! Мол, не вашего ума это дело, чего и как мы будем творить с людьми в наших судилищах! У нас для этого имеются лихие ребятки с дубинками и тупыми рожами, которые «отделают» по полной программе любого несогласного с решением нашего «решалы в мантии»!

Только, вот, не пора ли нам эту «криминальную лавочку», которая пока еще ловко прикрывается вывеской «Российского суда», наконец-то, прихлопуть?! И закрыть торговлю тем, на что люди пока еще смотрят с надеждой и пишут с большой буквы – Законом?!

Иначе, еще 5-10 лет – и будет поздно! При подобном отношении к Закону со стороны тех, кто должен стоять на его страже, в России может грянуть такая буря, что украинский «майдан» покажется нам тогда всего лишь безобидной игрушкой

Прошу данную публикацию считать официальным обращением в Высшую Аттестационную Коллегию Судей и в ГСУ Следственного Комитета

по гор. Москве

Сергей Комков – член Союза писателей Москвы, д.пед.н., д.ю.н., проф.