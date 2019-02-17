Криминальная амнезия

По следам судебного заседания в Лотошинском районном Суде Московской области 13.02.2019 г. по уголовному делу об особо крупном мошенничестве со стороны бывшего главы Лотошинского муниципального района Анатолия Лютенко (ч.4 ст. 159 УК РФ)

Вот уже несколько месяцев тянется в Лотошинском районном Суде Московской области рассмотрение весьма странного на первый взгляд уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят бывший глава того же самого Лотошинского муниципального района Анатолий Лютенко и его отец – точно с таким же именем Анатолий Лютенко.

Это дело можно смело поименовать «Мошенники Лютенко в квадрате».

Правда, очень хотелось бы видеть их поскорее не «в квадрате», а за тюремной решеткой! Потому что содеянное этой «семейной преступной группировкой» (теперь можно смело вводить наряду с аббревиатурой ОПГ и СПГ) тянет до 10 лет лишения свободы!

Но! Как бы сие ни показалось странным, эти лихие отец и сын (естественно, без Духа Святого – ибо, там давно уже ничего святого у этих людей даже близко не наблюдается) продолжают гулять на свободе, пугать участников судебного процесса (вплоть до сжигания их живьем и сдирания с них кожи, о чем у адвокатов имеются соответствующие документы) и пользоваться незаконно нажитыми богатствами.

А богатств семейство Лютенко за годы своего безраздельного царствования в Лотошинском районе нахапало, как говорят у нас в народе, воз и маленькую тележку. Ограбив фактически всю систему районного ЖКХ и прибрав к рукам средства доверчивых инвесторов, которые решили вложить свои деньги в развитие уникального завода по производству разработанного российскими учеными биологического препарата под названием «Дегидрокарцетин».

Избравшись главой Лотошинского муниципального района Московской области от партии «Единая Россия» и заручившись поддержкой своих вышестоящих партийных начальников, Анатолий Лютенко-младший тут же активно приступил к «прихватизации» всего муниципального имущества и перевода его под контроль своего делового папаши – Анатолия Лютенко-старшего. И самым лакомым кусочком, естественно, оказалась вся система ЖКХ. Они ее быстренько обанкротили. А затем – скупили на свои подставные фирмы за бесценок!

Аналогичные «операции» «СПГ Лютенко» проделала и с другими объектами муниципальной собственности.

И все это совершалось при полном согласии со стороны фактически подконтрольного им местного Муниципального Совета.

А во главе нескольких фиктивных структур, через которые сбывалась муниципальная собственность и проворачивались многомиллионные финансовые аферы, «СПГ Лютенко» поставила бывшего грузчика со склада со звучной фамилией Шик. Об этом персонаже у нас будет рассказ чуть позже. Потому что он весьма напомнил мне героя Ярослава Гашека – бравого солдата Швейка, который готов был выполнять любой приказ любого тупого командира, даже не осознавая того, чем все это для него окончится.

Так вот. Уголовное дело «СПГ Лютенко и Ко» расследовалось несколько лет!

И велось это расследование каким-то странным образом. Вроде бы скорее всего весьма симпатичная женщина – следователь Главного Следственного Управления МВД России по Московской области Валерия Зайцева что-то изучала, кого-то допрашивала, что-то фиксировала, что-то считала. А в итоге – получился полный пшик!

Грузчик по фамилии Шик, подписывавший массу фальшивых договоров и способствовавший уводу муниципальных и государственных денег на частные счета «СПГ Лютенко» оказался в статусе свидетеля. А главные обвиняемые сначала чуть-чуть посидели под домашним арестом, потом вообще были выпущены на свободу под подписку о невыезде…

В подобного рода ситуации, как того и следовало ожидать, практически всех свидетелей обвинения вдруг поразил страшный «инфекционный недуг», которому я дал четкое и ёмкое название – «криминальная амнезия».

И подобного рода «криминальная амнезия» — явление достаточно распространенное и весьма опасное в судебном делопроизводстве. Потому что в конечном итоге приводит к тому, что в ходе судебного разбирательства ни один из участников судебного процесса, способный пролить хотя бы какой-то свет на деяния преступника, совершившего особо тяжкое преступление, никогда ничего не вспомнит! Ибо, в зале суда находится тот самый злодей, против которого свидетелю предстоит давать показания. И этот свидетель прекрасно понимает, что сразу же после окончания очередного судебного заседания он рискует стать жертвой неожиданно упавшего с крыши кирпича или неожиданного нападения невесть откуда взявшихся молодчиков, которые в момент отобьют тебе не только охоту еще раз выступать в суде, но и все твои внутренности. А может быть – и лишат тебя жизни!

Поэтому в ходе очередного заседания Лотошинского районного Суда 13 февраля 2019 года по уголовному делу «СПГ Лютенко» страшный недуг «криминальной амнезии» поразил практически всех свидетелей их уголовных деяний.

Причем, до такой степени, что некоторые из них (например – Виктор Ханин и Геннадий Карасёв) забыли даже, что когда-то вообще были депутатами Муниципального Совета. А после того, как прокурор все-таки им об этом напоминал, с трудом вспоминали, что когда-либо принимали участие в заседаниях этого местного представительного органа.

Не лучше обстояло дело и с бывшими работниками коммунальной сферы. Так бывший глава коммунальной службы района Олег Смирнов никак не мог объяснить, почему и на каком основании он довел ее до полного банкротства и до продажи в частные руки мошенникам Лютенко. Он заявил, что просто «запамятовал» как это все происходило! То есть, и его поразил страшный недуг под названием «криминальная амнезия»!

Но, больше всех, конечно, «валял дурака» все тот же грузчик со звучной фамилией Шик, ставший по воле Судьбы и по воле хитроумных руководителей «СПГ Лютенко» Генеральным директором всех их фиктивных организаций.

На прямой вопрос прокурора, кто же все-таки назначил его на столь высокие должности, и кто ему давал поручения подписывать от имени этих структур все многомиллионные контракты и договоры гражданин Шик вдруг сделал тупую гримасу и заявил, что делал все это на основе неких «протоколов учредителей», которые каким-то непонятным образом попадали к нему на стол (?!).

По данному поводу можно было бы написать настоящий сатирический памфлет! Если бы не было так грустно!…

Ибо, после подписи этого горе-грузчика в карманы мошенников утекали миллионы рублей муниципальных и государственных средств! А те, кто реально раскладывал по своим бездонным карманам эти украденные средства, сидели в зале суда и тихонечко ухмылялись… Так как они прекрасно владеют искусством психологической обработки свидетелей и соучастников. А, следовательно, — ни при каких обстоятельствах не допустят возможности дополнительно обвинить их в особо крупном хищении. И постараются любыми средствами выйти сухими из воды.

Поэтому бацилла «криминальной амнезии» будет ими внедряться целенаправленно и настойчиво. Ибо, от этого зависит не просто их состояние физического здоровья, но и пребывание на воле.

А организаторам схем крупного мошенничества, ох, как не хочется за решетку!

Только, вот, суд, видимо, до сих пор так и не понял с какого рода серьезным социальным инфекционным заболеванием он столкнулся. И продолжает отклонять требования адвокатов потерпевших о заключении мошенников Лютенко под стражу. Видимо, дожидается пока кого-нибудь из свидетелей обвинения представители этой «СПГ Лютенко» реально где-нибудь в тихом месте не пришибут за данные ими показания.

Но, хотелось бы напомнить и нашим прокурорским работникам, и нашему «самому гуманному в мире» правосудию одну простую, но хорошо известную истину: лучше предотвратить преступление, чем потом разбираться с его пагубными последствиями. И лучше на корню пресечь распространение заразной инфекции «криминальной амнезии», чем затем пожинать ее горькие плоды.

Иначе Государство Российское никогда не вылезет из трясины малярийного болота мошенничества и коррупции и окончательно погрязнет в криминальном дерьме!

Прошу данную статью считать официальным обращением в Генеральную Прокуратуру РФ, в Следственный Комитет РФ и в Московский Областной Суд

Сергей Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ», академик МАНПО, член Союза писателей Москвы, д.пед.н., д.ю.н., проф.