Крестный облёт Имперской столицы

31 мая 2018 года Чудотворная мироточивая икона Царя Николая по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и епископа Гатчинского Митрофана была обнесена на самолете вокруг Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской области, сообщает пресс-служба Войсковой православной миссии.

Самолёт стартовал с аэродрома Гостилицы.

Перед вылетом на лётном поле перед Чудотворным образом Государя и перед чтимой иконой Порт-Артурской Божией Матери был отслужен молебен иереем Тимофеем Ивашкиным, клириком Константино-Еленинского женского монастыря г. Санкт-Петербурга, и руководителем Военного отдела Гатчинской епархии протоиереем Леонидом Трофимуком.

Во время молебна молились православные верующие, чтущие память Святой Царской Семьи, прибывшие из Санкт-Петербурга и области. Среди них: Павел Баринов, Валентин Боцвин, Василий Кухарь, Тимофей Кунгуров, члены общества «Ревнителей памяти Царевича Алексия» из Петергофа, члены Александро-Невского братства.

На земле перед иконой Божией Матери «Порт-Артурская», и на борту самолета, во время облёта, перед иконой Государя Николая читались молитвы.

Святую икону сопровождали: Игорь Евгеньевич Смыков, иерей Тимофей Ивашкин и МеланияТимофеевна Кунгурова.

На борту находилась также небольшая икона Святого Феодора Томского (являющегося Императором Александром Первым Благословенным) и портрет Императора Павла Первого.

Самолет пролетел над Санкт-Петербургом, Петергофом, Павловском, затем полет продолжился уже вокруг Гатчины, удивительным Царским местом, связанным с памятью Императоров Павла Первого и Александра Третьего.

В настоящее время почитание Святого Страстотерпца Царя-Мученика Николая и Его Семьи является весьма важным делом, направленным на духовно-нравственное возрождение Отечества, очищение светлых имён Русских Царей от многолетнего нагромождения лжи и чёрной ненависти богоборцев.

Это уже второй Крестный облёт Северной столицы с мироточивой иконой Царя Николая. Первый был 16 сентября 2017 г.

«Когда самолёт приземлился после первого облёта в сентябре 2017 г., — рассказал начальник ВПМ Игорь Смыков, — над аэродромным полем явилась двойная радуга. Знак радуги был явлен Богом остатку верному Ему человечества после Потопа, как символ примирения Бога с людьми. 2018 год для верных чад Русской Православной Церкви особый: год 150-летия со Дня рождения Св. Государя Николая Второго и Столетие мученического подвига Святой Царской Семьи и Их верных Слуг».

Как пояснил руководитель Национального общества ревнителей светлой памяти Императора Павла Первого Павел Баринов: «Традиция обносить чтимыми иконами границы Богохранимой Русской Земли имеет давнюю историю… А ритуально убиенный богохульниками и откровенными сатанистами Государь Николай Второй получил у Господа такую благодать, что даже бумажные Его иконы мироточат, а чудесам потерян счет… Так же, как и Государь Павел Петрович, не отступившись от своего Царского Служения, он унаследовал благодать от Господа и ту же судьбу. Истинного говорят, что у этих двух Царей одна судьба… Да и что тут распространяться, когда в 19-м веке ни один из Русских Царей, потомков Павла Петровича, за исключением Александра I-го Павловича, сменившего скипетр Царя на посох странника, не умер своей смертью…

Во второй раз мы с этим образом поднимаемся в небо, чтобы замкнув воздушный крестный ход вокруг северной столицы и ближайших к ней царских мест, призвать Его на помощь нашей многострадальной Отчизне, осиротевшей без венценосного печальника…

По откровению Государя Николая одной из богомольниц — «Мне дана такая благодать помогать… А никто не просит…»

Сегодня мы просим его в это трудное время сохранить мир на нашей земле, оградить её от нечестивцев и проплаченных мировыми глобалистами террористов, подать помощь во всякой нужде и тяжбе, сохранить государство русского народа, послать правителям мудрости и радения за страну и народ, избавления от лукавого иноплеменного ига, наползающего на нас «международным законодательством», и дарования Земле Русской нового и благого Царства и Государя».

Крестный облёт был организован Войсковой православной миссией, Координационным советом патриотических сил СПб и Ленинградской области, Национальным обществом ревнителей светлой памяти Императора Павла Первого и посвящён 150-летию со Дня рождения Его Императорского Величества Святого Государя Императора Николая Второго Александровича.