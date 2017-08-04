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Крестный ход Царский путь в Санкт-Петербурге не завершился 17 июля

У Спаса на Крови.
Август 04
16:09 2017
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По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, епископа Гатчинского и Лужского Митрофана 12-17 июля 2017 года состоялся Международный крестный ход «Царский Путь» в честь новомучеников и исповедников российских.
Организаторы крестного хода — Русское имперское движение, Славянский молодежный союз, Содружество ревнителей памяти св. цесаревича Алексия, Национальное общество ревнителей светлой памяти императора Павла Первого.

В этом году крестный ход проходил в 12-й раз и был посвящен 100 -летию явления иконы Божией Матери «Державная», которая явила себя 2/15 марта 1917 года в день отречения от престола императора Николая II.
Во главе крестного хода участники пронесли образ святых Царственных Страстотерпцев из храма св. цесаревича Алексея в Петергофе, и специально привезенный из Москвы чудотворный мироточивый образ св. црств. страстотерпца Николая (9 мая 2016 г. эту икону пронесла прокурор Крыма Наталья Поклонская в рядах «Бессмертного полка» в г. Симферополе)

12 июля после праздничной литургии в  соборе св. ап. Петра и Павла в Петропавловской крепости крестный ход выдвинулся  к Дворцовой площади, где был отслужен первый молебен.

Вторая остановка у «Медного Всадника» была сделана для свершения литии Императору Петру Первому.

Обойдя вокруг Исаакиевского Собора, у предела св. князя Александра Нвского участники прочитали акафист св. князю Александру Невскому.

По пути в Кронштадт решили заехать на Крюков канал и обойти крестным ходом квартал, в котором располагается мастерская режиссера А. Учителя, снявшего пасквильный фильм «Матильда». Перед входом в студию на набережной Крюкова канала дом 12 отслужили молебен с акафистом Святому Страстотерпцу Царю мученику Николаю с его чудотворной мироточивой иконой.

13 июля пеший переход по Петергофу и Стрельне завершился походной трапезой в Свято-Троице Сергиевой Приморской мужской пустыни. Затем автобусами переехали в поселок Надежда Гатчинского района.

Поселок Надежда был построен специально для приемных семей. Сейчас там живут около 100 детей в приемных семьях. В 2016 году там началось строительство храма в честь Святых Царственных Страстотерпцев. И когда настоятель прихода строящегося храма отец Илья Осокин узнал о том, что крестный ход проходит через Гатчину, то пригласил организаторов зайти в поселок. Прихожане организовали ужин и ночлег для крестоходцев.

Утром 14 июля прощаемся с гостеприимными семьями из поселка Надежда (дети на фото ночевали в палатке, чтобы больше крестоходцев разместить в доме), и переезжаем к литургии в восстанавливающийся женский монастырь в лесу близ деревни Вохоново.

После литургии в монастыре переезжаем в Гатчину к поклонному кресту на месте закладки Харлампиева монастыря, который заложил и не успел построить император Павел Первый в Гатчинском парке. Прибываем с опозданием, и встречающие в Гатчине ждут нас около часа.

Пройдя по парку, останавливаемся на плацу Гатчинского дворца у памятника императору Павлу Первому и совершаем литию.

Прибываем в Павловский кафедральный собор в Гатчине, где крестный ход встречает благочинный Гатчинского округа со священниками и прихожанами и служит молебен Святым Царственным Страстотерпцам и Святой преподобномученице Марии Гатчинской.
За трапезой в воскресной школе чтение писем царской семьи.
Переход по городу к месту закладки храма Сергия Радонежского.

Молебен Святым Царственным Страстотерпцам и Святому преподобному Сергию Радонежскому.

Переезжаем в город Коммунар, подходим к храму Святого Равноапостольного Князя Владимира, где крестный ход встречают настоятель отец Алексий Дудин со священниками и прихожанами.
После молебна на совместной вечерней трапезе отец Алексий закладывает новую традицию — он отчитывается перед крестоходцами о деятельности за год прошедший с прошлого крестного хода.

15 июля из Коммунара переезжаем к литургии в Храм Преображения Господня в поселке Тярлево. После Литургии вместе с настоятелем отцом Александром Покрамовичем, священниками и прихожанами идем крестным ходом к памятному кресту на месте дома, в котором жил Святой Преподобный Серафим Вырицкий.
Здесь мы прощаемся с чудотворным мироточивым образом Святого царственого страстотерпца Николая. Сегодня Начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вылетает с ним в Екатеринбург.
А наш крестный ход переезжает в поселок Федоровское Тосненского района к храму Вознесения Господня, где нас радушно встречает его настоятель о.Кирилл с прихожанами и совершает молебен у поклонного Царского креста, После чего гостеприимные хозяева угощают нас домашней   трапезой и устраивают на ночлег.

16 июля после литургии совершаем последний длительный переход через Павловск и Пушкин к Федоровскому Государеву Собору, где ночь расстрела членов Царской семьи давно уже стала ночью покаяния и соборной молитвы о духовном и нравственном возрождении России. По традиции с 16 на 17 июля в воспоминание о трагической гибели святых Царственных страстотерпцев в Феодоровском Государевом соборе была совершена Божественная литургия.

Уже к утру 17 июля участники переезжают на отдых в  Храм во имя страстотерпца царевича Алексия в Петергофе, который стал основной базой крестного хода, но отдыха не получается — всем хочется поделиться впечатлениями от множества событий и встреч крестного хода и переживаниями того события, которому посвящен крестный ход «Царский путь». Тем более, что в этом году наш крестный ход связал, интегрировал несколько крестных ходов: 5 июля в Пскове мы встретили крестный ход «Могилев — Псков  2017», и трое его участников (мужчин) прошли с нами Царским путем, трое участниц (женщин) с 1 по 9 июля прошли по Тихвинской епархии крестным ходом «Путь Богородицы — 2017», а Игорь Евгеньевич Смыков, пройдя с нами до Тярлево, улетел вместе с иконой и нашими пожеланиями в Екатеринбург, где прошел с крестным ходом до Ганиной ямы. Поверьте, нам было о чем поговорить, что обсудить. И хотя там еще не было принято решение о том, что делать дальше, но было ощущение того, что наш крестный ход не закончится сегодня, как это было запланировано.

Завершался крестный ход «Царский путь» молебном и обходом вокруг храма Спаса на Крови. Начался ливень, но он разогнал лишь случайных прохожих. Все же собравшиеся, еще больше часа прикладывались к прибывшим иконам, пели «Боже Царя храни», читали тропари и собирали подписи с требованиями не допустить проката кощунственного пасквильма «Матильда». А организаторы приняли решение поддержать предложение движения «Сорок сороков» и организовать в Санкт-Петербурге молитвенное стояние «За Веру!За Отечество!За Народ и Царя!», которое состоялось 1 августа 2017 года в Крестовоздвиженнском Казачьем Соборе, в Павловском Соборе города Гатчины и в Николо-Богоявленском морскоом соборе.

После молебна в храмах состоялось шествие с акафистом по местам, связанным с пасквильмом «Матильда» — киностудию А. Учителя «Rock Films” на набережной Крюкова канала, основное здание и здание новой сцены Мариинского театра, где на 6 ноября планируется премьера пасквильма, а также дирекцию Мариинского театра.

Тэги
Николай IIПравославиеСанкт-Петербург
Страны
Россия

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Вечером 17 июля 2017 года, после Крестного хода из Храма на Крови г. Екатеринбурга до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, в котором приняло участие около 100 тысяч паломников

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