Краткая история игральных карт

Точные дата и место появления карт до сих пор неизвестны. Существует несколько версий происхождения, среди которых выделяют: Китай, Египет, Индию и европейский континент. Но большая часть исследователей делает вывод, что карты все-таки были изобретены в Китае в начале XІІ века.

Если верить словарям Чинг Цзе Тунга, китайскому мудрецу, то первая колода появилась в 1120 году. Кстати ученые предполагают, что количество карт не случайно — 52 карты обозначают 52 недели года, 4 масти — это 4 сезона.

Также в древних книгах говорится, что карточным играм предшествовали развлечения, в которых применялись таблички из дерева и слоновой кости, с изображениями разных фигур. А в период Средневековья в Японии в качестве материалов использовали бамбуковые полосы и раковины мидий, которые украшались необычными пейзажами и бытовыми сценами.

Первые упоминания о картах на территории Европы относятся к ХІІІ столетию. Это связывают с вторжением в Италию сарацинского племени, которое сумело насадить местным жителям свою культуру. Также эту версию подтверждает документ (1379 год), в котором говорилось о том, что игра, что распространилась в итальянском городе Витербо, происходит из страны Сарацин и называется “наиб”.

В ХІІІ веке, во времена правления Людовика Святого, вышел указ, который запрещал играть в карты во Франции, а в случае непослушания игроков били кнутом. Помимо этого, в 1299 году в Европе появился итальянский манускрипт, в котором тоже шла речь о запрете на карточные игры. А через 30 лет Орден Калатрава наложил запрет на азартные игры на территории Испании.

Из-за того, что на арабских картах запрещалось изображать человеческие фигуры, исследователи предполагают, что родиной современных карт является Италия. Самые древние образцы, которые, кстати, были гравированные на меди, относятся к 1485 году.

Ввиду того, что карты приходилось рисовать от руки, ведь возможности использовать литографию не было, азартное развлечение считалось дорогим удовольствием. Но вскоре на территории Европы начали активно появляться цехи фабрикантов игральных карт. И первую колоду, которую изготовили на фабрике, назвали «Тарот».

За многие годы игральные карты претерпели множество изменений, прежде чем превратились в современные. Помимо количества, изображения и значения, карты отличались еще и по цвету:

зеленый цвет обозначал энергию и жизненные силы; карты данной масти изображались в форме жезла и палки;

желтый — служил символом развития, успеха и образованности; графически это отображалось в виде монет, солнца, факела;

голубой цвет знаменовал такие качества, как простота и бескорыстие; на картах это выражалось в рисунках колец, мечей и шпаг;

красный цвет характеризовал красоту, удовольствие и задор; на картах можно было наблюдать силуэты кубков, чаш и сердец.

Из старых фигур сохранились лишь три — король, дама, валет. Данные изображения появились и закрепились еще в XIV веке, их использовали для обозначения легендарных героев древних времен.

Прототип короля червей — Карл Великий, бубновый король — это Юлий Цезарь, трефовым королем стал А. Македонский, а на создание пикового короля вдохновил древнееврейский царь Давид.

Карты прошли долгий путь развития, прежде чем обрели привычный для нас вид. И если раньше карточные игры были развлечением только для обеспеченных людей, то сегодня эти игры доступны для всех желающих.

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