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Краснодарские таможенники защитили «Hermes International»

2019-06-20_krasn_hermes_01
Июнь 20
10:12 2019
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Должностные лица Крымского таможенного поста Краснодарской таможни в ходе проведения таможенного контроля крупной партии заготовок для обуви турецкого производства обнаружили, что на часть товара – 36806 штук (18403 пары) – нанесена маркировка товарного знака «HERMES», зарегистрированного во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Правообладателем данного товарного знака является Компания «Эрмэ Интернасьонал» («Hermes International»), Франция.

Представитель правообладателя заявил, что компания «Hermes International» не предоставляла декларанту права на использование своего товарного знака ни для каких целей и ни в какой форме. Компания «Hermes International» признала товары контрафактными: упаковка не соответствует установленному образцу, отсутствует надлежащая маркировка и ярлыки, очевидно низкое качество нанесения товарных знаков, кроме того продукция компании реализуется исключительно в фирменных магазинах Hermes.

Общая сумма причиненного ущерба правообладателем исчислена в сумме 736 120 000 рублей.

По факту незаконного использования товарных знаков возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ, — сообщила нам служба Южного таможенного управления.

 

Справка: С начала 2019 года таможенными органами Южного таможенного управления выявлено 11,6 тыс. единиц контрафактной продукции (ЕКП). В отношении еще 90,5 тыс. единиц продукции получены заключения правообладателей о контрафактности, возбуждено 41 дело об административных правонарушениях, проводятся мероприятия для признания товаров контрафактными в суде. Основная номенклатура – товары легкой промышленности и товары для детей.

Тэги
Таможня
Страны
РоссияТурцияФранция

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