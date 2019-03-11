Краснодарские таможенники выявили незадекларированную валюту на сумму 55000 USD

В ходе таможенного контроля международного авиарейса Стамбул – Краснодар должностные лица Краснодарской таможни выявили факт перемещения без декларирования крупной денежной суммы в иностранной валюте в размере, превышающем установленные нормы.

Гражданин Республики Ирак 1980 года рождения, перемещая наличные денежные средства в сумме 55 тысяч долларов США, проследовал через «зеленый» коридор без заполнения пассажирской таможенной декларации, нарушив тем самым таможенное законодательство ЕАЭС.

В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия по установлению всех обстоятельств данного нарушения, — сообщил нам представитель Краснодарской таможни.

Краснодарская таможня напоминает гражданам о необходимости своевременного ознакомления с таможенными правилами. При ввозе на территорию Евразийского экономического союза или вывозе валюту, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо декларировать.