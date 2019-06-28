Новости

 

 

Авторы

Закон и беззаконие

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

Краснодарские таможенники выявили 5 тонн санкционных апельсинов

апельсины
Июнь 28
14:29 2019
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

В ходе проверки продовольственного рынка города Краснодара должностные лица отдела таможенного контроля после выпуска товаров и правоохранительного блока Краснодарской таможни совместно с представителями Россельхознадзора и Краснодарской транспортной прокуроры установили факт реализации и хранения санкционных товаров.

В результате таможенного осмотра помещений и территорий в складском помещении обнаружены 293 картонные коробки с товаром «апельсины свежие»  общим весом 4879 кг.

Как объяснил владелец обнаруженного товара, он самостоятельно поместил выявленный товар на хранение. Первичная маркировка «апельсины свежие, страна происхождения Испания» была им удалена для последующего нанесения маркировки «апельсины свежие, страна происхождения Египет».

Товары, в том числе апельсины свежие, страной происхождения которых является Испания, а также иные страны Европейского союза, запрещены к ввозу в Российскую Федерацию в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — сообщила нам Татьяна Бурмистрова — пресс-секретарь Краснодарской таможни.

Все санкционные апельсины изъяты должностными лицами Управления Россельхознадзора и  уничтожены в соответствии с установленным порядком.

 

 

Тэги
КраснодарКраснодарский крайТаможня
Страны
Россия

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
В рейтинге криминогенности регионов Краснодарский край показал худшую динамику

В рейтинге криминогенности регионов Краснодарский край показал худшую динамику

Институт региональных проблем (ИРП) опубликовал результаты второго рейтинга регионов по сочетанию социально-экономических факторов, влияющих на криминогенность. Рейтинг был составлен на основе статистических данных за март 2019 года, включая уровень безработицы,

Объявление

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Наиболее интересное

Соцсети


Реклама

Разные публикации

При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2019© 2019 Copyright Legatus theme. All Rights reserved.