Закон и беззаконие

Краснодарские таможенники обнаружили незадекларированную коммерческую партию одежды

На таможенном посту Аэропорт Краснодар при проведении
выборочного таможенного контроля товаров, перемещаемых в
сопровождаемом багаже и ручной клади физическими лицами, прибывшими
из Стамбула, установлено, что семейная пара (граждане России) перемещала
57 изделий мужской, женской и детской одежды в ассортименте общим
весом 37 кг, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.
Мужчина и женщина пояснили, что приобрели товар (детские
курточки, сапожки, мужские и женские спортивные костюмы, шапки,
дубленки и перчатки) на рынке г. Стамбул для личного пользования. По
словам пассажиров, стоимость товара они не помнят, чеки отсутствовали.
При прохождении таможенного контроля пассажиры не заполняли
пассажирскую таможенную декларацию, и какие-либо сведения о
перемещаемом через таможенную границу товаре таможенному органу не
заявляли, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.
– Количество, характер, потребительские свойства (размерный ряд), а
также функциональное предназначение товаров дали нам основание сделать
вывод о том, что товары ввозятся не для личного пользования, а с целью
использования их в коммерческой деятельности, – пояснил начальник
таможенного поста Аэропорт Краснодар Павел Барманов.
По данному факту возбуждено два дела об административных
правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование по
установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).
Проводится расследование, незадекларированный товар изъят.

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