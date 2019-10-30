Краснодарские таможенники обнаружили незадекларированную коммерческую партию одежды

На таможенном посту Аэропорт Краснодар при проведении

выборочного таможенного контроля товаров, перемещаемых в

сопровождаемом багаже и ручной клади физическими лицами, прибывшими

из Стамбула, установлено, что семейная пара (граждане России) перемещала

57 изделий мужской, женской и детской одежды в ассортименте общим

весом 37 кг, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Мужчина и женщина пояснили, что приобрели товар (детские

курточки, сапожки, мужские и женские спортивные костюмы, шапки,

дубленки и перчатки) на рынке г. Стамбул для личного пользования. По

словам пассажиров, стоимость товара они не помнят, чеки отсутствовали.

При прохождении таможенного контроля пассажиры не заполняли

пассажирскую таможенную декларацию, и какие-либо сведения о

перемещаемом через таможенную границу товаре таможенному органу не

заявляли, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

– Количество, характер, потребительские свойства (размерный ряд), а

также функциональное предназначение товаров дали нам основание сделать

вывод о том, что товары ввозятся не для личного пользования, а с целью

использования их в коммерческой деятельности, – пояснил начальник

таможенного поста Аэропорт Краснодар Павел Барманов.

По данному факту возбуждено два дела об административных

правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование по

установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Проводится расследование, незадекларированный товар изъят.