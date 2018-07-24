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Космонавт-испытатель М.Н. Бурдаев награждён орденским знаком Императора Николая II

Михаил Николаевич Бурдаев
Михаил Николаевич Бурдаев
Июль 24
00:11 2018
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Михаил Николаевич Бурдаев

Михаил Николаевич Бурдаев

17 июля 2018 года Михаил Николаевич Бурдаев, космонавт-испытатель, 4-й набор ВВС, по поручению начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Евгеньевича Смыкова был награждён орденским знаком Императора Николая Второго, подписанным духовником Санкт-Петербургской общественной организации «Возрождение духовного и культурного наследия Казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца», настоятелем храма Тихвинской Иконы Божией Матери г. Сестрорецка архимандритом Гавриилом (Коневиченко).

Высокой православной награды Михаил Николаевич был удостоен за заслуги в освоении Космоса.

Из биографии М. Н. Бурдаева:

Михаил Николаевич БурдаевРодился 27 августа 1932 года в городе Феодосия Крымской АССР, РСФСР.
В 1948 году окончил первый курс 10-й Ростовской спецшколы ВВС. Оставил учебу в связи с переездом семьи в Баку на новое место службы отца.
В 1950 году окончил с золотой медалью мужскую среднюю школу № 193 им.М.Горького Кишлинского района города Баку.
В 1956 году с отличием окончил морское отделение Ленинградской Краснознамённой Военно-Воздушной Инженерной Академии имени А.Ф.Можайского по специальности «Эксплуатация самолётов и авиадвигателей» и получил квалификацию «инженер-механик ВВС».

Михаил Николаевич Бурдаев

Михаил Николаевич Бурдаев

9 июля 1963 года защитил диссертацию, за которую была присвоена учёная степень кандидата технических наук.
С мая 1965 по апрель 1967 года занимался в Калининском авиационно-спортивном клубе.
15 июня 1966 года присвоено учёное звание старшего научного сотрудника по специальности «Стрельба средств ПВО страны».
2 октября 1987 года в НИИ-50 защитил докторскую диссертацию и получил ученую степень доктора технических наук.
23 февраля 1994 года присвоено ученое звание профессора по кафедре педагогики и психологии высшей школы Московского государственного педагогического университета.
С 25 апреля 1956 года служил инженером корабля 1006-го авиационного полка тяжёлых бомбардировщиков (ТБАП) 106-й авиационной дивизии тяжёлых бомбардировщиков (ТБАД).
С 30 июня 1956 года служил старшим авиационным техником корабля, с 17 сентября 1956 года — инженером корабля, с 30 августа 1957 года — старшим авиационным техником корабля, с 18 июля 1958 года — заместителем инженера эскадрильи, с 11 марта 1959 года — заместителем инженера эскадрильи — инженером отряда 409-го ТБАП 106-й ТБАД.
С 30 сентября 1959 года служил научным сотрудником 10-го отдела 3-го управления НИИ-2 Войск ПВО. 10 декабря 1960 года был переведён на должность старшего научного сотрудника (с.н.с.) в 20-й отдел 3-го управления НИИ-2 Войск ПВО. 28 апреля 1962 года переведён на должность с.н.с. в 31-й отдел, 30 июня 1962 года — в 23-й отдел, 21 мая 1966 — в 24-й отдел 6-го управления, 24 января 1967 — в 25-й отдел 6-го управления НИИ №2 Министерства обороны в городе Калинин. С декабря 1960 работал по военной космической тематике (формирование военно-космической доктрины, разработка тактико-технических требований и участие в проектировании орбитальных оборонительных космических комплексов, космическая баллистика).

Михаил Николаевич Бурдаев

Михаил Николаевич Бурдаев

17 апреля 1969 года назначен старшим отряда слушателей-космонавтов. 30 апреля 1969 года был назначен слушателем-космонавтом 1-го НИИ ЦПК.
С 18 августа 1969 года был космонавтом 3-го отдела (лунные программы) 1-го управления 1-го НИИ ЦПК.
30 апреля 1974 года был переведён в 1-й отдел 1-го управления. В 1974 — 1976 годах был командиром группы космонавтов ЦПК по программе 7К-С.
С 30 марта 1976 года был назначен на должность космонавта группы орбитальных кораблей и станций.
30 января 1979 года был переведён в группу космических летательных аппаратов специального назначения.
25 января 1982 года был назначен на должность космонавта-испытателя группы орбитальных пилотируемых комплексов общего и специального назначения.
20 апреля 1983 года приказом Главкома ВВС №392 назначен на должность сменного руководителя группы управления (деятельность экипажей пилотируемых космических аппаратов в полёте) отряда космонавтов 1-го НИИ ЦПК.
С 8 января 1985 года служил сменным руководителем, ведущим инженером группы управления отряда космонавтов.
С 1 октября 1986 по октябрь 1989 года служил руководителем полётами, ведущим инженером 5 группы отряда космонавтов.
19 октября 1989 года уволен из ВС СССР с благодарственной грамотой МО СССР. Исключен из списков части 22 ноября 1989 года.
В 1965-1967 годах в инициативном порядке прошёл лётную подготовку в Калининском аэроклубе (в частности, освоил планеры КАИ-12 и «Бланик» и выполнил норматив 2-го разряда по планеризму).

Михаил Николаевич Бурдаев

Михаил Николаевич Бурдаев

Летом 1966 года прошёл медкомиссию в ЦНИАГ в Москва в качестве одного из 8 кандидатов от НИИ-2 ПВО. После первого этапа был признан «временно не годным» по причине необходимости удаления гланд. Второй этап прошёл успешно и был признан годным к спецтренировкам.
12 апреля 1967 года приказом Главкома ВВС №282 назначен на должность слушателя-космонавта ЦПК ВВС. С мая 1967 по июль 1969 года проходил общекосмическую подготовку. 18 августа 1969 года был назначен космонавтом 3-го отдела 1-го управления 1-го НИИ ЦПК.
С августа 1969 по август 1970 года проходил подготовку в группе по программе «Союз-ВИ», малой Орбитальной исследовательской станции (ОИС).
С августа 1970 по 1972 год готовился в группе по программе ОПС «Алмаз».
В 1972 — 1973 годах готовился в группе по программе ДОС. Проходил подготовку в условном экипаже вместе с Валентином Лебедевым.
С конца 1973 года входил в группу космонавтов для полётов на 7К-С (транспортный корабль 11Ф732, позднее получил индекс 7К-СТ).

Михаил Николаевич Бурдаев

Михаил Николаевич Бурдаев

В 1973 году вызвался в одиночку облететь Марс на корабле «Союз 7К-Л1». Однако поддержки в ЦПК такая инициатива не нашла.
С января 1974 по 1976 год готовился к испытательному полёту на 7К-С в качестве бортинженера экипажа вместе с Леонидом Поповым. Работал в ЦУПе, был заместителем руководителя полётами по связи с экипажами и дежурным баллистиком.
В 1976 — 1983 годах готовился в группе 7К-СТ, участвовал в управлении полётами.
12 февраля 1982 года присвоена квалификация космонавта-испытателя.
20 апреля 1983 года был переведён из состава действующих космонавтов в группу управления отряда космонавтов.
После увольнения из армии с декабря 1989 года по июнь 2009 года работал с.н.с., а затем ведущим научным сотрудником отдела подготовки космонавтов к проведению научных экспериментов и исследований в космических полётах РГНИИ ЦПК им.Гагарина.
С июля 2009 года по октябрь 2010 года работал ведущим научным сотрудником, а с ноября 2010 года — главный научный сотрудник 57 отдела 5-го Научного управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина».
С 1990 по 1994 год работал по совместительству профессором кафедры «Педагогика и психология высшей школы» Московского государственного педагогического университета.
С 10 января 1998 года работает по совместительству главным научным сотрудником Центра искусственного интеллекта Института программных систем РАН.

Михаил Николаевич Бурдаев

Михаил Николаевич Бурдаев

Автор книг «Теория годографов в механике космического полета» (1975), «Теория и расчет спиралей для планеров» (1970), соавтор книги «Динамика и принципы построения орбитальных систем космических аппаратов» (1975), «Основы аэрокосмического экологического мониторинга» (2002 и 2005), «Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» (2002), «Спецшкола Военно-Воздушных Сил: люди, годы, жизнь» (2004), «Энциклопедия для детей. Космонавтика» (2005), «С именем Гагарина. Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина»(2005), «Оружие противоракетной обороны России: Героическая эпопея создания оборонной триады и первопроходцы – создатели и испытатели» (2006), «Меч и щит России. Ракетно-ядерное оружие и системы противоракетной обороны» (2007). Автор и соавтор более 350 публикаций в различных научных журналах, сборниках и отчетах по научно-исследовательским работам, в литературных изданиях и журналах, в отечественных и зарубежных газетах.
Награжден орденом Почёта (2 марта 2000 г.) и 10 медалями.

Тэги
Космос
Страны
Россия

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