Контрнаступление ВСУ. Что происходит?

Что происходит: надо сказать честно — мы потерпели поражение в сражении

К сожалению, кроме работы в блоге у меня есть еще масса других дел, которые я могу сделать только лично. Именно поэтому данный пост я пишу сейчас, а не два часа назад, когда узнал новость, что наши войска покинули Изюм.

И вернувшись, прочел много однообразных вопросов — что происходит? Сдача Изюма обозначает, что мы в сражении в восточной части Харьковской области потерпели поражение. Это теперь уже факт, безо всяких вариантов и двузначностей. Причем, поражение обидное вдвойне потому, что как показали события последних двух дней, резервы у нас были, но кое-кто (я не знаю кто, но знаю, что этот «кое-кто» есть) НЕВЕРНО их расположил, что и привело нас к тому итогу, какой МЫ имеем на сейчас, а не ВСУ. А ведь они и здесь могли как это было под Херсоном, понеся огромные потери, «с рылом в крови» вернулись на исходные позиции. Но вместо этого мы отходим, а противник торжествует.

Каковы будут последствия?

Да, можно себя сколько угодно утешать, что мы сохранили армию и т. д., но это очень неумелая отговорка, потому, что мы потеряли плацдармы, после чего наступление на Соледар и Бахмут потеряло стратегический смысл, а еще мы бросили (вместе с горами снарядов, которые теперь полетят на наши головы), десятки тысяч наших людей, сотни из которых, а может и тысячи подвергнуться репрессиям (многие будут убиты). А те, кто успел сбежать, нищими и оборванными приедут в Россию, которая их не ждет (уж я то знаю что говорю). Я постоянно разруливаю истории украинских беженцев, на которых ВСЕМ В РОСССИ НАПЛЕВАТЬ (не путать с беженцами из ЛНР и ДНР, у них намного более высокий статус, хотя это странно, но это факт). И о этих брошенных людях сегодня как-то не принято у нас говорить.

Да у нас много говорят, но о другом. Говорят о жителях республик, которые вот уже девятый год несут тяготы войны) но мало кто в России знает, что после ухода, наших войск из Киевской, Черниговской и Сумской области в застенках СБУ содержатся тысячи людей, которые успели нам поверить, а сотни из них были убиты (и это соизмеримо с потерями мирного населения ДНР и ЛНР с 24.02.22). А еще прямо сейчас идут фильтрации с Балаклеи и уверен уже начались убийства тех, кто нам поверил, но не успел сбежать, в Купянске и Изюме. И это тоже сотни НАШИХ людей, которых МЫ БРОСИЛИ.

И этот террор, который устраивает киевский режим не случаен. По итогу (мне уже пишут жители Херсонской и Запорожской областей) жители освобожденных территорий этих областей в ужасе ждут, что будет дальше. Ведь по итогу поражения на Харьковщине они убедились, что они в опасности, потому, что переход территорий под власть России ни от чего их не защищает, как в частности, так и в общем. А потому я абсолютно уверен, что у нас уже сегодня начнутся проблемы на территории Запорожской и Херсонской областей.

Но и это еще не все. Самый важный вопрос, а что же дальше? Ответа на который пока нет ни у кого. Потому, что те, кто в теме знают, что нынешнее поражение на Харьковщине, это итог того, что до сих пор в МО РФ многие стараются не замечать проблем, выявленных первыми месяцами ВОЙНЫ. Да много сделано, но еще больше не сделано. Не утверждены новые уставы, координация работы артиллерии и авиации оставляет желать лучшего. И пока спасает нас только то, что у нас их много, а у врага мало. И это сказывается в т.ч. и на проведении операций. И т. д.

И без решения этих проблем, кардинально, а не на словах, ждать победы в войне нам не стоит. Хотя, я уверен, что она будет. Почему? А потому, что у нас уже нет другого выхода. Или победить, или нас, как народа уже никогда не будет. Такая вот правда жизни.