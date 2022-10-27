Константин Воронцов о возможности уничтожения американских спутников

Замглавы департамента МИД России Константин Воронцов – на заседании комитета Генассамблеи ООН о возможности уничтожения американских спутников:

“Хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности”.