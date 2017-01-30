Константин Вилков: «Мы декларируем правовое единство, но почему-то перед законом равны не все»

Никулинский суд Москвы арестовал на 14 суток Алексея Смагина, катавшегося по пешеходным дорожкам и газону на территории МГУ на внедорожнике Hummer.

«Очередной представитель «золотой молодежи» решил заявить о себе, продемонстрировав свою вседозволенность», − заявил Председатель Совета регионального отделения в Псковской области Константин Вилков. К сожалению, это далеко не единственный пример пренебрежения как правилами дорожного движения, так и общечеловеческими, моральными нормами. Однако ситуацию омрачает не только сама возможность произошедшего, но и практически безнаказанность дорожных лихачей.

«Вновь и вновь мы возвращаемся к теме судебной системы и работе следственных органов. Как я неоднократно говорил ранее, в российской системе правосудия наблюдается абсолютная дисгармония и перекос. Либо мы наблюдаем искусственное утяжеление преступленияна стадии предварительного следствия, либо серьезные преступления ограничиваются санкциями в виде заключения под стражу на неделю-другую», − отмечает Константин Вилков. Результаты таких необоснованных решений суда, по его мнению, подрывают авторитет судебных и следственных органов, в результате чего граждане уже не доверяют их работе.

«В данной ситуации не стоит испытывать терпение людей и надеяться на то, что изменения произойдут сами собой. Больной организм надо лечить, и пока он операбелен надо делать это радикальным способом», − заявил Председатель Совета регионального отделения в Псковской области.

Разъясняя свою позицию, Константин Вилков обратил особое внимание на факт отсутствия надзора за представителями судебной системы. «В действительности, судьи у нас занимают несколько обособленную позицию, на практике они не несут и не понесут ответственность в случае если принятое ими решение в итоге будет отменено или изменено. Еще и еще раз повторю, в обязательном порядке следует вводить дисквалификационные судейские комиссии, которые бы формировались по аналогичному механизму формирования суда присяжных. Согласно предлагаемой идее, после третьего отмененного решения судом вышестоящей инстанции, облегчающим положение подсудимого/осужденного, проверяется квалификация судьи, первоначально принявшего решение. Указанная комиссия по итогам проверки уже будет принимать решение о квалификации судьи, соответствии занимаемой должности вплоть до отстранения последнего от исполнения служебных обязанностей», − пояснил он.

И второй, но не менее важный пункт в плане общей судебной реформы – это фактическое отсутствие презумпции невиновности, причина которогозаключается в преобладании карательной функции судебных и следственных органов над всеми остальными.

В завершение я призываю не ждать очередных гонок мажоров и не надеяться на то, что все судебные инстанции последуют примеру Мурманского областного суда (https://zona.media/news/2016/13/12/opravdan), а действовать. Один из основных пунктов Программы партии «РОДИНА» именно об этом нам говорит – все граждане должны быть равны перед законом. Каждый имеет не только права, которые порой трактуются слишком вольно, но и обязанности, которые надо исполнять.