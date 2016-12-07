Константин Вилков: «Борьба за интересы и жизни псковичей – наша приоритетная задача»

Председатель Совета регионального отделения в Псковской области Константин Вилков как в рамках партийной работы, так и на общественных началах на протяжении нескольких лет ведет планомерную борьбу с правонарушителями, занимающимися реализацией контрафактной алкогольной и табачной продукции.

Естественно, нельзя пройти мимо такой острой темы, к которой всегда обращено внимание как общественности, так и средств массовой информации. Тем более, в данном случае это битва за жизни людей.

Также одной из причин повышенного интереса к указанной проблеме стал недавно принятый Госдумой законопроект о ставках акцизов на ближайшие три года. По итогам третьего чтения было решено поднять ставки акцизов на вина и шампанское (кроме отечественного), сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь, а также на все виды табака.

По сравнению с 2016 годом повысятся акцизы на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) − с 500 рублей до 523 рублей за литр и на алкоголь со средним содержанием спирта (до 9%) − с 400 до 418 рублей.Акцизы на табачную продукцию тоже существенно вырастут. Ставки акцизов на сигареты составят 1562 рублей за тысячу штук + 14,5% расчетной стоимости в 2017 году. Также вырастут ставки на все виды табака − до 2520 рублей в 2017 году, 2772 рублей в 2018 году и 3050 рублей в 2019 году.

По мнению Константина Вилкова, принятый законопроект, безусловно, необходим, однако утверждать, что он кардинально изменит текущую ситуацию было бы преждевременно.

Конечно, в рамках государственной программы по импортозамещению необходимо поддерживать отечественного производителя, что нашло отражение в новом законе. В тоже время поддержка российской продукции включает в себя много факторов, в ряду которых немаловажная роль отводится освобождению рынка от контрафактной продукции.

В частности, в псковском регионе отмечается засилие «серого» алкоголя (не менее 30%), вытеснить который невозможно только с помощью повышения ставок акцизов. Необходимо структурировать работу представителей всех профильных органов власти, которые бы осуществляли постоянный мониторинг ситуации не только в городах федерального значения. «Я неоднократно обращал внимание на проблемы в этой сфере в нашем регионе, однако существенной поддержки со стороны контролирующих структур высшего звена так получено и не было», − заявляет Председатель Совета регионального отделения в Псковской области Константин Вилков. «Партия «РОДИНА» пришла во власть не ради самолюбования, мы намерены создать систему безусловной и самой строгой ответственности чиновников перед гражданами», − напоминает он.

Также по словам Председателя Совета регионального отделения в Псковской области, партия не ставит своей целью вступить в конфронтацию с представителями различных государственных контролирующих учреждений, а наоборот − стремится к диалогу. «Совместная работа нужна в борьбе и с табачной продукцией. На сегодняшний день Псков буквально завален сигаретами из Белоруссии и Казахстана, стоимость которых не превышает 50 рублей. В сравнении с российскими аналогами, цена которых с 2017 года станет еще выше, выбор большинства покупателей очевиден. Не стоит забывать, что как в случае с нелегальным алкоголем, так и привозным табаком отчисления в бюджет страны не производятся», − отметил Константин Вилков.

На региональном уровне ведется борьба за отечественного производителя. Например, в Пскове существует общественное объединение «Псков – город без наркотиков», в рядах которого неравнодушные к жизни города люди в тесной работе с правоохранительными органами пресекают распространениеконтрафактного алкоголя, табака. Председатель Совета регионального отделения в Псковской областиособо отметил, что региональное отделение готово взаимодействовать со всеми, кторадеет за судьбу родного города и нашей страны в целом.