Константин Косачев: Однополярный мир не может быть безопасным и благополучным

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев провел встречу с Почетным председателем форума «Кран-Монтана» Жан-Полем Картероном.

Сенатор отметил, что форум – авторитетная площадка, которая позволяет выразить различные точки зрения на происходящие в мире процессы и попытаться сблизить позиции. «Европе и миру нужны сейчас новые возможности, чтобы искать ответы на вызовы, которые перед нами ставит само время».

По словам Константина Косачева, если мир окажется однополярным, он не будет стабильным, безопасным и благополучным. Сторонники однополярного мира, в основном, сосредоточены на идее собственного доминирования, считает парламентарий.

«Мы убеждены в том, что только в результате споров родится истина. В них должны участвовать на равных все страны, которые заинтересованы в укреплении международного мира и безопасности», — сказал сенатор.

С этой точки зрения, полагает Константин Косачев, у форума «Кран-Монтана» есть значительный потенциал для дальнейшего развития.

Со своей стороны Жан-Поль Картерон отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента создания форума, который уделяет внимание, в том числе, вопросам, касающимся России.

«Я не поддерживаю то, что сейчас происходит вокруг России на международном поле», — сказал Жан-Поль Картерон.

Форум «Кран-Монтана» – международная неправительственная организация. Ее главная задача — содействие установлению прямых контактов между представителями деловых кругов, государственными и политическими деятелями различных стран. Особое значение придается развитию диалога и сотрудничества между Западной Европой и странами Центральной и Восточной Европы.