КОНЕЦ ИМПЕРИИ ЗЛА — РЕВОЛЮЦИЯ!

Месяц назад в Америке состоялась бескровная революция. По сути, произошло восстание масс, народный бунт против зажравшейся элиты, против олигархической бюрократии и несменяемой номенклатуры. Победа Дональда Трампа поставила жирную точку на многовековой гегемонии мировых закулисных элит и тайных обществ не только в США, но и во всем мире. И стала ключевым событием в цепи сложных геополитических процессов, которые уже можно смело назвать Всемирным Восстанием Человечества против Империи Зла.

И если Владимир Владимирович Путин уже стал легендой и увековечил своё имя как миротвореци непримиримый борец с деструктивными силами, то вновь избранный президент Америки лишь только ворвался на тропу этой войны. Отметим, однако, что сделал он это достаточно громко и своевременно. Дональд Трамп – это Че Гевара нового поколения. Одной лишь своей победой на выборах и ее последствиями для политического истеблишмента он уже превзошел «крокодила мировых революций» Че. Теперь очень важны его дальнейшие действия, лишь они покажут кем Трамп войдет в историю – Революционером или очередным популистом, продавшемся за 30 сребреников.

1). Баннер с надписью «Миротворец» на Бруклинском мосту, Нью Йорк, 2016

Безусловно Трамп уже вошел в историю государства США как первый поистине народный кандидат в президенты страны, победивший на выборах. И своим триумфом он не только нанёс непоправимый ущерб монополии на власть транснациональных кланов, но и основательно потрепал их финансово. Ведь вследствие поражения Хилари Клинтон мировые элиты недосчитались триллионов долларов. Самым унизительным для закулисных дельцов явилось то, что поражение они потерпели у себя дома, прямо, так сказать, на заднем дворе.

2) Надпись «Революция»

Теперь же у Дональда Трампа появился реальный шанс войти в историю не просто как лидеру одной нации, а как мировому лидеру, начавшему революцию и положившему начало конца Империи Зла и бесчинству глобальных деструктивных сил. Вместе с народом Америки на Трампа с огромной надеждой взирает всё человечество.

В своём первом видеообращении после выборов от 22 ноября, избранный президент США озвучил планы на первые сто дней президентского срока, который стартует после инаугурации 20 января 2017 года. В числе первых шагов он обозначил выход из договоров о свободной торговле ТПП, TTIP и NAFTA, выход из международных климатических соглашений, ужесточение миграционного законодательства, законодательное ограничение лоббизма в Белом доме — в общем, все то, чего и боялись оппоненты Трампа в ходе избирательной кампании.

Несколько дней назад во время общения со своими избирателями в штате Огайо в рамках тура Благодарности мистер Трамп также подтвердил практически все ключевые положения своей предвыборной программы. Ключевое – он остался твёрд в своём намерении до конца вести непримиримую борьбу с транснациональными мародёрами. И это именно то, чего люди Америки ждут от своего Трампа.

Медиа эксперты и политические обозреватели США, выражая всеобщее мнение нации, обращаются к своему новому лидеру с требованием идти до конца. Американская нация жаждет, что Дональд Трамп станет более великим, чем Джордж Вашингтон, и подарит миру новый мировой многополярный порядок, основанный на мире и согласии, на единстве всех наций, а не на картельных закулисных договорённостях.

3) Надпись: «Я узнаю правду о 11 сентября.

Дональд Трамп требует нового расследования трагедии»

Сам же Трамп уже заявил о том, что дело о террористической атаке 9/11, подготовленной кланами и санкционированной лично Дж.Бушем младшим будет расследовано. И как сказал Трамп: «Виновные предстанут перед судом». Также он уже начал обнародовать неоспоримые факты связи клана Клинтон с террористическими организациями, в частности Аль-Каида*. И будьте уверенны, он проведет тщательнейшее расследование деятельности Фонда Клинтон. А ухватив эту гидру за хвост, Трамп вытащит её всю на свет божий. Транснациональные кланы трепещут в предвкушении «грандиозного шухера».

4) На фото Хилари Клинтон и Усама бен Ладен (главарь Аль-Каида*)

Происходящее уже сказывается на Европе. Мы наблюдаем существенное ослабление позиций деструктивных сил, рост популярности политиков и партий, отстаивающих национальные интересы государств-союзников. Сложившаяся ситуация ставит под вопрос само существование Евросоюза, этого творения Франкеншейна, то есть штатовских глобалистов, против которых открыто выступает Трамп, срывая покрывало тайны с их кровавой деятельности. Собственно говоря, сам проект ЕС утопичен по определению, поэтому изначально был обречен на провал. Это вообще чудо, что он просуществовал так долго.

Человечество начало пробуждаться. Людям надоело, что транснациональные кланы, владеющие империями «средств массовой дезинформации», постоянно промывают им мозги и пытаются программировать ложью. Люди насытились технологиями Геббельса времен Второй мировой войны, они хотят знать правду! Люди требуют, чтобы СМИ подавали отображающую действительность информацию без искажений и домыслов.

Если ситуация в мировом медиа пространстве в ближайшее время не изменится, то очень скоро люди начнут призывать к ответу продажных журналистов, владельцев СМИ, главарей международных медиа-банд. Многие авторитетные эксперты уже заявляют о необходимости переформатирования средств массовой информации и их адаптации к изменившейся в мире ситуации. СМИ обязаны восстановить доверие общества, иначе им придется исчезнуть.

На самом деле мы уже наблюдаем начало процесса самоочищения. Ведь западные журналисты из-за своей продажной сути привыкли держать нос по ветру. Так сразу после оглашения результатов голосования в США и объявления Дональда Трампа победителем, 65 журналистов CNN выступили с признательными заявлениями, что были втянуты в травлю избранного президента и вынуждены были подчиняться воле руководства канала. Собственно, ни для кого не секрет, что CNN открыто агитировало американцев за Клинтон, постоянно выставляя Трампа в невыгодном свете. Не гнушались бумагомараки при этом ничем – ни подлогами, ни подкупом «жертв насилия», ни откровенной ложью.

5) Послание президента РФ Путина к Федеральному собранию, 2016

1 декабря, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выступал с посланием Федеральному собранию, американский телеканал правительственных трансляций C-SPAN пустил в эфир отрывок его речи. Без искажений, с синхронным переводом и это было за полчаса до начала трансляции митинга избранного президента США Дональда Трампа в Огайо. Телеканал C-SPAN захватывает огромную аудиторию и обычно показывает прямые включения из конгресса США, выступления президента и других высокопоставленных чиновников. Вы понимаете, что происходит? В стане врага паника!

Уж слишком затянулась вся эта история с зомбированием сознания людей, стремлением закулисных дельцов превратить всех на планете в тупых бездушных марионеток и рабов. Благодаря стараниям кланов, которые до недавнего времени безраздельно властвовали в мировом медиа пространстве, и их верным «шестёркам» – «журнашлюшкам», люди на время забыли о том, что они по определению свободны внутри и невозможно человека лишить этой свободы. Глобалисты же от безнаказанности откровенно зажрались, они перегнули палку и у людей лопнуло терпение.

Достаточно посмотреть на наших братьев-соседей, где пока ещё свободно ходят по улицам фашисты в факельных шествиях. Некоторым слабонервным начало казаться, что за три года пребывания у власти кровавая хунта настолько запугала народ Украины, что люди готовы молча переносить любые бесчинства и соглашаться со всеми решениями ныне власть имущих. Но это совершенно не так! После победы Трампа все перспективы мятежников закрылись. От собственного бессилия и безысходности Порошенко начал закручивать гайки до упора и они естественно полопались. Обратите внимание на набирающую силу волну песенных флешмобов по городам Украины, которую подхватили в России и на днях в Молдове. Представляете насколько это деморализует Порошенко и его банду? Народ восстаёт! А на песни Шоколадный Король не сможет наложить запрет никогда. И даже десяток тысяч искусственно созданных фашистов (согласно лживым заявлениям СМИ подконтрольных Порошенко) – его верных псов, ничего не решат против миллионов людей, стремящихся к свободе. О чем наглядно и говорят результаты недавно проведенного исследования.

6) Президент США Дональд Трамп

На протяжении последних нескольких месяцев в Украине работала группа независимых экспертов, которая проводила социальный опрос населения. Было опрошено около 15 000 человек во всех регионах страны. Результаты ошеломили всех. 84,6% граждан Украины симпатизируют Владимиру Путину. Более 90% респондентов высказались за восстановление тесного сотрудничества с Россией. 74,4% – выразили желание восстановить союзное государство по образу СССР. Уникальность результатов заключается в том, что превалирующее большинство опрошенных составляла молодежь в возрасте от 18 до 35 лет!

Результаты данного опроса как раз и являются наглядной демонстрацией обратного эффекта глобальной промывки мозгов. Ведь если разобраться, фашиствующих молодчиков на Украине всего лишь несколько тысяч, а нормальных людей, которых пока держат в качестве молчаливых заложников – миллионы. К сожалению, результаты данного исследования пока не могут быть опубликованы в украинских СМИ.

7) На картинке слева направо: Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов

Но, как мы видим, ситуация стремительно меняется. 29 ноября впервые сделал свои громкие заявления беглый депутат и консильери Порошенко Александр Онищенко. Будучи загнанным в угол, он пошел на сотрудничество с американскими спецслужбами и выступил на российских, а чуть позже на украинских телеканалах с открытыми обвинениями президента Украины в кровавом захвате власти, в его прямой зависимости от решений политических кланов США, в рейдерстве, подкупе депутатов Верховной Рады и глав областных администраций, в политическом вымогательстве, разграблении страны и народа Украины. Заявления Онищенко наглядно демонстрируют агонию режима людоедов-нацистов.

Этот скандал имеет одно существенное отличие от событий 2000 года и ситуации вокруг кассетных записей майора Мельниченко. Тогда пытались отстранить от власти президента Украины Кучму, и ситуацию раскачивали конкретно под премьер-министра Виктора Ющенко – ставленника Госдепа США. Его поддержала часть олигархов и политической элиты Украины. Сейчас же мы такого явного кадра не наблюдаем ни у Запада, ни у России, ни у крупнейших украинских олигархов. Но президента просто так никогда не «валят». А раз начали, значит делают это под какую-то конкретную кандидатуру или группу, которые, собственно, и форсируют процесс. Значит очень скоро такие «альтернативные люди» появятся.

И это не будет ни бензиновая бандитка Тимошенко, ни негодяй Аваков, на котором клеймо негде ставить – такой шлейф незакрытых уголовных дел и не доказанных пока преступлений за ним тянется. Ни кровавый пастор Турчинов, ни «умник» Яценюк, который думает, что о его «подвигах» и о том, как он убивал и грабил людей украинцы уже забыли. Не забыли, Сеня «Пуля-в-лоб», не переживай! Люди помнят всё, а уж Следственный комитет РФ и подавно. Очень скоро мы увидим завершение этого бардака, уже в ближайшее время ситуация выровняется.

Правда, увы, но свою целостность Украина вряд ли сможет сохранить. Слишком уж высок балл сейсмических ударов по украинской государственности, уж слишком раскачали и завели ситуацию в тупик. С другой стороны, это оптимальный и единственно верный вариант в сложившейся ситуации. И правы жители Галичины, которые жаждут реализовать свою извечную мечту выйти из состава Украины по линии границ 1939 года и вновь стать Европой. Это точно раз и навсегда станет гарантией урегулирования внутригосударственного кризиса. Украина слишком разделена вследствие гражданской войны на Востоке. Ситуация патовая: народ устал от войны и надо её прекращать. А как жить дальше? Примирить украинцев востока – жителей ДНР и ЛНР и выходцев из западных регионов, которые воевали по другую сторону баррикад невозможно. Да и от фашистов общество устало, с ними тоже надо что-то решать. Ситуация внутри общества наэлектризована до предела, а нелегального оружия на руках у граждан десятки тысяч единиц. Соломоновым решением в сложившейся ситуации будет отпустить Галичину. Это вопрос экономический и политический. Во-первых, они были насильственно присоединены к СССР в 1939 году и до сих пор оставались в заложниках, тогда как должны были вернуться домой в Европу по крайней мере в 1991 году. Во-вторых, отделение Запада от Украины даст возможность уйти фашистам, националистам и так называемым «добробатам», которые пока ещё воюют и мародёрничают на Востоке. В-третьих, для Украины Донбасс экономически гораздо ценней Галичины с её разворованными лесами, лысыми горами и вечно воюющими гуцулами. Давайте говорить правду, ведь Украина искусственно создавалась и поддерживалась транснациональными кланами как палка, которую они постоянно стремились вставить в колеса непокорной России.

8) Обложка журнала «Time», июль 2016, надпись снизу

«Капитан Америка. Победа неизбежна»

К счастью, ситуация коренным образом изменилась, и теперь Трамп после своей инаугурации сможет совместно с Путиным нанести сокрушительный и окончательный удар по силам Империи Зла. И следует отметить, что мистер Трамп настроен достаточно решительно. Он войдёт в историю не просто как разрушитель кланов, а как мировой лидер, уничтоживший фашизм как явление!

Человечество станет свидетелем грандиозного международного трибунала над фашистами всех мастей – Нюрнберг-2, который уже готовится. Процесс будет показательным и он положит конец неусвоенному человечеством 70 лет назад уроку. И возглавит это движение мистер Трамп. Он покажет до чего довела извращенная трактовка демократии: предательство, беспринципность, ложь, ненасытная жажда наживы и власти.

9) 41 президент США Джордж Буш старший

Это окончательно уничтожит кланы, которые всё ещё надеются на реванш. Насколько известно Революционер Трамп готовится открыть все ящики Пандоры. Он расскажет человечеству всю правду об «истинной демократии» в исполнении транснациональных синдикатов. Расскажет и о сотрудничестве американских «банкстеров» с Гитлером. И о Прескотте Буше (дедушку Джорджа Буша младшего), который через свои компании: американо-германскую судоходную компанию American Ship and Commerce и крупнейший в Нью-Йорке банк Union Banking фактически помог прийти к власти фашистам, щедро финансируя и всячески поддерживая их. И о деятельности его недоделанного внучка 43-го президента США, который продолжил «правое дело» Билла Клинтона по созданию «всемирного Бармалея» – мирового терроризма. Так что Хилари и её муженьку от ответственности не уйти, им всем сидеть на скамье подсудимых! Зло должно быть наказано, а его империя разрушена до основания, иначе человечество окончательно утратит понимание Добра, Чести и Совести.

Надпись: «Только Дональд Трамп способен спасти человечество»