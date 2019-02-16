Кому в России мешает славянская культура?

События последних дней вокруг «Международного Фонда Славянской Письменности и Культуры» ярко показывают, что Россия, также как её сестра по несчастью Украина, вступила в полосу реализации преступного плана, прописанного Директивой Совета Национальной Безопасности США № 20/1 от 18 августа 1948 года под названием «Задачи в отношении России».

Потому что именно согласно данной Директивы СНБ США внутри нашей страны должны быть разрушены все моральные и нравственные устои, должна быть разрушена историческая связь поколений, должны быть ликвидированы лучшие национальные традиции и любые контакты с представителями народов Славянского Мира.

В Украине данный процесс идет полным ходом уже не первый год. И силы, поставленные на его обеспечение, уже добились значительных успехов. Особенно – в разрушении нравственности и морали. Потому что на поверхность социального бытия вылезли самые отвратительные и самые уродливые формы общественного сознания. Начиная с мещанства и кончая бандеровщиной и неофашизмом.

Затем взялись за попрание самого святого – религиозных чувств своих сограждан. И посягнули на святая святых – на православную веру! Которая на протяжении двух тысячелетий спасала народ Святой Руси от всевозможных напастей.

Воодушевленные сатанинскими призывами малообразованных и малоразвитых неофашистов одурманенные молодые украинцы ринулись громить и захватывать православные храмы, принадлежащие Русской Православной Церкви. И эти погромы стали там уже своего рода ритуальным действом.

В России за всем этим кощунством народ наблюдал с удивлением и возмущением, надеясь, что подобного у нас в стране никогда произойти не сможет.

И вот мы вдруг с волнением узнаем о том, что в нашей Русской Стороне тоже начались погромы…

Да-да, дорогой читатель! Потому что ничем иным, кроме как «погром», захват здания, в котором много лет размещался «Международный Фонд Славянской Письменности и Культуры», назвать нельзя!

14 февраля 2019 года люди в черном, при оружии, как говорят в таких случаях – со спецсредствами, прибыли утром по адресу Москва, Черниговский переулок, дом 9, в котором располагается эта прекрасно всем известная международная славянская организация, и начали его силовой захват.

Конечно же, у них на руках были некие «документы», дающие им некие «права».

Но, видимо, они реально так и не поняли, куда пришли!

Потому что многие годы это место являлось настоящим «Ноевым Ковчегом» не только для славян России, но и для всего Славянского Мира в целом! В стенах этого здания проводились уникальные встречи славянских ученых, мыслителей, философов, писателей. Здесь проходили тематические выставки и концерты славянских артистов и славянских художников.

В стенах этого Фонда собирались люди реально болеющие за судьбу России и всего Славянского Мира.

Но, видимо, те, кто пришел захватывать здание «Международного Славянского Фонда» совсем не владеют историей нашей Родины и напрочь забыли о человеке, создавшем эту уникальную организацию в нашей стране в 1989 году вместе с великими русскими писателями Распутиным, Беловым, Крупиным и академиком Толстым. И они, видимо, не знают, что Вячеслав Клыков, чью работу (бюст святого Саввы) недавно во время своего официального визита посетили президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич, возглавлял этот Фонд с 1990 года до самой своей смерти в 2006 году.

И подарок этот, кстати сказать, Вячеслав Клыков в 2004-м году делал не только от имени Государства Российского, но и от имени «Международного Фонда Славянской Письменности и Культуры».

И это весьма не вяжется с тем, что происходило в Черниговском переулке 14 февраля 2019 года.

В связи с чем у многих видных общественных деятелей России сразу возникает вполне справедливый вопрос: так кто же реально принял решение о фактическом уничтожении «Международного Фонда Славянской Письменности и Культуры»?

А, если быть более точным, — кто реально пытается сегодня осуществить у нас в России реализацию Директивы СНБ США № 20/1 от 18.08.1948 г.? И фактически уничтожить очаг славянской культуры в стране, которая на данный момент является, пожалуй, главной и единственной опорой всего Международного Славянского Движения?

Начинаем разбираться.

И тут выясняется весьма занятная картинка.

Оказывается, непосредственным «исполнителем» данного «заказа» выступает созданная Минкультом России структура под названием «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». То есть, — очередная чиновничья контора, целью которой является максимальное извлечение прибыли из тех объектов истории и культуры, которые попадают под их «охрану». Об этой простой истине сегодня знает любой представитель культурного сообщества России. И это не требует даже никаких доказательств.

Таким образом,можно сделать простой и ясный вывод: главным «инициатором» уничтожения очага славянской письменности и культуры в России является… Министерство культуры России! И лично его руководитель – министр культуры ВладимирМединский. Никогда и ничего лично для культуры Великой России не сделавший!

Зато в его «послужном списке» значатся такие «подвиги» на почве российской культуры, как уничтожение уникального «Государственного концертного оркестра «БОЯН» и «Центра Славянской Музыки». И увольнение руководителя этих коллективов – Народного Артиста СССР, дирижера и композитора, профессора Анатолия Полетаева, который создал этот коллектив и руководил ими 50 лет.

В «послужном списке» господина Мединского значится и расправа с Фондом Рерихов.

И попытка «увековечить память» фельдмаршала Маннергейма.

И многие-многие другие подобного рода «подвиги».

При этом, когда речь заходит о вопросах поддержки русской национальной и славянской культуры, то нашему «доблестному министру» почему-то очень трудно привести конкретные факты. Зато, на ум приходят имена деятелей культуры, которым его ведомство оказывало какую-то реальную материальную или финансовую поддержку исключительно не с русскими фамилиями.

С какими именно фамилиями эти «счастливчики», получающие постоянные вознаграждения и гранты от российского Минкульта, уточнять ну буду, дабы не попадать под действие статьи 282 УК РФ. Но, любой желающий может это легко узнать по отчетности нашего «уважаемого» Минкульта России.

Не было там только практически никогда ни оркестра «БОЯН», ни «Международного Фонда Славянской Письменности и Культуры». Видимо, потому что они не вписывались в «концепцию» нашего культурного ведомства России.

Поэтому Фонд вынужден был каким-то образом обеспечивать свое существование. Платить весьма высокую арендную плату, коммунальные платежи. И нести массу других расходов. А брать какие-либо деньги за проводимые в стенах Фонда мероприятия было не принято. Да и неправильно с точки зрения общественно-политической и социальной. Поэтому руководству Фонда приходилось зарабатывать деньги на все эти расходы иными методами. За что их теперь и пытаются «наказывать».

А наказывать, по большому счету, надо не их, а тех, кто создал эту порочную систему! И, в первую очередь, — министра культуры России господина Мединского!

Потому что именно он в ответе перед Государством Российским и перед всем Славянским Миром (как представитель нашей Великой России) за то, чтобы идеи православных просветителей Кирилла и Мефодия, принесенные на нашу Святую Русь и поднятые на должную высоту нашей Русской Православной Церковью, не угасали, а, наоборот, в столь непростое время обретали новую энергию и силу. Чтобы эти идеи несли людям России свет и радость бытия. Чтобы наше подрастающее поколение воспитывалось не на западных извращенных суррогатах, а на лучших русских и славянских традициях.

А вместо всего этого господин министр дает команду на разрушение и изгнание из России последователей Кирилла и Мефодия!

В связи с этим, мне хочется напрямую задать министру культуры России прямой и четкий вопрос: а не мешает ли ему вообще русская национальная и славянская традиционная культура?

Другой вопрос хотелось бы задать уже главе нашего Государства.

А не пора ли нам убрать с поста министра культуры человека, который с таким явным презрением и с такой неприкрытой враждебностью относится ко всему русскому и ко всему славянскому?!

Потому что, если мы сегодня не решим данной проблемы, то уже в самое ближайшее время нас может ожидать следующий виток криминальных событий – захват русских православных святынь и православных храмов!

А затем эти молодчики придут и в наш с вамидом!…

Сергей Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ», академик Международной Славянской Академии, член Союза писателей Москвы, академик МАНПО, д.пед.н., д.ю.н.