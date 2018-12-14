Кому больше всего нужен «Томос» на Украине?

Политический заказ на создание и воплощение Единой Поместной Православной Украинской Церкви (ЕППУЦ) приобретает все более искусные приемы эквилибристики, где ни фокусник, ни зритель не знает чем все закончится… Маски сброшены.

Совсем недавно, даже в церковной среде, люди не знали, во всяком случае не было широко распространено в употреблении, такое «волшебное» и «заклинательное» слово-«мантра» Томос, благодаря которому, конечно же, решатся все проблемы в их личной жизни и страны в целом.

Чтобы «расколдовать» неискушенного читателя, напомню, что термин Томос означает указ предстоятеля поместной православной церкви по вопросу церковного устройства и управления, и его содержание может быть разным. Это не обязательно дарование автокефалии (независимости) в статусе патриархии для части Церкви!

По этому поводу на антиканонические действия Константинопольской Церкви (КПЦ) дан ответ в постановлении Архиерейсого Собора 13 ноября 2018 г. Украинской Православной Церкви (УПЦ МП) в 12 пунктах. Об этом подробно и о сложившихся текущих обстоятельствах рекомендую прочитать мои статьи «Тупиковый период стамбульского патриарха Варфоломея» https://bit.ly/2P9S8JV, и «Будущее: зачем прикончат Филарета?» https://bit.ly/2DUAXu2.

Некоторые протестующие ревнители перед епархиальными административными заданиями УПЦ МП вышли с плакатами: «Кто против ТомАса, тот против Украины». Они глубоко уверены, что именно дядя ТомАс (написали через – «а») во всем им поможет и ему нельзя мешать. Конечно же, в это надо верить, и верят же! Например, в г. Николаеве провели акцию «Дети Украины за Томос», на которую свезли детей со всех школ города.

Такие подобные акции, начиная с 18 ноября, прошли в Кривом Роге, где сектанты «Свидетели Томоса» штурмовали резиденцию митрополита Ефрема, в Житомире, Запорожье, Бердянске, Николаеве, Нежине, Луцке, Житомире, Тернополе, Днепропетровске и продолжают проходить. Об организаторах этих акций, провокаций и их мотивацию мы поговорим чуть позже.

Я глубоко уверен, что с такими технологиями массового промывания мозгов завтра можно будет провозгласить «церковь» великой китайской стены с центром в Шамбале, и это станет национальной идеей Украины. Что только не делает усиленная современная пропаганда, как говорится, «совок» и Гебельс отдыхают.

Ведущий и эпатажный клоун в этом цирке, конечно же, дядечка Порошенко. После принятия на грудь, неизвестно какой дозы спиртных напитков, в нем просыпается великий проповедник «Томоса», начинает в очередной раз объявлять «автокефалию» https://bit.ly/2QtyehJ, https://bit.ly/2QzBMzb. Или как его величали прибывшие на Украину иерархи КПЦ архиепископ Илларион: «подобен равноапостольному Святому князю Владимиру и Ярославу Мудрому» https://bit.ly/2Skcja8! Хамство, оскорбление, расизм, русофобия, разжигание религиозной и национальной вражды — обязательное составляющее речи Порошенко.

При невероятнейшем давлении и использовании государственного аппарата, бандеризированого СБУ, президенту П. Порошенко так и не удалось склонить иерархов УПЦ к ЕППУЦ. Не подписал постановление Архиерейского Собора УПЦ, в котором изложено неучастие в антиканонической афере КПЦ, только друг и партнер по бизнесу митрополит Виницкий Симеон (Шостацкий). Но в последствии, даже он видя сатанинский шабаш вокруг автокефалии отказался от свои намерений.

Итак, ЦРУшный патриарх Варфоломей стоит перед фактами: консультации между упраздненными и «признанными» раскольниками УАПЦ и УПЦ КП по «Объединительному собору» еще не было, при чем в текущих обстоятельствах они явно не могут объединиться; иерархи канонической УПЦ не присоединились к такому процессу, а те епископы, которые поддерживают идею ЕППУЦ из числа УПЦ, не обладают поддержкой от паствы и духовенства.

Патриарх Варфоломей проявляя папские замашки и решивший пойти по беспределу, нарушая канонические правила, игнорируя УПЦ и голос других Поместных Церквей, все же решил продолжить выбранный курс расчленения РПЦ. На недавнем Синоде 27-29 ноября было объявлено, что утвержден текст Томоса и написан Устав новой «ЕППУЦ», но Томос по существу давать некому. Для этого должен произойти «Объединительный Собор», который должен провести митрополит Галльский Эммануил на Украине. Но, о, «чудо»! В украинских реалиях даже «всемогущий» и «всеЦРУшный» Синод КПЦ не смог установить дату проведения «Собора».

Не обошлось проведение Синода и без воздействий Петра Порошенко, им был отправлен советник Ростислав Павленко, который накануне прибыл на Фанар, чтобы помочь решению Синода.

Когда журналисты спросили Ростислава Павленко о содержании Томоса, то он ответил: «это типичный Томос, текст которого можно найти в интернете». Только представьте себе, интернет уже дает ответ (отмазки) на все случаи жизни.

Так что же написано в «Томосе» и в Уставе?

Текст Томоса, т.е. его содержание, а именно в каком статусе новосозданная структура из раскольников (УАПЦ и УПЦ КП) будет пребывать неизвестно по причине сознательного скрывания. Но если бы это была «перемога», т.е. очевидная автокефалия со статусом патриархии, то об этом, наверное, знали бы и пингвины в Антарктиде. Но это все больше похоже, на уже ставшее традиционным, на «зрадливу перемогу і непереможну зраду». Здесь даже к бабке ходить не нужно, чтобы сделать вывод о том, что стамбульско-варфоломеевский «Томос» говорит не о статусе патриархии (которую себе провозгласил Миша Денисенко УПЦ КП), или митрополии (в состоянии которой себя объявили УАПЦ и возглавляет «митрополит» Макарий (Малетич)), а о бесправной архиепископии в составе КПЦ. Кроме того предполагается передача 20 храмов под прямое подчинение КПЦ, как известно, Андреевскую церковь в Киеве уже передали.

Но нынешний прецедент имеет еще более опасный замысел. Пользуясь разборками между раскольниками (а это очень устраивает КПЦ) и шумихой военного положения в Украине, экуменический патриарх «сам» написал Устав, при этом текст Устава новой «церкви» неизвестен, ибо его содержание сознательно скрывают!

Стоит просмотреть и взвесить обстоятельства и состояния нынешнего материала, из которого лепится ЕППУЦ, а так же предисторию создания «украинской автокефалии».

Что собой представляют раскольники и что будет представлять будущая ЕППУЦ?

УАПЦ и УПЦ КП – это русофобные организации, лояльные к униатам, с новыми нехристианскими «героями», фашистами и убийцами, для которых ересь этнофилитизма и русофобия на уровне культа является религией. При внешней христианской атрибутике и

обряде они весьма далеки от учения Евангелия. Например, «митрополит» Волынский Михаил (Зинкевич) может спокойно употреблять матерщину на проповеди https://bit.ly/2SsKQDa, а тем более вне стен храма. Для них в порядке вещей петь «народные» песни-бандеривкы, т.е. песни прославляющие убийц бандеровцев, на литургии во время «запричастного перерыва». Священники УПЦ КП попадались на торговле оружия. Филарет провозглашает новые «догматы»: «Грех федерализации нужно искупить кровью», выпрашивал оружие в США на убийство граждан Украины в Донбассе и т.д.

Даже униаты (хотя они ничем не лучше раскольников и себя таковыми не считают), в лице епископа Бориса (Гудзяка) заявили: «Если кто с УГКЦ перейдет в будущую ЕППУЦ, то это будет очищение нашей церкви».

Если говорить религиоведческой терминологией, то эту новую конфессию можно характеризировать аналогично синкретическим христианско-тубильным независимым «церквям» и культам Африки. Изначальной целью афрохристианских культов был пересмотр догматов христианства в соответствии с менталитетом африканских народов, стремление создать «чёрное христианство» в колониях. Так и на наших глазах создается ЦРУшный проект «украинской автокефальной церкви» в колонии Украина, как антипод Церкви Христовой, но со внешней той же православной атрибутикой.

ЕППУЦ это не православие, а создание новой конфессии.

Какие же перспективы константинопольских Томосов?

Как говорится в народной пословице, «он человек слова, слово дал, слово забрал». Такой очевидный пример, отмена Томоса трехсотлетней давности передачи Киевской митрополии Московскому Патриарху, недавнее упразднение Томоса у экзархата Русских православных церквей в Западной Европе. Официальная причина, это реорганизация

церковной жизни во Франции. Хотя всем очевидно, что двигала Варфоломеем русофобия, как заказ ЦРУ, и греческий этнофилитизм.

Известно, что епископ Иов (Геча) «щирий українець і поборник» (борец) за украинскую автокефалию раньше занимал пост главы экзарха русских приходов, и при этом он успел создать ряд конфликтных ситуаций (запрещал употребление русского языка, конфликтовал со священниками, преподавателями и ректором Свято-Сергиевского православного богословского института, в связи с чем, с июня 2015 г. по 2016 г., высшее учебное заведение Западноевропейского экзархата русских приходов Константинопольского Патриархата приостановило учебную деятельность), после чего ему пришлось оттуда убраться, впоследствии был снят в 2015г. https://bit.ly/1PjdBy6.

Теперь уже не в шутку КПЦ, т.е. Фанар называют – Экуменический Стамбульский районный отдел правительства Турции по канцелярским операциям (выписать-отозвать Томос).

Проект Ватикана.

Если взять униатов и католиков Украины, то они открыто с момента своего существования на землях Украины прямо говорили и принуждали к унии. По отношению к нынешней ситуации о создании ЕППУЦ, глава УГКЦ Святослав (Шевчук) заявил: «Автокефалия украинской церкви это переходный период в унию».

Но еще при В. Ющенко, когда предпринималась попытка создания Поместной Церкви, весьма бытовала и распространялась идея, что Киевская Церковь (митрополия) может получить необычный статус в мировой практике, это новая модель подчинения и примирения Церквей, одновременно подчиняться Риму и Константинопольскому Патриарху.

Постоянные заигрывания и сослужение патриарха КПЦ Варфоломея с католиками весьма очевидно говорят не только о лояльности к ним, но и о проекте новой унии.

Совсем не случайностью является то, что 28 ноября предстоятель КПЦ Патриарх Варфоломей встретился с председателем Папского Совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. Об этом сообщено в Facebook на официальной странице КПЦ.

В состав католической делегации также вошли секретарь Епископского Совета по продвижению христианского единства епископ Брайан Фаррелл и американский прелат архиепископ Пол Фицпатрик Рассел. Патриарха Варфоломея во время встречи сопровождали митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) и архиепископ Телмисский Иов (Геча).

Важность этого визита состоит в том, что Кардинал Кох и члены делегации привезли сообщение от Римского Папы Франциска для патриарха. И не удивительно, что текст папской депеши остался засекреченным до сих пор. Случайно не об Уставе будущей ЕППУЦ там может идти речь?

Известно, что в тот же день, 26 ноября 2018 года, архиепископ Телмисский Иов (Геча) совместно с кардиналом Куртом Кохом возглавил заседание Координационного комитета Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между Римско-католической Церковью и Православной Церковью. На заседании обсудили вопросы первенства Папы и соборности Церкви.

Напомню нашим читателям, кто такой кардинал Курт Кох. Он известен как убежденный пропагандист папизма и его активная экуменическая деятельность среди разных конфессий, направленная на соединение с Папой.

Кардинал Кох придает большое значение и принимает участие в подготовке созыва Всеправославного собора, на который католики возлагают большие надежды, считая, что Собор утвердит первенство Константинопольского патриарха уже готового признать папский примат. Кардинал Кох в интервью в январе 2013 г. на Радио Ватикана заявил: «я слежу за развитием этого вопроса с большой симпатией, потому что убеждён: если дело дойдёт до открытия Всеправославного собора, то это станет также большим подспорьем для экуменического диалога с нами» https://bit.ly/2FR41oO.

Итак, УНИЯ приготовлена Варфоломеем! Его действия на этом пути весьма четки и последовательны. Правда, это ему не до конца удалось сделать на Критском Соборе, поэтому он весьма зол на РПЦ.

Ну а какое участие в этом шабаше «признанных» раскольников (УАПЦ и УПЦ КП), а так же проавтокефальных иерархов с УПЦ МП?

С раскольниками все очевидно и ясно, у них умерло церковное чувство и понятие соборности, святости, их совесть не отягощается канонами. Ряд канонов, посвященных теме расколов и ересей, повторяют одно и тоже и сводятся к следующему: «служащий с раскольниками сам становится раскольником… да будет извержен из сана», например как 45 апостольское правило, 13-е, 14-е и 15-е правила Двукратного Собора и др. постановления святых отцов.

Чудесный пример готовности к новой унии свидетельствует об общем служении еретиков Римо-католиков (РКЦ), раскольников УПЦ КП, УАПЦ(о) и эпатажного митрополита Александра (Драбинко), заявляющего о себе не иначе как «я клирик КПЦ»!

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вышгородский УПЦ Александр (Драбинко) был в Брюсселе на литургии в католическом храме вместе с униатами, католиками и раскольниками. Также иерарх УПЦ молился на общей литии, которую возглавил Евстратий Зоря, сообщивший об этом на своей странице Facebook.

На службе присутствовали иерархи: митрополит Александр Драбинко, архиепископ Игорь Исиченко (УАПЦ (о) – (о) объединенный, автокефалист, который перешел в унию), архиепископ Евстратий (Зоря). Также присутствовали представители митрополита Бельгийского Афинагора (КПЦ), Генеральный секретарь Конференции Европейских Церквей протоиерей Хейкки Хуттунен (Финляндская Автономная ПЦ, т.е. КПЦ), Папский нунций в Бельгии и секретарь Нунциатуры при ЕС.

В связи с этим возникает вопрос к Синоду УПЦ, а почему еретик и раскольник, нарушавший очевидно и наглядно каноны церкви, до сих пор в сане?

Итак, подведем краткий итог. В период организации ЦУРшного проекта ЕППУЦ скрывается текст ее Устава и «Томоса», стамбульскому патриарху Варфоломею вдруг резко понадобилось в это же время встретиться с кардиналом Кохом, чающего признания папского догмата православными, а «признанные» раскольники вместе с митрополитом Александром (Драбынко) служат экуменическую службу с католиками. Это все случайное совпадение? Не думаю…

Но все же хитрый патриарх Варфоломей подстраховывается, если что-то пойдет не так, то чтобы можно было бы в воздухе успеть переобуется, ведь еще не было прямого служения на Украине представителей КПЦ, да и самого патриарха Варфоломея с «признанными» раскольниками. Что-то он здесь недопризнал?..

Маски сброшены. Так кому больше всего нужна «автокефалия» на Украине?

А сейчас вернемся к началу нашей статьи, кто эти активисты, которые по всей Украине устраивали акции, провокации против канонической УПЦ (МП), агитируя за дядю «ТомАса»?

И здесь стоит всмотреться в лица организаторов и где они раньше встречались? Тогда мы поймем цель такой «автокефалии».

Увидеть это можно хотя бы на примере Запорожской области. Это люди из партии Петра Порошенко — Игорь Артюшенко и Юрий Гудыменко. Первый является главой регионального отделения партии Порошенко (БПП), а второй состоит в партии в Запорожье и является одним из немногих доверенных блогеров украинского президента. Примечательным было и то, что к этим провокациям были привлечены открытые фашисты и поклонники убийцы Андерса Брейвика в среде добровольческих батальонов, рекомендую об этом ознакомится здесь https://bit.ly/2Q5Zcwy . Сообщается, что после этого из Киева в Запорожье прибыла экспертная комиссия во главе с директором Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андреем Юрашем (открытый русофоб, униат), которые провели заседание в здании Запорожской ОГА при участии Владислава Мороко. Юраш и Мороко не скрывают своих агрессивных настроений против УПЦ МП и покровительство раскольническим и католическим организациям.

И вот что интересно, местом дислокации и сборов перед нападением на православные структуры является католический собор в г. Запорожье!

Участников «акций» возглавил глава римско-католической епархии епископ Ян Собило в католическом соборе. Католические организаторы озвучили с самого начала зачем они сюда собрались: «мы пришли сюда, чтобы поддержать тех, кто выступает за создание Украинской поместной православной Церкви». То есть целью католиков было повлиять на епархиальные власти УПЦ в деле присоединения к «Томосу».

Ведущим и организатором акции оказался Дмитрий Харьков — это именно его видно на всех видео с громкоговорителем https://www.facebook.com/100020352765412/videos/256786231676467/ .

Как указано у него на странице в социальной сети Фейсбук, Харьков во время майдана был координатором Самообороны майдана в Запорожье, а теперь является региональным координатором партии «Вільні люди» (Свободные люди) и помощником директора по безопасности католической организации Каритас в Запорожье. Открываем официальную страницу Каритас-Спес и видим, что основатель, Первый Президент и советник Каритас-Спес Украина – епископ Станислав Широкорадюк, который является главой Харьковско-Запорожской диецезии (епархии) РКЦ. Именно Широкорадюк, известный своим активным участием в майдане, который благословлял боевиков на убийство «беркутовцев», является непосредственным начальником епископа Яна Собило, о котором мы говорили выше.

Итак, мы имеем дело с членом Блока Петра Порошенко и при этом униатом, который давно декларирует мысли о том, что очень хочет ликвидации УПЦ МП на территории Украины, и пришел с этим к управлению УПЦ МП в Запорожской области. А поляк епископ РКЦ Ян Собило безприпятственно использует финансы «благотворительной» организации Каритас-Спес в провокациях против православной церкви.

Оказалось, что даже журналисты, пришедшие на пикет, имеют четкую идейную религиозную направленность, например, журналист Виталий Горбенко (вот публикации с его страницы). У него половина записей о том какая УПЦ МП плохая, о том, что враги Порошенко на самом деле не хотят добра стране и т.д. 21 апреля 2018 года на территории римо-католического собора было проведено собрание духовенства христианских церквей (униатов и католиков, раскольников УПЦ КП) г. Запорожья: «обсуждался вопрос инициативы президента Петра Порошенко касательно автокефалии православной церкви и отношения к тому, что митрополит Лука из УПЦ МП осудил вмешательство президента во внутренние дела Церкви». Но далее Горбенко говорит: «собравшиеся поддержали инициативу президента и осудили выступление митрополита Луки».

«Представители запорожской ячейки Всеукраинской сети католиков «Свободные Люди» также присоединились к этому мероприятию и выразили свои требования к московским попам… накануне объединения Украинских церквей возникает вопрос: господин Лука, вы с Украиной идете к цивилизации, или остаетесь с Московии там, где вам и место? Потому филиалам Кремля – не место в цивилизованной и развитой Украине», — отметил координатор Запорожского отделения Всеукраинской сети «Свободные Люди» Дмитрий Харьков». А в заключение Харьков, заявляет о том, что если иерархи УПЦ МП не пойдут на условия власти, то их будут расценивать как сторонников Кремля и коллаборационистов и «им не будет места на территории Украины». То есть были озвучены откровенные угрозы православным от представителей Римо-католической Церкви. Открываем Википедию и узнаем, что организацию «Свободные Люди» создал Андрей Левус по вероисповеданию униат, который сейчас является депутатом Верховной Рады.

Свое отношение к УПЦ МП этот униат проявил во время всеукраинского крестного хода, который проходил в июле 2016 года. 13 июля 2016 года Андрей Левус заявил: «Замаскированных ГРУшников надо отлавливать на подходе к Киеву», 21 июля Левус обратился к мэру Киева Виталию Кличко с требованием через суд запретить проведение крестного хода в городе Киев.

В атиправославных акциях и их финансировании были замешаны деньги из фонда Сороса «Возрождение», выделенные под проект международного волонтерского и ветеранского форума. Именно оттуда черпался человеческий ресурс митингующих хулиганов «ветеранов» АТОшников.

В организации этого форума принимала участие и постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее НАТО. Там-то и работает создатель организации «Вільні люди», которая выступала как организатор пикетов против УПЦ МП в Запорожье и Чернигове и т.д., депутат ВРУ униат Андрей Левус!

Об этом более подробно и пофамильно о каждом католике-русофобе активисте «Томаса» здесь https://bit.ly/2Rv4nTu

Таким образом, наглядно видно, что все пикеты епархиальных управлений УПЦ, которые были проведены в период с 17 по 22 ноября, проводили католики и униаты -русофобы, которые находятся под покровительством и сотрудничают с СБУ.

Все это ясно свидетельствует, что власть Порошенко совместно с католиками пытаются давить на УПЦ МП, чтобы принудить ее к участию в «Объединительном Соборе», а несогласных иерархов подавить, уничтожив и саму структуру. И шаги по уничтожению УПЦ МП уже открыто планируют католики в своих костелах. Именно для этого был воплощен инцидент с катерами для введения Военного положения в стране.

Так что же нам делать православным христианам в данной ситуации?

Конечно же мобилизироваться и безбоязненно воевать за святую нашу веру, и в первую очередь в информационном пространстве и молитве.

Распространите это всем!

Давайте сравним, как принимался Томос для УПЦ в 1992 г. и как сегодня он делается для «признанных» раскольников (УАПЦ и УПЦ КП).

Устав УПЦ принимали открыто и всеми украинскими архиереями на Украине, для ЕППУЦ это делают тайно не в Украине, а в исламском Стамбуле, текст Устава и Томоса скрыли, приняли без епископов «признанных» и раскольников.

Томос от Московского Патриархата предусматривает широкую автономию с правами автокефальной Церкви: свой Синод и церковный Суд, самостоятельный выбор предстоятеля и рукоположения своих епископов, при этом ни одно религиозное сооружение не передано в собственность РПЦ или России. Будущая ЕППУЦ не будет обладать своим Синодом, а значит будет лишена своего голоса, тем более что от будущей ЕППУЦ оторваны и уже переданы в собственность КПЦ ряд храмов. Вот такие «мы не рабы» и «независимые» заблудшие раскольники.

Такой независимостью, которой обладает на Украине истинная и каноническая УПЦ МП, у которой в Уставе прописано – религиозный центр находится в Киеве (!), не обладают ни УГКЦ и РКЦ с центом в Ватикане (!), ни «признанные» раскольники, которые сейчас под КПЦ, с центром в бусурманском Стамбуле!!! Так какие же вы «независимые» патриоты Украины «свидетели ТомАса»? Вы продали за печеньки Украину, свою волю, крещение Владимирово за обещание заморских господ. Вам цинично и обманным путем навязывают еретическое богопротивное католичество, которое веками убивало нас украинцев, о чем писал Т.Г. Шевченко, в стихе «Полякам»:

«Аж поки іменем Христа Прийшли ксьондзи і запалили Наш тихий рай. І розлили Широке море сльоз і крові, А сирот іменем Христовим Замордували, розп’яли. Поникли голови козачі, Неначе стоптана трава. Окраина плаче, стогне-плаче! За головою голова Додолу пада. Кат лютує, А ксьондз скаженим язиком Кричить: “Te Deum! алілуя!..”

Нас разделили, развели, А мы бы в дружбе жить могли. Подай же козаку ты руку, И сердце чистое подай, Христовой праведной наукой Наполним мы наш тихий рай»

Я предлагаю и призываю вас, дорогие братья и сестры, чтобы мы, как православные наши казаки, отстаивали свою веру, безбоязненно активно распространяли среди заблудших «нерабов» последнюю информацию о том, как их подло и нагло обманули, о том, что обретение независимости может быть только в канонической Церкви Христовой и вход в нее через покаяние никому не закрыто никогда! Распространяйте это максимально в своих соцсетях, блогах, жж, сайтах, среди раскольников. «Мужайтесь – говорит Господь – Я победил мир!» (Ин.16.33)

Богу нашему слава во веки веков!

Автор: писатель-публицист, доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук протоиерей Олег Трофимов

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