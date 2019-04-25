Кого сегодня доит «священная корова» Мединский?

Нет-нет, дорогой читатель! Автор вовсе не ошибся при написании данной фразы. Хотя, и выглядит она, на первый взгляд, весьма странно. Но, речь пойдёт именно о той самой «священной корове» в лице нынешнего министра культуры России Владимира Мединского, которая до бесконечности доит, во-первых, государственный бюджет, рассовывая столь драгоценные деньги налогоплательщиков по карманам всякого рода проходимцев и жуликов, а, во-вторых, — наше с вами сознание, пытаясь вытравить из него все лучшие традиции русской национальной культуры.

А с недавних пор эта самая «священная корова» принялась также щипать травку и на ниве НАТО-вских и американских спецслужб, запуская в культурное пространство России специально состряпанные их агентами поделки. Цель которых – всячески унизить и оскорбить национальное достоинство граждан великого государства с названием Россия.

Для этих целей «священная корова» даже выписала специально из Парижа «особо одаренную личность» — кавалера Ордена Почетного Легиона Павла Лунгина.

И тут же отвалила ему за казённый счёт (читай – за наш с тобой) целых 150 миллионов российских рубликов!

Видимо, для того, чтобы молочко было послаще, а прянички – поароматнее.

Ну, а кавалер Ордена Почётного Легиона, естественно, расстарался на все сто процентов! И состряпал для «священной коровы» такой блокбастер, что – дух захватывает!

Там, как и полагается по законам блатного жанра, все «служаки» поголовно – алкаши, развратники, мародёры, бандиты. И вообще – беспробудные сволочи! На фоне которых несчастные афганские моджахеды (реальные бандиты) выглядят бескрылыми ангелочками… Всё в этом потрясном блокбастере было бы прекрасно, если бы не одно НО. И состоит оно в том, что блокбастер этот сделан, якобы, о советских солдатах и офицерах, воевавших в конце 80-х годов в Республике Афганистан. И вся эта грязь и гадость приписана именно им!

При этом господин «кавалер» Лунгин рассказывает всем байку о том, что, якобы, образы этих солдат и офицеров он написал на основе воспоминаний известного (но, недавно почившего) генерала Николая Ковалёва. В чём все прочие боевые генералы, прошедшие трудные дороги Афганистана, весьма сомневаются. Потому что Николай Дмитриевич Ковалёв был достаточно честным и вполне вменяемым человеком для того чтобы говорить и писать о событиях Афганской войны исключительно правду.

К тому же, слишком уж от всей этой мазни, состряпанной «кавалером» Лунгиным за версту попахивает крутой американщиной! И больше смахивает на некий вестерн, чем на традиционную российскую драму.

Впрочем, с «кавалером» Лунгиным всё предельно ясно. Его главными задачами было: во-первых, как говорят наши пацаны, срубить на халяву побольше бабла, а, во-вторых, — выполнить задание тех самых спецслужб, которые послали его в Россию с заданием провести здесь спецдиверсию.

Меня, честно говоря, больше интересует другой вопрос.

Какую роль во всем этом грязном спектакле сыграла наша «священная корова»? Кто ею руководил? И кого пытается доить эта самая «священная корова», проталкивая в российскую национальную культуру чуждые ей русофобские элементы?

Когда «творение» «кавалера» Лунгина со звучным названием «Братство» появилось на российском горизонте и попало в поле зрения наших отечественных ветеранов войны и боевых действий, эти опаленные войной люди пришли в такое негодование, что готовы были прибить «кавалера» французского ордена тут же на месте! Потому что подобного рода подлости они не ожидали ни от кого. Тем более – в своей собственной стране. И за свои собственные деньги!

И вот, эти люди – руководители ведущих российских ветеранских организаций, собрались 25 апреля 2019 года на специальную пресс-конференцию, пригласили на неё представителей российских СМИ и решили рассказать им о своих дальнейших планах по отстаиванию своих прав на защиту чести и достоинства против действий «священной коровы» и её верного дружка – французского «кавалера» Лунгина.

На встречу пришли уважаемые генералы, полковники, кинокритики, эксперты, юристы, писатели, деятели культуры.

Но! Не пришли российские журналисты!

Зато прибыли… представители иностранной телекомпании, снимающей фильм о скандальной истории с Павлом Лунгиным.

Из чего можно сделать весьма интересный вывод. И даже – не один!

Во-первых, скорее всего, прознав о предстоящей пресс-конференции, «священная корова» поспешила «зачистить поляну» и предпринять ряд предупредительных мер.

Во-вторых, можно предположить, что российские СМИ давно уже не верят ни в какие возможные изменения в составе нашего правительства. И считают, что «священная корова» — не прикосновенна.

В-третьих, представителям российских СМИ давно и глубоко наплевать на ситуацию с нашими российскими военными ветеранами. Они привыкли охотиться только за «жаренными» фактиками, за чернухой и порнухой. А также – обсуждать с утра до ночи на всех телеканалах разного рода пошлости: кто кому изменил, кто с кем поссорился, кто кому съездил по физиономии, кто у кого сколько украл. И прочую чушь.

Ну, и, наконец, в-четвертых, никому не хочется ссориться с действующей властью и лишаться возможности лишний раз лизнуть под зад очередного высоко поставленного чиновника. Не зависимо от того, что данный чиновник вытворяет во вверенном ему ведомстве.

Только, вот, не призадумались мои дорогие коллеги об одной весьма простой вещи.

Сегодня они проигнорировали мнение и требование уважаемых в нашем обществе людей – ветеранов войны и боевых действий и не стали освещать деятельность зарвавшихся хамов из Министерства культуры России, давая возможность этой самой «священной корове» и дальше спокойненько разгуливать по российскому культурному полю и ощипывать травку с нашего не такого и уж богатого бюджета, подкармливая ею всякого рода проходимцев и «кавалеров». Которые потом, вырастив себе на этой «травке» приличное брюшко, начинают активно поливать всех нас своим поганым дерьмом.

А потом мои дорогие коллеги по журналистскому цеху будут удивляться тому, что их дети вдруг (ни с того, ни с сего) вырастут подонками, ублюдками и бандитами…

Но, удивляться вам будет нечему! Потому что, промолчав сегодня, и дав сегодня в обиду своих родных ветеранов на поругание всякого рода «кавалерам», поливающим их помоями и грязью, завтра вы получите ответную реакцию в лице ваших собственных детей!

Потому что сегодня эта самая «священная корова» в лице министра культуры и его ближайшего окружения доит не только наше несчастное государство, но и вас самих. И ваших детей!

Хотя бы об этом задумайтесь, входя каждый день в двери своих редакций и присаживаясь к своим «компам», чтобы написать свою очередную глупость ни о чем.

Ибо, главное в своей жизни вы уже упустили. А история подобных ошибок никогда не прощает…

Сергей Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ», доверенное лицо Президента России В.В.Путина, академик МАНПО, член Союза писателей Москвы, д.пед.н., д.ю.н.