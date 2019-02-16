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Князь В. А. Голицын награждён медалью «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича»

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Февраль 16
13:44 2019
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14 февраля 2019 г. в большом зале Дома русского зарубежья в Москве председатель Совета Международного союза дворян (МСД) князь Владимир Александрович Голицын был награжден медалью «В память царствования Св. Государя Императора Николая II Александровича».

Медаль учреждена совместно Войсковой Православной Миссией и Обществом развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл». Весь тираж медалей (300 экземпляров) освящён 11 марта 2017 г. в Храме на Крови г. Екатеринбурга митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Напоминаем, что храм построен в городе Екатеринбурге на месте дома Ипатьева, в котором содержались под арестом и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 г. российский император Николай II и его семья. Медаль по поручению начальника Войсковой Православной Миссии И.Е. Смыкова вручил член Совета МСД Н.В. Покровский.

Фото сотрудника Дома русского зарубежья А. Русаковой.

 

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