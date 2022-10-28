Клуб энергетических самоубийц перешел на круглосуточное обслуживание страждущих.

Запасы дизельного топлива в США стабильно снижались в течение нескольких месяцев, достигнув по состоянию на октябрь самого низкого уровня с 2008 года. В настоящее время Соединенные Штаты располагают запасом дизельного топлива всего на 25 дней.

Данные отслеживания танкеров показали, что, по меньшей мере, два танкера с примерно 90 000 тонн дизельного топлива и авиатоплива, которые первоначально направлялись в Европу, были перенаправлены в сторону Восточного побережья США.

И вот на таком “оптимистичном” фоне эти терпилы вводят рестрикции на российскую нефть…

Если Бог хочет наказать человека – он лишает его разума.