Китай – следующий?

США рассматривают варианты пакета санкций против Китая, чтобы удержать его от вторжения на Тайвань – Reuters.

Как сообщает издание, ЕС также находится под дипломатическим давлением со стороны властей Тайваня, чтобы он сделал то же самое.

В обоих случаях идея состоит в том, чтобы ввести санкции помимо уже принятых на Западе мер по ограничению торговли и инвестиций с Китаем в чувствительные технологии, такие как компьютерные чипы и телекоммуникационное оборудование.

Окрыленные успехом на российском направлении, наши заклятые “партнёры” начинают понемногу душить хитрых китайцев. Надеявшихся отсидеться, пока русские истекают кровью. И неплохо заработать на этом.