Китай назвал США “главным зачинщиком” войны в Украине, – об этом пишет Reuters. Согласно сообщению агентства, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй обвинил Вашингтон в том, что он загоняет Россию в угол неоднократным расширением альянса НАТО и поддержкой сил, стремящихся интегрировать Украину в Евросоюз в противовес Москве.

“Являясь инициатором и главным зачинщиком украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции в отношении России, продолжает поставлять Украине вооружение и военную технику”, — сказал Чжан. “Их конечная цель — измотать и раздавить Россию затяжной войной и дубиной санкций”, — добавил посол.

Очень многозначительное заявление. КНР открыто высказывают свою позицию по украинскому конфликту, обвиняя США в разжигании войны. Отношения между Пекином и Вашингтоном ухудшаются.

Ничто так не объединяет как общий враг. Страшный сон Киссинджера о союзе России и КНР, направленном против Соединенных Штатов начинает сбываться.

Полет Пелоси на Тайвань приносит плоды.