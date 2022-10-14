Киевский режим намерен полностью запретить русскую культуру

В горсовете Киева собираются наложить запрет на публичное использование “русскоязычного культурного продукта”.

В эту категорию режима Зеленского входят: русские книги, музыка, видео, спектакли, концерты, образовательные услуги и даже документы.

В Киеве запрет аргументируют намерением “оградить информационное пространство от гибридных влияний агрессора”.

Напомним, что в Николаеве русский язык под запретом с 1 сентября, а в Ивано-Франковске исполнение песен на русском приравнивается к разжиганию ненависти и дискриминации.