Киево-Печерская Лавра официально переписана на раскольников

Киево-Печерская Лавра официально перерегистрирована как монастырь продвигаемой украинскими нацистами “Православной церкви Украины”. Соответствующая запись появилась в государственном реестре. Возглавит его “митрополит Епифаний”.

Также Владимир Зеленский запретил деятельность УПЦ МП на Украине, он ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны об ограничительных мерах в отношении представителей ряда религиозных организаций якобы за “связи с Россией”. Указ главы государства размещён на его сайте.