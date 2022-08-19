Киев идёт на обострение

Сегодня на совместной пресс-конференции с Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем Зеленский заявил:

“переговоры с Россией Украина будет вести только в том случае, если та покинет все занятые сейчас российскими войсками территории”.

По мнению экспертов, основной целью визита Эрдогана было донести до Зеленского условия Москвы. Встреча длилась всего 40 минут. Судя по заявлениям и действиям, Украина на переговоры идти не готова.

Складывается впечатление что киевский режим идёт ва-банк, сознательно провоцирует Россию. Рискуя получить ответный удар по украинской стратегической инфраструктуре. Зачем это нужно Зеленскому? Причин скорее всего несколько.

🔸Привлечь угасающее внимание западной общественности, добиться усиления финансовой и военной помощи Украине и новых санкций против России.

🔸Политтехнологи Банковой пытаются перекрыть негатив от появившейся в СМИ информации о том что Зеленский ещё в октябре 2021 г был предупреждён американской разведкой о скорой войне. Однако не предпринял никаких действий. Не предупредил население. Нужно срочно отвлечь внимание от этого кейса.

🔸Диверсии в российском тылу и удар по крымскому мосту можно продать украинской аудитории вместо несостоявшегося наступления на Херсон. Теперь украинская пропаганда трубит о начавшемся «освобождении» Крыма, сочиняет фейки о том что россияне массово бегут с полуострова. Создаётся выгодный информационный фон ко дню независимости Украины 24 августа.

🔸Рассчитывают на рост антивоенных настроений внутри России. Это вряд ли. Скорее вызовет обратную реакцию россиян, с требованием уничтожить украинскую государственность как таковую.

Киевский режим делает всё для того чтобы война приобрела для России статус «третьей отечественной».