Каждый Сербин – Радован!

Пожизненное заключение!

Итак, Гаагский трибунал приговорил Радована Караджича к новому – теперь «пожизненному сроку». Вот сообщения информационных агентств:

https://tvrain.ru/news/gaagskij_sud_prigovoril_radovana_karadzhicha_k_pozhiznennomu_sroku-482398/ Гаагский суд приговорил Радована Караджича к пожизненному сроку

20 марта, 17:10

Гаагский трибунал приговорил лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению, передает РИА Новости.

Суд рассматривал апелляцию на приговор, вынесенный в 2016 году Международный трибуналом. Тогда 73-летнего Караджича приговорили к 40 годам заключения. Он был признан виновным по десяти из 11 пунктов обвинения, среди которых геноцид боснийцев в Сребнице, в результате которого погибли около восьми тысяч человек. Также он обвинялся в убийствах, преследованиях, незаконных нападениях на мирных жителей и в других преступлениях, совершенных в ходе боснийской войны 1992-1995 годов.

Сам Караджич не признал своей вины, назвав процесс политическим. Он скрывался от правосудия на протяжении нескольких лет, однако в 2008 году он был арестован в Сербии и передан суду ».

И вот теперь в году 2019-м – приговор усилен: «пожизненно»

https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/03/20/n_12771049.shtml

Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку

20.03.2019 | 17:14

Ranco Cucovic

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила бывшего президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича к пожизненному заключению, передает РИА «Новости».

При этом в 2016 году трибунал ООН осудил Караджича на 40 лет за военные преступления 1992-1995 годов, в частности, за осаду Сараево и геноцид в Сребренице. Обвинение сочло наказание слишком мягким и потребовало ужесточить наказание до пожизненного.

«Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению», — огласил вердикт председательствующий судья Ван Пруссе Йонсен.

МИД России в 2016 году назвал трибунал по бывшей Югославии «местом сведения счетов» (https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/03/25/n_8418845.shtml), а прошлый приговор Караджичу — «предельно суровым» (https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/03/25/n_8418899.shtml).

. . .

Из патриотических сайтов уже сегодня, 20 марта 2019 года, первой прореагировала «Русская Народная Линия», приводя реакцию на этот людоедский приговор Олега Платонова, Сергея Бабурина, Леонида Ивашова и меня – Леонида Симоновича-Никшича:

http://ruskline.ru/news_rl/2019/03/20/sudiliwe_nad_narodnym_geroem_serbii/

Леонид Симонович-Никшич тогда сказал, что Радован Караджич, заточенный Гаагским судилищем, является сакральной жертвой: «Радован Караджич любит свой Сербский народ и беззаветно служил Православию и Сербству. И воевал за Сербию, за Сербское Косово, и за Серсбкую Боснию, которую он так и назвал: «Республика Сербская». Назвал, и стал её президентом»

. . .

Конечно, в кратком информационном сообщении можно было привести только эти пять строк. Но ведь мы, Хоругвеносцы, уже тогда, в 2016-м году, когда Радован Караждич был осуждён на 40 лет, проводили митинги и много писали об Сербском Герое. Помнится, две статьи так и назывались: «Сербский Герой» и «Сербский Герой Радован Караджич».

Теперь настало время повторить эти наши статьи о Радоване Караждиче, о Сербии и борьбе Сербских Православных Патриотов. Одна из них была написана 16 – 17 декабря 2010 года. Она так и называется: «Сербский герой». Начинается они с цитаты из работы профессора-слависта Елены Юрьевны Гуськовой, которая пишет:

«Сегодня, – пишет Елена Юрьевна, – как раз эмигранты, хлынувшие в Европу, могут решить многие задачи, в частности, в Сербии и Македонии. В такую р а з н о ш ё р с т н у ю среду легко внедрить сотни террористов, которые поднимутся по сигналу и поддержат своих « братьев по исламу », албанцев и босняков …»

«Почему так ополчился Запад против Сербии, – задаёт вопрос учёный, – и отвечает: Исключительно из-за России . Боязнь сплочения балканских православных народов с Россией давно стала навязчивой идеей на Западе».

То есть, – добавим мы от себя, – война идёт против т р ё х г л а в н ы х , воистину страшных для жидовствующего масонского Запада, главнейших эсхатологических идей:

I. Единения Славян. И в первую очередь, Русских и Сербов.

II. Единение Православных.

III. Создания на этих двух началах Единой Мощной Православно-Славянской Империи.

IV. К которой затем будут присоединяться и другие Православные, а за ними и иные белые Христианские народы Европы, по мере того как они будут скидывать с себя сатанинское масонско-космополитическое иго .

Собственно, эти четыре пункта и есть Славянофильская идея в её современном преломлении. И для масонского богоборческого Запада здесь, прежде всего, страшны именно первые два пункта:

– Славянство с его глубокой, совершенно непонятной и неприемлемой для Запада – широкой «славянской душой».

– И Православие с его неотмiрным Духом, которое по самой своей природе отрицает сугубо р а ц и о н а л и с т и ч е с к о е , и холодно- п р а г м а т и ч е с к о е Западное отношение к миру, точнее к Мiру, как к некоему «Обществу потребления» и комфорта, и вместо этих западных «идеалов» стремится к идеалу Божественной Правды и Божественной Красоты.

Но ведь и сам «Запад», точнее сама Западная Европа, когда-то была такой же и стремилась к тому же. Достаточно почитать средневековые рыцарские романы, или взглянуть на соборы Реймса и Шартра, чтобы понять это. Причём тогда Европа, особенно её центр во Франции времен законной (венетской кстати) династии Меровингов, была не только Православной, но и Славянской. Во всяком случае, сама сакральная, пришедшая из-за моря – отсюда имя Меро- (Маре-) Вин (Венеты) – династия точно была славяно-русской, т.е. арийской. И это прекрасно видно, точнее с л ы ш н о , в самом внутреннем смысловом корне имени Ф – РА – н – ция.

Это самое внутреннее духовно-мистическое —РА— говорит очень о многом. Но ведь и в имени РА – с – сия оно говорит о том же.

Но позже, начиная с убийства мажордомами последнего Меровинга и узурпации власти Каролингами, Запад, вкусив невинной жертвенной крови , превращается в лютого Зверя, в душе которого Змей побеждает Витязя, или, по другому, Дракон побеждает Зигфрида… Вот тогда и начинается современная история уже не Европы, а именно Запада, который стремится покорить и поработить славян, завоёвывая, окатоличивая, онемечивая и омасонивая Средне-Европейские и Южно-Славянские земли. Именно оскал этого самого сатанинского драконического Запада и видим мы в бомбардировках авиацией НАТО Сербии, в помощи албанским косоварам-шиптарам в Косово, моджахедам в Боснии, и в судилище Гаагского трибунала над Караджичем и Младичем.

«В августе 1991 года, – пишет Елена Юрьевна Гуськова, – странами членами ЕС была создана Арбитражная комиссия, которая начала готовить рекомендации о конституционном устройстве будущей Югославии. Скоро позиция этой комиссии резко меняется. Участникам конференции был разослан проект документа, в котором констатировалось « п р е к р а щ е н и е с у щ е с т в о в а н и я » (так же было и с Советским Союзом! – Л.Д.С-Н) СФРЮ и возможность признания независимых республик, «которые этого пожелают». То есть р а с ч л е н е н и е единой Югославии и её по сути дела о к к у п а ц и я были спланированы заранее в масонских штабах Мiрового правительства. И, как говорит Елена Юрьевна: отдельные республики «не преминули этим воспользоваться». Сохранить единую страну по сути дела стремилась только Сербия. Ибо Сербию, по словам учёного, как и Россию «отличает чувство с п р а в е д л и в о с т и и о т в е т с т в е н н о с т и (Л.Д.С-Н) за тех, кто рядом, желание помочь братьям. Борьба с врагом всегда была национальным девизом для Сербов. – продолжает Елена Юрьевна, – Из-за своего боевого духа Сербия всегда впереди в бою, но потому и много страдала под турками… Но Сербия всегда сопротивлялась внешним угрозам до последнего. И прославляет свое геройство на Косовом поле в 1389 году: Видовдан (День святого Вита, – Л.Д.С-Н) является главным сербским праздником, хотя на Западе многие не понимают, как можно славить свое поражение. Не понимают они, что Сербы помнят своих героев, которые отдали свои жизни ради свободы родины».

Да, всё это именно так. Ведь и на современных чёрных четнических знаменах, как и на памятнике сербскому геройству Челе-Куле –

– мы видим оскаленный череп, а над и под ним – две надписи. Сверху: «С вером у Бога» (С верой в Бога), а снизу «Слобода или Смрт» (Свобода или Смерть).

Вот за эту с а к р а л ь н у ю ж е р т в у сербских героев на Косовом поле в 1389 году, уже в наше время и бился сербский герой Радован Караджич в Республике Сербской, в Боснии. За это он и был осужден международным масонским трибуналом и до сих пор мучается в Гаагском узилище. А ведь Радован Караджич не только воин, не только учёный, но и сербский прекрасный поэт. Но

Быть поэтом сегодня – воистину горькая доля,

Ведь поэт и без камеры, словно Орфей одинок,

За стенами Любовь и Священная Лира, и Воля,

А поэт в одиночке, как Господа Бога Пророк. Так держать, Радован, и слагай новый Косовский Эпос,

Ведь сегодня сраженье в твоей одиночке идёт,

Ад штурмует души исстрадавшейся крепость,

И надеются черти, что Сербская крепость падёт. Да, на их стороне и бесы, и кассетные бомбы,

Да, на их стороне Бафомет – Люцифер – Сатана,

Но уводит Христос всех героев войти в катакомбы,

Несломленных героев, испивших страданье до дна. Да, на их стороне Бильдерберги и темные ложи,

Да, на их стороне сам Мамона и сам Вельзевул,

Ибо Ад за Америку – он за Сербию просто не может,

Ибо кровушки Сербской не раз старый Дьявол хлебнул… И не раз ещё кровь Православных героев прольётся,

И не раз ещё «Стеллсы» поднимутся в ночь,

И не раз ещё Смерть нам в лицо рассмеётся,

Видя, как умирает трёхлетняя Сербии дочь. И не раз, и не два, выбирая святую Свободу,

Знамя Сербии с Белым Двуглавым Орлом

Развернём на ветру во всю ширь несказанного Свода,

И с небес Православных поднебесную плесень сметём. Впереди только Свет, только Воля, и только Победа,

Отверзая врата в одиночку, Архангел войдёт,

Если Крест и Свобода – героя священное Кредо,

То души его крепость Преисподняя Тьма не возьмёт. Ты сегодня как доблестный Милош Обилич,

Как сам Лазарь Святой – ты сегодня для брани избран,

Скоро кончатся муки, и напишет поэт, как любили,

За Свободу и Сербию – как сражался герой Радован . . . 16 – 17 декабря 2010 г.

А вот как бы продолжение этой нашей статьи, написанной уже 4-го октября 2015 года:

«Слобода или Смрт!»

Итак, перед нами интервью известного учёного-слависта Елены Юрьевны Гуськовой газете «Завтра». Вот её слова: «В ночь на 9 мая 2015 года отряд вооруженных албанцев вышел из Косова, вошёл на территорию Македонии и занял Кумраново. При этом протестующим оппозиционерам в столице Македонии Скопье активно помогали посольство США, сотрудники американских спецслужб и неправительственных организаций, опять же Соединенных Штатов Америки.

– То есть, – задает вопрос корреспондент «Завтра» Владимир Винников, – технологии «цветных революций» до сих пор не сданы в утиль и находятся в действующей части практического арсенала США и их союзников?

Отвечая, Елена Юрьевна Гуськова, говорит очень важные на наш взгляд вещи: «приведу слова американского политолога Майкла Ледина: «Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошло какие-то восемь лет. И что нам понадобилось: мы всего лишь (sic!!! – Л.Д.С.-Н) в з я л и н а з а р п л а т у их диссидентов и всё! Случилась демократическая революция, и страна разрушалась. Конечно мы должны поддерживать революцию. Очень трудно найти революции, которые были бы возможны б е з п о д д е р ж к и и з в н е » ».

Вот, Вот! И в Сербии, и в Косово, и на Украине, и сейчас в Македонии, чувствуется это самое «взяли на зарплату» и «поддержали извне». Точно также было и в 1917, в 1991 годах в России. Во время знаменитой «Великой Октябрьской» деньги из США (от Шиффов) и из Европы (от Варбургов) текли нескончаемыми потоками. И Ленин, и Троцкий, и Свердлов, и все «пламенные революционеры» сидели тогда через посредство различных Хаммеров на зарплате еврейских (в основном ротшильдовских) банков Америки и Европы.

Так же как в 1991-1993 гг. сидели на ней «пламенные диссиденты» и «пламенные борцы» за права человека, получая деньги через посредство бессмертного друга Ленина Арманда Хаммера, или вновь возникших Максвела и Сороса. Всё то же самое было и в Хорватии, и в Боснии, и в Косове, и в Македонии, «далее – везде». Деньги, конечно, текут рекой, также рекой текут и «революционные технологии»…

А наши добрые и справедливые мечтатели-патриоты до сих пор думают, что история, особенно революционная история, происходит как бы спонтанно, происходит сама, как-то м и с т и ч е с к и , по таинственным законам « с а м о р а з в и т и я м а т е р и и ». Однако революции, все революции, а также войны, смены режимов, смены общественно-экономических и социальных формаций, перекраивание границ стран и их объединений, на самом деле происходит по заранее разработанному плану. Причем планирование и «этапы большого пути», разрабатываются не только на десятилетия, но и на столетия вперёд. И этапы большого пути, в сжатом виде, таковы:

– Первая Мировая Война;

– Революция в России;

– Установление в России рабского коммунистического строя во главе с еврейско-коммунистическим правительством;

– Вторая Мировая Война;

– Слом коммунистического СССР. Окончательный захват России еврейским капиталом;

– Захват им же всего мира;

– Установление над всем миром безличной электронной власти;

– Сокращение человечества на 90% ;

– Создание бессмертной божественной элиты;

– Воцарение Царя Мiра – Антихриста;

– Окончательный конец Истории и открытое установление власти служителей Зверя.

Причём, то, что такой план был разработан давно, доказательств немало. Надо просто внимательно читать газеты и интернет. Вот, например, одно из них. В статье «Портреты с натуры» о прототипах обитателей «Дома Грибоедова» в романе «Мастер и Маргарита», в газете «Литературная Россия» («ЛР» 16.10.2015 №36 (2119) с.13) исследователь творчества Михаила Булгакова Анатолий Абрашкин пишет о Илье Эненбурге: «Эренбургу, как никакому другому советскому писателю подходило прозвище «Генерал». Настолько колоссальным был его авторитет и обширные международные связи. В 1922 году (sic! – Л.Д.С.-Н.) Эренбург опубликовал философско-сатирический роман «Необычайные похождения Хулио Хуренто и его учеников». В этом Эренбурговском романе присутствует свод у д и в и т е л ь н ы х п о т о ч н о с т и (Л.Д.С.-Н.) пророчеств: автор предсказал германский фашизм и его итальянскую разновидность, а так же а т о м н у ю б о м б а р д и р о в к у японских городов. Объявлять Эринбурга на основе этого прорицателем, было бы опрометчиво, – пишет автор статьи, – а вот предположить, что он был п р и ч а с т н ы м к сильным мира сего, и з н а л о разрабатываемых с ц е н а р и я х р а з в и т и я ч е л о в е ч е с т в а, более чем уместно…»

И таких проговоров и пророчеств в мировой литературе немало. Но вернемся к интервью Елены Юрьевны Гусевой в «Завтра». Там учёный-славист приводит ещё один пример такого вот «пророчества».

Вот в Боснии, Сербии и Косово и отрабатывается модель наступившего Нового Мiрового порядка. Об этом же говорит и Елена Юрьевна Гуськова: «Да, на Балканах отрабатывался и отрабатывается весь комплекс технологий п о у н и ч т о ж е н и ю С л а в я н с т в а и П р а в о с л а в и я ,

«переваривания» их западной «атлантической» цивилизацией. Поэтому, – считает она, – выбор Балкан в качестве одной из г л а в н ы х ц е л е й агрессии «коллективного Запада», выбор мишени (Target, – Л.Д.С.-Н.) для этой агрессии – абсолютно не случаен…»

Да, все это именно так. Но Сербия, Республика Сербская в Боснии и Косово держатся огромными жертвами, в прямом смысле истекая кровью и физически и духовно, но держатся.

Ибо Дух Сербского Косова поля, где Сербские Воины принесли Богу, Православию и Сербии свою главную сакральную жертву – этот непобедимый Сербский Дух дает им силы.

Ведь тогда и сам Князь Лазарь и все его двенадцать военачальников могли отступить, ибо, во-первых, понимали, что силы не равны, а во-вторых – и это «во-вторых», сразу после своего явления превратилось в «во-первых», – им всем ночью перед сражением явился Белый Милешевский Ангел и сказал:

– У вас есть выбор. Если вы сдадитесь, то останетесь живы, и даже под турецкой властью сохраните свое земное царство.

– А если вступите в бой, то все вы примите мученическую кончину, но обретете Царствие Небесное.

И все двенадцать во главе с Князем Лазарем, приняли Царствие Небесное – т. е. выступили в бой…

Также происходит и сегодня. И мученичество Ратко Младича и Радована Караджича в современных условиях равно мученичеству Сербов на Косовом поле:

Ведь у Сербских героев впереди только Смерть иль Свобода,

Сколько душ православных ятаган мусульманский сгубил,

А теперь в одиночке ужасные тянутся годы,

В кельях-камерах узких, похожих на склепы могил. Так случилось, что мы в казематах сидим и зинданах,

Так случилось, что нас запирает в зинданы шиптар,

Так случилось, что в Косово власть отдана мусульманам,

Так случилось, что снова над миром стоит комиссар. Так держись наш герой в одиночке холодной и мглистой,

Как Георгий Святой, что со Змеем сражаться избран,

Как держались герои, вчера, и во веки, и присно,

Так держись до последнего, Сербский Герой Радован! Мы идём прямо в Небо, Михайло Архангел

Поведет за собой полегших в священном бою,

И ворота тебе распахнет сам Милешевский Ангел,

И сам Лазарь обнимет Православную душу твою. Да, не раз, и не два, выбирая Златую Свободу,

Знамя Сербии с Белым Двуглавым Орлом

Развернём на ветру во всю ширь мы Небесного Свода,

И с Небес Православных шиптарскую нечисть сметем. Слава Сербским Героям — наследникам Косова Поля,

Слава Смертью поправым предложенный им компромисс,

Пусть тесна одиночка, впереди ждёт нас Сербии Воля,

Так держись, Радоване, и Господу Богу – молись!…

+ + +

И в конце ещё одно короткое стихотворение, которое я написал в вагоне московского метро, когда ехал на Сербский вечер в фонд Славянской письменности и культуры:

Священное Сербское Царство,

Я часто вижу во сне,

Священное Государство

На древней Сербской земле. Завида, Неманич Савва,

Отец его Симеон,

Священная Крстна Слава,

Неманичей Пантеон. Караджич, Младич – герои,

Священная Сербская Кровь,

Косово-Сербская Троя,

Распятая вновь и вновь. Священная воля народа,

В морщинах геройских черт,

Я Серб — впереди Свобода,

Слобода или Смрт! 26 августа 2010 г. (в вагоне метро)

Потом был сильный Сербский вечер. Там и прочёл оба этих стихотворения. И когда читал, вдруг с особой силой почувствовал, что пока у Сербов есть такие герои как Ратко Младич и Радован Караджич – Сербия непобедима. Да, конечно, мы победим, и Косово будет Сербским. А Россия – Русской . . .»

А вот ещё одна наша статья на эту тему, которая так и называется: «Сербский герой Радован». Написана 30 сентября 2015 года.

II. «Сербский Герой Радован»

Косово сербы называют «колыбелью» своей Культуры. Именно здесь на Косовом поле в 1389 году они насмерть схватились с представлявшими тогдашний агрессивный мусульманский мир турецкими османами. И именно на Косовом поле сербами была принесена главная во всей их истории с а к р а л ь н а я Жертва. И в жертву эту себя сами принесли все двенадцать сербских полководцев во главе с Князем Лазарем Хребеляновичем. И начиная с того судьбоносного Видовдана Православная Сербия погрузилась в глубокую тьму – началось 500-т летнее владычество Османской Оттоманской Империи, принесшее Сербам неимоверные неисчислимые страдания. Но Сербы мужественно боролись и, наконец, под водительством Карагеоргия освободились от иноверного иноплеменного ига. Но вот, уже в XX-м веке религиозно-идеологическая бомба, заложенная в Косово Тито, сдетонировала в Боснии, где живут и Православные Сербы, и католики хорваты и отуреченные, «потурченные» сербы, исповедующие Ислам. Сербы не хотели жить в смешанной Боснии и выделили из неё Сербскую Республику, или, как они сами называют – «Республику Сербску». Её президентом стал Великий Сербский герой Радован Караджич, которого в статье «Слобо и дело» российский либерал Леонид Млечин («Новая газета», пятница №105 от 25.09.2015) характеризует как «жестокого и амбициозного человека», которого «одни считают преступником, другие героем».

«Выступая в парламенте Сербской республики в боснийском городе Пале (надо Палах, – Л.Д.С.-Н.), – пишет Млечин, – Караджич говорил:

– Шестьсот лет длятся страдания Сербского народа… Шестьсот лет Сербы живут воспоминаниями о былой славе и утерянном величии… Но мы не те Сербы, которых можно поработить, Сербия – это мировое чудо. Сербия – это творение Господа. Это стена, о которую разбиваются Империи и мировые порядки. Величие Сербии измеряется ненавистью её врагов» (!!!– Л.Д.С-Н).

«Лидер боснийских сербов Радован Караджич и генерал Ратко Младич, – пишет далее Млечин, – верили, что смогут взять всю Боснию… Тогда Слободан Милошевич сделал очередной кульбит. Желая наладить отношения с Западом, заставил боснийских сербов смириться с Дейтоновским мирным планом – на условиях худших, чем они могли иметь. Последней каплей стала потеря Косова… А 24 марта 1999 года авиация НАТО (по сути дела США — Л.Д.С.-Н.) начала бомбардировки военных объектов на территории Югославии. Территория, где сербы могли чувствовать себя свободно и уверенно постепенно сокращалась» – заканчивает свою статью Леонид Млечин.

Да, всё это во многом так, с небольшой лишь поправкой. Во-первых: «авиация НАТО» бомбила не только «Сербские военные объекты», но и объекты вполне цивильные и мирные. А во вторых: и Радован Караджич и Ратко Младич теперь пожизненно сидят в гаагских казематах по приговору Международного Трибунала по Югославии…

Тогда, по окончанию судилищ, и вынесению приговора я написал первое стихотворение о Радоване Караджиче:

Караджич схвачен. Черный трибунал –

Предчувствует заклание жертвы новой,

Кружится бледных масок карнавал,

Готовит обвинительное слово. Вот, в черно-красных мантиях войдут,

Вот белые жабо свои расправят,

И над героем Сербским суд начнут,

Чтоб в камеру его навек отправить. Тут все понятно: правит Сатана,

И в черно-красных мантиях клевреты,

Из бездны Абадонновой, со дна

Приговорили Сербию к ответу. И кажется уже не одолеть

Кривлянья масок этих безобразных, –

Покосит всех героев Сербских Смерть,

И мир зальет смертельная зараза. Грядет Чума. Как в средние века,

Нас косит призрак жуткой Черной Смерти,

И старый мiр как Ветхая труха

Рассеялся. И в масках пляшут черти. И нет спасенья. Черный Трибунал,

Навис над миром тенью Люцифера,

И снова Дьявол правит адский бал,

И судьи – Нотр-Дамовы химеры… И всё же – подвиг этой жизни суть!

И всё ж, друзья, отчаиваться рано!

Мы разобьем неправедный их суд,

Мы отомстим за Серба Радована! Да, Суд иной, изменники вас ждет,

Суд безпощадный, праведный и скорый:

Отмщение народное грядет,

Как Божий Суд над черно-красно сворой. Мы отомстим за Сербию и Русь,

Мы отомстим, отчаиваться рано,

И пусть лютует суд Гаагский, пусть,

Мы отомстим за Серба Радована! 24 июля 2008 г.

И Караджича и Младича судьи Гаагского трибунала обвинили именно в т. н. «геноциде мусульман в Боснии». Т.е. в «преступлении против человечности», не имеющем «срока давности». Соответственно, и осудили их без «срока давности» т. е. на пожизненное заключение. Но т. н. «геноцид», а проще сказать «резня» тогда в Сребренице была со всех сторон, ибо многовековое противостояние босняков-мусульман, православных-сербов и католиков-хорватов, достигло своего апогея. Поэтому, повторю, «геноцид» был всесторонним, но особенной силы и жестокости он достигал со стороны «цивилизованно-гуманистической», т. е. хорватско-католической, и со стороны «фанатично-восточной» т. е. боснийско-мусульманской… Ибо территории мало, а мудро направляемое нагнетание национально-религиозной нетерпимости всё продолжает и продолжает расти. Поэтому резня была и будет в дальнейшем. Но так как в связи с агрессивным движением ИГИЛ, мусульмане по всему миру сегодня находятся на пассионарном подъеме, то резня и в Косово, и в Боснии, и в республике Сербской, и в самой Сербии, и в Черногории может вновь развернуться как со стороны албанских шиптаров «косоваров», так и боснийских потурченцев-моджахедов. То есть в любой момент геноцид именно Сербского Православного народа может вспыхнуть с новой, ещё более жесткой, так сказать ИГИЛовско-косоварской силой… И геноцид этот из Сербии и через Сербию может перекинуться уже на «цивилизованную» Европу. Вот тогда она взвоет… И тем не менее и Караджич и Младич, которые по сути дела стояли на передних рубежах борьбы за эту самую «цивилизованную» Белую-Христианскую Европу – как стояли до них сербские герои на Косовом поле в 1389 году – как сидели, так и будут сидеть в темнице Гаагского трибунала, испытывая все физические и духовные муки несправедливого пожизненного заточения. Именно поэтому, чтобы хоть как-то поддержать Сербского героя я тогда писал:

Вот так, Радован, быть великим героем сегодня

Не только посадят, но и душу всю грязью зальют,

И чтоб «заливать» из последних глубин Преисподней,

Повылезают судьи и в душу тебе наплюют… Да, вот так, Радован, быть Великим героем сегодня:

– Не сметь Православным! Не сметь за Христа воевать!

А тем, кто дерзает смелее всех быть и свободней,

Придется при жизни в преисподних щелях побывать… Клубится Inferno, несутся каприччиос Гойи,

Глаза застилает, кровавая липкая муть,

В застенках пытают несломленных Сербских героев,

И Сербию-Майку пытаются швайкой проткнуть… А там, в черном небе летит «Милосердный» их «Ангел»,

И вновь янычар вынимает искривленный меч,

И горит горизонт, расстилаясь расплавленной магмой,

И горит сердце Сербии – древняя Сербская Печь. Вот снова и снова на Сербией «Стелсы» маячат,

Вот сыплется бомбы на Батайницу и на Белград,

Вот они убивают трехлетнюю Милицу Ракич,

И заходится в хохоте злобой пылающий Ад. И не раз, и не два, еще Кровь Православных прольётся,

И не раз еще «Стелсы» поднимутся в ночь,

И не раз еще Смерть нам в лицо рассмеется,

Видя, как умирает трёхлетняя Сербии дочь. – Принесите их в жертву! Скорее их Левиафану!

Вот религия Смерти, вот черная месса их дел,

И колдуя в ночи, упиваются неокоганы,

В предвкушении сербских детей обезкровленных тел… И не раз ещё нам поломают и руки и крылья,

И не раз приготовят веревку, кинжал или яд,

Все равно наши подвиги станут народною былью,

Преисподняя тьма света Сербской души «не объят». Ну а ты, Радован, – ты храни свою Сербскую душу,

Мы ж, помолимся в Церкви о спасении Сербской души,

Душу Сербских героев преисподняя тьма не разрушит,

И не сломит её одиночка Гаагской глуши… Побеждай их духовно, как пламенный Милош Обилич,

Побеждай их как Лазарь – Православным Крестом побеждай,

И Архангел войдет в твою камеру в Славе и в Силе,

И откроет тебе обетованный Господом рай. Вдруг отверзнутся двери, и Белый Милошевский Ангел,

В неотмiрном сияньи в твою одиночку войдет,

И рассеется Тьма и отступит кровавая магма,

И Милешевский Ангел скрипучий замок отомкнет… Так держись до последнего, так же как Милош Обилич,

Много бед и страданий нас всех ещё ждёт впереди,

Но наступит момент, и напишет поэт как любили,

И как Сербское сердце стучало в героя груди… Трудно муку терпеть, Крест врезается тяжко в рамена,

И все ближе и ближе последних страданий Гора,

Одиночки сдвигаются ночью тяжелые стены,

И порой уже кажется, не дотянуть до утра… Но наступит рассвет, и падут все земные оковы,

Зарубцуются шрамы, затянутся язвища ран,

И ты снова вернешься на родину Сербского слова,

Весь овеянный славой – народный герой Родован. Мы гордимся тобой, и течет непрестанно молитва,

Во всех храмах Руси, за тех, кто сражаться избран,

Ведь она уж давно началась, та последняя битва,

Так держись до последнего Сербский герой Радовдан…

Это стихотворение, точнее, поэму я писал в ночь с 16 на 17 декабря 2010 года…

С тех пор прошло пять долгих лет. Но Радован Караджич, и Ратко Младич, до сих пор томятся в застенках Гаагской тюрьмы. И теперь уже не только Косово, не только Республика Сербская в Боснии, но и вся Европа становится целью нового мусульманского нашествия. И снова их толпы – их «тьмы, и тьмы, и тьмы» – как и в 1398 году вторгаются через славянские Балканы, через Македонию, Сербию, Хорватию, в Австрию, Италию, Германию, Швейцарию, Францию… Там они хотят осесть и на всей европейской территории построить Великий Мусульманский Халифат… И стоят за этим великим переселением народов не только мусульманские страны, типа Эмиратов, Саудовской Аравии и Катара, но прежде всего США, которые хотят таким образом растворить и уничтожить Европу.

Ведь тогда именно американские «Стелсы» бомбили беззащитные Белград и Новый Сад. Я помню, какой яростный протест, – прямо настоящий символический штурм! – происходила тогда у Американского посольства в Москве. И тут же начинался импровизационный спонтанный митинг. Помнится на этом митинге я, сам того не осознавая, сказал слова, которые воистину стали пророческими:

— Ну что, Америка, – Сербию бомбишь?!

— Ну что, Америка, – Европу уничтожаешь?!

Прошло несколько лет, и теперь мы видим, что Америка действительно, почти не скрывая этого – у н и ч т о ж а е т Европу.

А тогда именно США сделали из Сербии «полигон», на котором отрабатывались межнациональные и межконфессиональные войны и движение революций, которые позже захватили весь Ближний Восток, затем Украину, – далее везде по всему миру. Именно США там – в «бывшей Югославии» отрабатывали технологию «расчленения» и «переваривания» многонационального федеративного государства с православным цивилизационным фундаментом… Об этом очень точно и с большим знанием дела сентябрьском номере газеты «Завтра» (сентябрь – октябрь, 2015г. №39 (1140 стр. 5)) в статье с символическим названием «Таргетирование Балкан» (от англ. Target – цель, – Л.Д.С-Н), отвечая на вопросы корреспондента, рассказывает доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института Славяноведения РАН, член Сената Республики Сербской Елена Юрьевна Гуськова. В этом своем важнейшем геополитическом интервью она говорит:

«– Держатся только Сербы. Именно они оказали глобализму и р у с о ф о б и и самое большое сопротивление. И хотя новые власти Сербии готовы идти на компромисс с Вашингтоном, даже они (власти, – Л.Д.С-Н) до конца не смогли выполнить все требования Запада и признать н е з а в и с и м о с т ь Косова от Сербии. Пришлось еще раз менять власть. Но и она пока тянет, не покоряется до конца сегодня, – продолжает Елена Юрьевна. Как раз эмигранты, хлынувшие через Балканы в Европу, могут решить многие задачи, в частности легко внедрить сотни террористов («крепких и сильных мусульманских парней», по нашему известному патриоту, – Л.Д.С.-Н.), которые поднимутся по сигналу и поддержат своих братьев по исламу, албанцев и босняков … »

Да, действительно, всё это так, – добавим мы от себя. Борьба за Косово, Сербию, Европу и Россию будет долгой и трудной. И продлится она не одно десятилетие. Как минимум, лет двадцать. Но мы выстоим. И хоть и понесём тяжёлые потери – победим. Несомненно. И Косово вновь будет Сербским. И Европа – белой и Христианской. А наша Родина – Россия – Православной, Монархической и Русской. Именно – Русской. Я уверен в этом. И ради этого стоит жить…

. . .

А в следующей статье «В защиту Сербов» показана деятельность Союза Православных Хоругвеносцев, ещё в 2003-м году:

В ЗАЩИТУ СЕРБОВ

Косово

Наша деятельность в защиту сербов в Косово имеет давнюю историю. Ещё 3 апреля 2004 г. в Москве, на Горбатом мосту, между американским посольством и домом Правительства России, прошёл молебен о победе Сербских братьев над супротивными.

После молебна началось Народное собрание Православной общественности в поддержку сербов в Косово и Метохии.

«США и НАТО несут главную вину за мартовскую резню в Косово, за продолжающуюся вот уже пять лет массовую зачистку в Косово и Метохии. Они обучали и обеспечивали оружием албанских головорезов. Они вступили в позорный союз с албанскими терроритами и наркодельцами», – подчеркнул в своем выступлении глава Союза Христианское Возрождение Владимир Осипов, 15 лет проведший в советских лагерях за издание Русского журнала “Вече”, в котором еще в 70-годы поднимались вопросы Славянского единства и Братства с Сербским Народом.

Глава Союза Православных Хоругвеносцев и Председатель Союза Православных Братств Леонид Симонович-Никшич в своем выступлении отметил: «Мы, Русские люди, всегда были, есть и будем с нашими братьями Сербами. У нас общая история, горе и радости. Молчать о происходящем геноциде Сербов мы не будем. Будем и впредь продолжать акции в их поддержку, это – Крестные Ходы, молитвенные стояния, пикетирования… Слава Сербии! Слава России!…».

Народный художник России Вячеслав Клыков призвал «требовать от властей России поддержки Сербов в Косово не гуманитарной помощью, но политической и военной, вплоть до требования от Запада введения туда Вооружённых сил Сербии и миротворческих сил России, ибо нынешние “миротворческие силы” явно защищают лишь албанцев, но не Сербов…»

Народный артист России Николай Малинкин прочитал свои новые стихотворения, посвященные народам Сербскому и Русскому, подвергающимся духовному, экономическому и политическому геноциду.

Православный публицист Юрий Агещев высказал своё удовлетворение тем, что сегодня сюда пришло так много молодежи: “Национальное сознание наше – Русско-Сербское, ибо нет нам ближе народа, чем Сербы. Русофобия в мире идет так же, как и Сербофобия, и нет у нас в мире союзников. Но с нами Бог и Святые наши, по молитвам которых мы несомненно победим. Но для нашей победы надо много работать во всех направлениях и, главное, не молчать, ибо молчанием предается Бог!..”

Редактор газеты “Русский доброволец” Александр Кравченко, воевавший, как и многие Русские люди, за свободу Сербии, сказал: «Русские люди всегда будут поддерживать братьев Сербов, и наше общее дело – Всеславянское братство!…»

На народном собрании, где так же выступили Сербы, проживающие и работающие в России, распространялось много литературы, посвященной Сербии. Всем запомнилось завещание Русского добровольца (Книга Памяти) Владимира Сафонова, погибшего в Республике Сербской в 1993 году и похороненного на военном кладбище в г. Вышеград (Республика Сербская). Перед отъездом на помощь Сербам Владимир сказал: «В Сербию я еду воевать за нашу общую свободу. И если со мной что-то случится, знайте: МЫ ПОМОГАЛИ ОТ ВСЕГО РУССКОГО СЕРДЦА БРАТЬЯМ СЛАВЯНАМ!»

…А в это время над нами развевалось огромное пятиметровое Красно-Сине-Белое Сербское национальное знамя. Знамя с Золотым Крестом и с четырьмя буквами «С» по углам, которые означают «САМО СЛОГА СРБИНА СПАСАВА!» – знаменитые слова Святого Саввы Сербского, которые на русский можно перевести как «Только Соборность Спасёт Сербов!» А рядом с ним два таких же огромных черных древнерусских стяга, одно – с иконой грозного Спасителя, другое же – с иконой монаха-схимника с Крестом и обнаженным мечем в руках. На другой его стороне полная серебряная Голгофа и надпись: «Господи спаси Россию!» «И Сербию!» – надо добавить. Впрочем, здесь же развевалось знаменитое черное четническое знамя со словами: «С верой в Бога» – «Равна Гора победити мора!» и ещё одно – с черепом, в зубах которого зажат кинжал. На первый взгляд, такая символика не очень понятна у нас в России. Но это пока. Пока не начали взрывать церкви и сжигать монастыри только за то, что они Православные и Сербские (соответственно – Русские и Православные). И людей будут убивать (истреблять всех поголовно) только за то, что они по национальности сербы, а не албанцы (соответственно русские, а не …). Вот тогда и появляются такие знамёна… Впрочем, раньше в Русской армии были очень похожие знамёна, например, знамя генерала Бакланова, который был грозою горцев в той ещё, победоносной Ермоловской Кавказской войне. Знаменитое знамя генерала Бакланова, его личный штандарт, было именно таким: черное знамя с черепом с двумя костями, перекрещенными посередине, и надписью сверху: “Чаю Воскресения мертвых” и снизу “И жизни будущего века. Аминь”. Как видите, очень по духу (и по цвету) похоже на современные сербские. А ведь война с чеченцами и война с албанцами – это очень похожие, как мы понимаем, вещи…

Интересен и своеобразен был дух митинга на Горбатом мосту. Во первых, само место. Ведь здесь происходил расстрел русских людей, защитников Дома Советов («Белого Дома») в 1993 году. Да и сам Белый Дом – Дом Правительства Российской Федерации — вот он, перед нами, впереди и немного налево, а чуть поверни голову, правее, и видна цитадель мирового империализма, неприступный форпост «демократии и гуманизма» – американское посольство, и там тоже развевается звезднополосатое, ненавистное теперь многими полотнище. Оттуда из узких амбразур и пуленепробиваемых черных стекол за нами внимательно следят холодные злые глаза… Впрочем, нам этого и надо. Пусть видят, как их любят! Ведь это они натаскали албанских головорезов-шиптаров. Ведь это им надо покарать (до полного истребления!) самый ненавистный народ на Балканах – СЕРБОВ.

…А на Горбатом мосту развевается уже море знамен Союза Православных Хоругвеносцев: с ликом Спасителя – Спас Ярое Око, Пресвятой Богородицы со святыми образами Ея Владимирской, Казанской, Державной, знамя Архистратига Божия Архангела Михаила, хоругвь Царя Мученика Государя Императора Николая II Александровича, множество разных Сербских и Русских стягов, которые мощно реют на сильном порывистом ветру. Да так, что порой трудно их удержать… Вот на таком «фоне», в такой боевой обстановке и открыл народное Собрание Глава СПХ – СПБ Леонид Донатович Симонович – Никшич. Закончил же он свое выступление только что, накануне ночью, написанным им стихотворением «Косовская битва».

КОСОВСКАЯ БИТВА I

Я – Серб. Мой удел – героический Никшич,

Я в Косовской битве не третий, не лишний.

Я знамя поднял, наше Черное знамя,

И встал с ним на черный Неманичей камень. Да – Русским Героям! Да – Сербским Героям!

Нет – боингам серым, что с ревом и воем

Летели в ночи над зажженным Белградом,

Надсадно ревели над Новым Садом. Вставайте на камень и Душан, и Зоран,

И Герцеговац и Черногорац,

Вставайте, Небойша, и Горан, и Милан

За Косово поле, за предков могилы. Вставайте под знамя и Зоран, и Душан,

Положим за други славянскую душу.

Там Косово поле: Идема тамо!

Ведь павшие в битве не имут срама. На знамени – Белый Орел Двуголовый

И Саввы Святого священное слово:

“Спасение Сербам в Единстве Только”,

Вставайте на камень и Желько, и Гойко. Я – башня-Небойша, я – Челия-кула,

Я – черная смерть янычарам Стамбула,

Оскалясь из извести черепами,

Я павших героев священное знамя. Смерть – оккупантам! Сербии – слава!

Вздыбились в небо и Савва, и Драва.

Вставайте на камень под Черное знамя,

Святый Михайло Арханджел с нами! II

Враги напирают, враги атакуют,

Умрем же в бою за Свободу Златую!

Я – воин, я – Никша, я – ярое пламя,

Вставайте под Черное Сербское знамя! Земля отверзается, дыбится поле,

Душа кровоточит от яростной боли,

Шиптары-албанцы сжигают Дечаны,

Вставайте, волчата, потомки Волкана! Поднимем забрала, прочь черные маски,

Нас в бой поведет сам Неманич Растко!

На знамени лозунг Святителя Саввы:

“САМО – СЛОГА – СРБИНА – СПАСАВА!” Умоются шиптары кровью обильно,

Я – воин, я – Никша, я – Душан, я – Сильный!

В Милешево Ангел зовет глазами:

Вставайте, герои, Дечаны за нами! Над Косовым полем в огне пожара

Восстала дружина Князя Лазара.

В огне кромешном, в гари и пыли

Встает за Сербию Милош Обилич. О, благослови нас, Господи Боже!

Я выхватил меч из пылающих ножен,

Наш Белый Орёл – нашей Сербии Слава!

Нас в бой поведет сам Святитель Савва! III

Я – Милош, я – Лазар, я – Никша, я – Душан,

Я – тот, кто положит за Косово душу,

Ринемся в битву, ударим прямо:

Ведь “ПАВШИЕ В БИТВЕ НЕ ИМУТ СРАМА!” Я – Черный Георгий. Я – царского рода,

Я встал за свободу родного народа,

Я насмерть стою здесь — ни меньше, ни больше,

Оскалясь глазницами Башни Небойши. Я – памятник страшный кромешного Челе,

Я – череп, что смотрит, зубами ощерясь,

Я – тот, кто не дрогнул, я тот, кто не сдался,

Я – тот, кто навеки Србином остался. Я – Сербии память. Пустые глазницы,

Мне вырвали с криком не вороны-птицы,

Мне вырвали очи убийцы-нелюди,

Клянемся: мы им ничего не забудем. За Крест, за Частный, за Свободу Златую,

Я встал на колени, я знамя целую,

За Печь, за Дечаны, за Князя Лазара,

За Сербию-Майку, за Душана Цара! Я вынес все пытки, все муки, все боли,

Я Смерть победил в чистом Косовом поле,

Вставайте на камень кровавый и торный,

Нас в бой поведет сам Георгий Черный. Вставайте, ребята, отбросим маски,

С Крестом впереди сам Неманич Растко,

Четыре слова Святителя Саввы:

САМО – СЛОГА – СРБИНА — СПАСАВА! 24 марта 2004 года, пятая годовщина бомбардировки

Сербии западной коалицией NATO во главе с США

– 3 апреля 2003 года, Лазарева суббота, Воскресение

Сербского Князя Лазаря.

Боевой листок Хоругвеносца № 19 (апрель 2004г.),

Служба информации Союза Православных Хоругвеносцев

. . .

III. РУССКИЕ С ТОБОЙ, РАДОВАН!

Босния: в поисках Радована Караджича террористы СФОР взорвали Православную Церковь и ранили священника

В Боснии в городе Пале несколько сот Сербов провели демонстрацию, протестуя против террористической операции сил НАТО по поиску лидера боснийских Сербов Радована Караджича, обвиняемого европейсами в военных преступлениях.

Боснийский министр иностранных дел Младен Иванич заявил, что потребует наказать тех, кто несёт ответственность за ранения мирных жителей. В ночь на четверг, 1 апреля, в ходе операции, в которой участвовали около 40 военнослужащих из США, Британии и других стран, в Пале возле Православной Церкви были тяжело ранены священник Йеремия Старовлах и его взрослый сын. Пострадавших вывезли на вертолёте НАТО.

В ходе операции по задержанию скрывающегося Радована Караджича, проведённой в городе Пале, “миротворцы” НАТО оцепили в Пале Церковь и дом священника, вскоре после часа ночи по местному времени. Чтобы проникнуть в здание, террористы использовали взрывчатку. По словам врачей, сербский православный священник и его сын получили серьёзные ранения в результате взрыва. “Их жизнь всё ещё находится в опасности”, – сказала представитель больницы Амра Одобашич.

Боснийский Серб Радован Караджич скрывается от террористических военных подразделений НАТО уже восемь лет. Ему вменяют в вину геноцид во время войны в Боснии в 1992-95 годах, в тоже время, Русский народ, в отличии от европейсов, понимает, что защита своего народа от озверевших бандитов – похвалы достойна.

Проведенная в Пале в ночь на четверг операция – уже не первая, по итогам которой Караджича не могут поймать. В январе 2004 года в этой же Церкви уже проводилась операция после того, как войска НАТО получили информацию о том, что Караджич якобы вернулся в свой город за медицинской помощью. В марте его жена, которая по-прежнему живет в Пале, заявила, что не видела своего мужа уже четыре года и не знает, где он находится.

pycckie.com 2004

Обращение Русских к Радовану Караджичу

Прозвучал призыв жены сербского Героя – Радована Караджича – Лиляны к мужу, чтобы он сдался, капитулировал перед незаконным Гаагским судилищем. Признание Гаагского трибунала – органа убийц, учинивших в 1999 году ничем не спровоцированную агрессию против мирной, нейтральной Сербии, – означает признание “правоты” интервентов и самозванного Мiрового правительства. Не может быть и речи о добровольной сдаче Караджича военному блоку НАТО. Не сдачи Караджича, а освобождения президента Милошевича должны требовать честные патриоты Европы, России и Сербии. Надо требовать предания Суду организаторов военной агрессии альянса против Сербского Народа.

Хавьера Салану, Клинтона и их сообщников – на скамью подсудимых!

Понимая беспокойство Лиляны Караджич за судьбу своих детей, мы, тем не менее, призываем Радована Караджича стоять до конца и не сдаваться врагам Сербии и Православия.

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!

Председатель Союза Православных Братств Русской Православной Церкви,

Глава Союза Православных Хоругвеносцев, Л.Д. Симонович-Никшич,

Глава Союза “Христианское Возрождение” В.Н. Осипов,

Председатель партии “Наша Россия” Г.В. Фёдоров.

. . .

И наконец, другие стихи, посвящённые борьбе сербов с Зверем Апокалипсиса:

ВРАГАМ КОСОВО Косово отторгли… – Отторгли Косово!

Сербии тело рвут ритуально,

Режут серпами, ножами и косами,

Русь расчленяя на подступах дальних. Что же вы, рыцари крестоносцы !?

Где ж ваших клятв христианское братство?…

Долго над вашим швейцарским Давосом

Дикие шиптары будут смеяться. Храмы сжигают, со фресок древних

Смотрят с укором Сербии лики,

Видите – шиптары жгут деревни?

Слышите жадные злые крики? Сегодня не режут Германии слуха

Вопли сжигающих церкви шиптаров,

Завтра Европы сытое брюхо

Вспорет кровавое пламя пожаров. Жадная, злая колдунья Америка

Жаждет увидеть кровавую реку,

Неокоганы забьются в истерике,

Чтобы продлить злодеяние века. За преступлением грядет наказание,

Ангел вещает погибель Европы,

Франции гибель и гибель Германии,

Всех ваших маркетов, банков и шопов. Вижу в пылающем грозном видении

Гибель Берлина, паденье Парижа,

Как в Иоанновом Откровении

Гибель богов европейских вижу, Лондон взрывают, Вена пылает,

Страшным виденьем – пожарища Рима,

На пепелищах воронов стаи

Вижу в видениях ярких и зримых. Вы позабыли пути покаяния,

В тёмных мечтаньях Германского гения…

За убиение будет отмщение,

За преступленье грядет воздаяние. Косово! Наше священное Косово!

Вы растерзали забыв покаяние,

Скоро умоетесь красными росами

Из ритуалов шиптарской Албании, За православных, за Сербское Косово

Кара грядет европейскому миру,

Старой Европы Навуходоносор,

Власть отдающий шиптарскому Киру. Вижу как всадники косами машут,

Вижу Европы разгром и крушение.

Скоро умоетесь красными росами

Из Иоаннова Откровения. Леонид Симонович-Никшич

Ночь с 17 на 18 февраля 2008 года Иконы “Взыскание погибших СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА Албания, Чечня, Афганистан, –

Всё та ж война, всё те же маджахеды,

Хоть и разняться имена трёх стран,

Но суть одна, одни и те же беды. Война кругом, война идёт давно…

Ползут меж камней чёрные абреки,

И косит русских войнов пулемёт,

И сербский воин вдруг смежает веки. Нас распинают, колют, режут, жгут,

Нас над окопом ставят “самоваром”,

И для узды готовя конский жгут,

Идут на ны жестокие хазары. А что же мы, и где наш Святослав?

Лукин бормочет про права и гранты…

А в этот миг потоки чёрных лав

Идут на ны, отбросив “толерантность”. Кругом война, война давно идёт,

Европа единяется с Чечнёю,

И “Браунинг” – германский пулемёт,

Слился в экстазе с белою чалмою. А в Косово триумф справляет Смерть,

А режиссёрам приз дают на “Канском”,

А мы идём “цирюльников смотреть,

Страдание блядей американских. А наши парни из простых семей,

За нас кладут в Аду чеченском душу,

А режиссёр – придворный соловей –

Развешивает нам лапшу на уши. Пусть режиссёр, – я правда не смотрел,

А что смотреть, когда и так всё ясно, –

Оправдывает мрак чеченских дел

В своих картинах лживых и прекрасных. Идёт религиозная война,

Сам папа Римский поддержал шиптаров,

О, Господи! Германия сама –

Теперь страна восточного базара, Совсем арабским стал давно Париж,

Берлин – турецким, Лондон – пакистанским,

И только Новый Сад, Белград и Ниш

Не поклоняться нечисти албанской. Что ж, европейцы сдохли. Ну а мы,

Неужто мы – потомки храбрых Россов –

Не видим, в телесон погружены,

Как Русь у нас уводят из-под носа? Да, в Приштине стоят войска “КЕЙФОР”,

Не защищая сербов от албанцев,

А мы с братвой в кино “Дневной дозор”

Идём смотреть, а после в парк, на танцы. Да, миг настал – крылами бьёт беда,

Как и тогда, в далёком Сорок Первом!

Мы сбросим телеморок и тогда

Все как один поднимемся за Сербов. И после нас поднимется весь мир,

Европа также сбросит телечары,

И Сербский гимн заполнит вдруг эфир,

И запылает в небесах пожаром. Вставайте, братья, за Святую Русь,

За Сербию Небесную Златую!

И пусть сейчас лютует шиптар, пусть,

Назавтра снова Сербин возликует! Леонид Симонович-Никшич МОСТ НА ДРИНЕ Мост на Дрине, мост на Дрине,

Камень в Дрину Србин кинет,

Камень кинет – круг пойдёт,

Србин с Русом в бой идёт. Бьёт душманов пулемёт:

Очень точно, чётко бьёт.

Бой идёт, бой идёт,

День войны ещё пройдёт День пройдёт, неделя минет,

Снова камень кто-то кинет,

Кто-то пушку наведёт,

Кто-то снова в бой пойдёт Ринется, и упадёт…

Это вечный бой идёт.

Пули свищут, лупят влёт,

Вдруг к кому-то Смерть придёт,

А кого-то обойдёт. Раскалённый пулемёт

Вдруг заглохнет, замолчит,

Только слышу – кровь стучит

В моих жилах и ушах – Кровь… Теперь на тормозах

Всё спустить. Пред нами Дрина,

В ночь над Дриной запрокинут

Мост. Над ним висит луна. Дома белая стена…

Серб на страже с автоматом,

Сербские поют солдаты.

“Тамо, брача, широко Тече Дрина, далеко”…

Тихо дремлет мост на Дрине,

Србин в воду камень кинет

И погладит свой “калаш”, Нам победы, Боже, даждь!

И свирель из сумки вынет…

Звуки над водой плывут,

Сказ про Сербию ведут: Про извечный бой на Дрине,

Что идёт за кругом – круг.

Может завтра, слышишь, друг! –

Я в сырую землю лягу, Но сегодня про отвагу

Я пою, и слышат горы –

Что я жив ещё пока –

Что шумит внизу река. Мост на Дрине, мост на Дрине…

Новый воин камень кинет.

Широка и глубока

Дрина Сербская река. МЫ ВЕРНЁМСЯ!

“Чемо се вратити!” – “Мы вернёмся!” – боевой клич сербских четников Настанет день, когда они вернутся,

И вам за униженье отомстят.

Увидим вдруг: дома шиптаров рвутся,

И головы шиптарские летят. Вы моджахедам Косово продали,

Вы православных предали славян!

Ну что ж, – теперь клинком дамасской стали

Нависнет над Европой ятаган! Шахиды, духи, шиптары, абреки,

Афганских моджахедов тьмы и тьмы –

Идут пролить горячей крови реки,

Жестоки беспощадны и сильны. Я вижу гибель Западной Европы,

Разрушенный, в руинах Ватикан,

Я слышу орд шиптарских рёв и топот,

Я вижу как сверкает ятаган! Горит Берлин, покрыты чёрным дымом

Парижа Елисейские поля,

И столп огня стоит над вечным Римом,

И Барбаросса падает с коня, Пылает Кёльн, горит туманный Лондон,

Объят пожаром стройный Нотр-Дам,

И жрёт огонь каштанов синих кроны,

И пламенем охвачен Амстердам… Но миг придёт, и четники вернутся.

Они умеют – бить и воевать!

И меч священный в Михаила руце

Начнёт тогда изменников карать. Они вернутся как неотвратимость,

Как Божьей кары белые орлы,

Они придут тверды, непобедимы,

Грядущими победами хмельны. Они придут для Божьего отмщенья –

Их сам Неманя в битву поведёт! –

Тогда шиптаров злых от истребленья

Уже ничто на свете не спасёт. Тогда их орды, как от Божьей кары,

От сербских чет безстрашных побегут,

И чёрные жестокие шиптары

Из Косова навеки пропадут… В своих дворцах Германий и Италий

Вы доигрались с шиптарским огнём.

Вы нас предали… Мы же вас – спасали.

Вы нас забыли. Мы же вас – спасём. Леонид Симoнович-Никшич

Обращение Славян к народам Европы

Мы не хотим чтоб вы погибли,

Что б уничтожил вас Восток,

Ведь вы потомки древних Римлян,

Ведь Рим был вам и Царь и Бог.

Но вы Распятью изменили,

Вы раны предали Христа.

Про доблесть предков вы забыли,

И совесть ваша не чиста.

И вот Европу жгут шиптары,

Абреки, духи, басмачи –

Как в среднем веке янычары –

Насильники и палачи.

Вас без меча завоевали,

Мечетью станет Нотр-Дам,

Подсунет вам восточный малик

Взамен Евангелия Коран.

Надменный Европейский Запад,

Надменный белый человек –

Уж бьётся в моджахедов лапах,

Уже душит его абрек..

Ведь в Косово мы души клали

За вас – Священный старый мир,

А вы так подло нас предали

За жёлтый Молоха кумир.

Но мы надолго зла не помним,

Но мы на вас не держим зла,

Мы видим лишь: в виденьях тёмных –

Европу покрывает тьма.

Опомнитесь! Ещё есть время –

Стяжанья дух в себе убить:

Везде – В Берлине, Риме, Вене –

Нам моджахедов победить.

Вы позовите нас на битву!

Нас позовите – мы придём!

И, сотворив Христу молитву,

Мы моджахедов разобьём!

И снова станет мир единым,

Европа сбросит морок сна,

Тогда враги-моджахеддины

Напьются “красного вина”.

У башен Западного мира

Всё громче, злей шиптаров вой…

Славянская златая лира

В последний раз зовёт вас в бой!

В последний раз – восставший Лазарь

Творит молитву у свечи,

Что б на шиптарскую заразу

Европе обнажить мечи.

Так что за Сербию и за освобождение Радована Караджича и Ратко Младича, мы боремся вот уже, как минимум, 25-ть лет. И сегодня, как и тогда, мы требуем:

СВОБОДУ РАДОВАНУ КАРАДЖИЧУ!

И снова и снова, повторяем лозунг:

Сваки jе Србин Радован!

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич