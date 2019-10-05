Кардиолог Елена Липницкая: «Не менее одного раза в год проверяйте состояние своего сердца»

Cердце – чрезвычайно важный для жизни орган, отказ которого приводит к немедленной смерти. Именно поэтому заболевания сердца занимают первое место среди всех причин смертности населения. О том, с какими из них приходится чаще всего сталкиваться специалистам, на какие симптомы пациенту стоит обратить особое внимание, а также методах лечения в стационарных условиях, рассказала врач-кардиолог, заведующая кардиологическим отделением Александро-Мариинской областной больницы ЛИПНИЦКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА.

Елена Анатольевна, какие заболевания сердца представляют особую опасность для человека?

Особую опасность представляют все острые заболевания, в частности, острый коронарный синдром, который включает в себя такие состояния, как инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия. Причем, при возникновении у пациента первой патологии счёт идёт на минуты, поэтому очень важно своевременно распознать заболевание и обратиться к специалистам.

Каковы основные симптомы инфаркта?

К самым распространенным признакам относится давящая, жгучая боль за грудиной. Боль может отдавать в левую лопатку, челюсть или шею. Может сопровождаться резкой слабостью (вплоть до потери сознания), потливостью, тошнотой, рвотой. Важно отметить, что возможна локализация болей или дискомфорта в верхней половине живота, и нередко это воспринимается пациентом как приступ гастрита. К примеру, не так давно в приёмное отделение нашей больницы обратился пациент с жалобами на сильные боли в животе. Однако подозрение на острую хирургическую патологии не подтвердилось – пациенту провели ЭКГ, оказалось, что у него инфаркт. И это далеко не первый такой случай.

Какие методы лечения вы используете в стационаре для купирования данного острого состояния?

Пациент в максимально короткие сроки осматривается кардиологом, реаниматологом и доставляется в кабинет рентгенохирургических методов диагностики и лечения, где находится ангиографическая установка. Ему проводится коронарография и стентирование коронарных артерий. Эта операция, относящаяся к разряду высокотехнологичной медицинской помощи, сегодня стала обыденной при остром коронарном синдроме. За год в нашей больнице выполняется более пятисот процедур стентирования.

Какую функцию выполняет стент и возможно ли провести процедуру всем пациентам?

Стент – это крошечная сетчатая трубка, которая вставляется в пораженные или закупоренные артерии, после чего расширяется. Благодаря процедуре кровь свободно перемещается по каналам и «питает» сердце. Процедура сокращает сроки нахождения в стационаре, и позволяет пациенту максимально быстро вернуться к обычной жизни. Важно отметить, что стентирование возможно провести только на ранних стадиях инфаркта, при своевременном обращении пациента.

Какую работу ведёте дальше с пациентом после острого периода?

Пациентам, которые перенесли инфаркт, требуется длительная и квалифицированная реабилитация, которая поможет восстановить полноценную жизнедеятельность и предотвратить возможные рецидивы. В стационаре пациенты проходят первый этап реабилитации: получают медикаментозную терапию, ежедневно занимаются с инструктор ЛФК. Больному, перенесшему такую операцию, мы даём необходимые рекомендации по правильному питанию и ведению здорового образа жизни. Елена Анатольевна, расскажите, как всё-таки сохранить здоровье сердца и сосудов?

Существуют 12 факторов риска, и только на 3 мы не можем повлиять. Это наследственность, принадлежность к мужскому полу – мужчины болеют чаще – и возраст, так как с возрастом риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. А на остальные мы можем и должны влиять – это курение, употребление алкоголя, высокий уровень холестерина, повышенное артериальное давление, высокий уровень сахара в крови, стрессовые ситуации, избыточная масса тела и низкая физическая активность. Причем последний фактор – не менее важный. К сожалению, малоподвижный образ жизни стал широко распространенным явлением. А ведь физическая активность заменяет множество лекарств, в то время, как ни одно лекарство не заменит физическую активность. Любая физическая активность (в разумных пределах) является хорошей профилактикой инфаркта. Для сердца полезны аэробные нагрузки, то есть такие виды физических упражнений, при которых кровь активно насыщается кислородом. К ним можно отнести прогулки, ходьбу, бег, плавание, теннис, танцы, занятия на тренажерах (велотренажеры, степперы, эллиптические и другие, которые относятся к группе кардиотренажеров). Для таких оздоровительных тренировок важна регулярность и системность. Заниматься надо хотя бы 3 раза в неделю по 30 минут.

Какие ещё рекомендации вы можете дать пациентам?

80% преждевременных инфарктов и инсультов можно предотвратить с помощью здорового образа жизни и своевременного обращения к врачу.

Не менее одного раза в год проверяйте состояние своего сердца в клинических условиях. Причем настороженность в вопросах здоровья сердечно-сосудистой системы не помешает в любом возрасте. Обязательно проходите диспансеризацию и соблюдайте рекомендации специалистов!

Ишемическая болезнь сердца и инсульты уже более 15 лет остаются двумя главными причинами смертности в мире. На совещании в Кремле 20 августа 2019 г. прозвучали цифры – 48 млн человек в нашей стране страдают артериальной гипертензией, из них 8 млн человек – с высоким риском осложнений, 2,5 млн из них – с чрезвычайно высоким риском осложнений.