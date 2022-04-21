Духовная жизнь

Канонизован старец Евмений (Саридакис), святой из лепрозория

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старец Евмений (Саридакис)
Старец Евмений (Саридакис)

Греческий старец Евмений (Саридакис) (1931 — 1999) прославлен в лике святых Священным Синодом Константинопольского Патриархата. Канонизация состоялась 14 апреля 2022 года.

Согласно прошению Синода Критской Церкви, поданному в июне 2021 года, Священный Синод Константинопольского Патриархата принял решение включить имя старца Евмения (Саридакиса) в месяцеслов Консантинопольской Православной Церкви, — сообщает neakriti.gr.

«Желание всей полноты Критской Церкви — прославить сего мужа, в своей земной жизни всецело преданного Святой Церкви, домостроителя Таин Божиих, послужившего Господу через служение меньшим Его братьям (см. Мф. 25:40)», — сказал митрополит Ретимнийский Евгений (с января 2022 года — Архиепископ Критский), вручая прошение Патриарху Варфоломею.

Новопрославленный угодник Божий известен в православном мире как «святой прокажённых». Память святого Евмения будет отмечаться 23 мая, в день его упокоения.

Ранее, 31 мая 2021 года, на основании прошения, поданного митрополитом Гортинским и Аркадийским Макарием, решение о канонизации старца принял Священный Синод Критской Архиепископии.

Старец Евмений (в миру Константин Саридакис) родился 1 января 1931 года в критском селении Эвия, в семье Георгия и Софии Саридакис. Более сорока лет своей жизни святой посвятил служению страдающим от страшной болезни — проказы, от которой сам мучился в юности. Он нёс послушание духовника в Афинской инфекционной больнице имени великомученицы Варвары, где многие свидетельствовали о его прозорливости, чудесах и общении со святыми. В больнице он познакомился с прокажённым монахом Никифором, который, хотя и был слеп из-за своего недуга, стал духовным наставником святого Евмения.

Последние два года своей жизни праведник провёл в больнице «Евангелисмос», а 23 мая 1999 года отошёл ко Господу. Похоронен на своей родине, в Эвии. Чудеса продолжают происходить на могиле угодника Божия и после его упокоения.

Преподобный Порфирий Кавсокаливит говорил о святом старце:

«Вам следует пойти и получить благословение старца Евмения, ибо он тайный святой подвижник нашего времени. Такие святые, как старец Евмений, рождаются лишь раз в двести лет».

Преставился старец Евмений 23 мая 1999 года и был погребен у себя на родине – в критском селе Эфья. Он продолжал совершать многочисленные чудеса и после смерти.

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