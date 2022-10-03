Кандидаты на должность военного прокурора РФ

Комитеты СФ провели консультации по кандидатурам для назначения на должность военного прокурора и должности прокуроров субъектов РФ

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что в соответствии со статьей 188 Регламента Совета Федерации комитеты СФ провели совместное заседание, на котором прошли консультации по представленным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность военного прокурора и должности прокуроров субъектов РФ.

Были рассмотрены кандидатуры Сергея Заряева – на должность военного прокурора Западного военного округа, Дмитрия Бурко – на должность прокурора Чукотского автономного округа, Александра Бучмана – на должность прокурора Новосибирской области, Сергея Лапина – на должность прокурора Республики Мордовия, Юрия Немкина – на должность прокурора Ставропольского края.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Мартынов, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, сенаторы РФ.

Кандидатов для назначения на должность военного прокурора и должности прокуроров субъектов РФ представил полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев. С подробной информацией о представленных кандидатах выступил первый заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин.

Сенаторы обратили внимание кандидатов на актуальные проблемы, касающиеся решения важных, социально значимых вопросов.

Все кандидатуры были поддержаны. Соответствующие заключения будут направлены Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования Президента Российской Федерации о результатах проведенных консультаций.

Согласно Конституции РФ Президент Российской Федерации назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ (статьи 83 и 102 Конституции РФ).