Горячие точки

Канадский генерал-лейтенант находится на блокированной «Азовстали»

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Генерал-лейтенант армии Канады Тревор Кадье
Генерал-лейтенант армии Канады Тревор Кадье

Генерал-лейтенант армии Канады Тревор Кадье находится на Украине, возможно в Мариуполе, на территории окружённого российскими войсками предприятии «Азовсталь».

Канадское издание Ottawa Citizen уточняет, что на Украину Кадье выехал в начале апреля в качестве добровольца. Однако на родине Кадье обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении подчинённой. Расследование этого инцидента ещё не закончено, в связи с чем СМИ выражают недоумение: каким образом человеку, находящемуся под следствием, разрешили покинуть страну?

По другим данным он уже в плену и будет представлен мировой аудитории в ближайшее время.

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