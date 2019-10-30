Какие услуги популярны у жителей России в разное время года

Аналитики крупнейшего российского сервиса по поиску специалистов PROFI.RU исследовали вопрос роста популярности различных услуг сервиса среди россиян в зависимости от времени года.

Зима

Помимо закономерного роста спроса на тренеров по лыжам и сноуборду в декабре, в 2,5 раза увеличивается спрос на услуги вязания. Кроме вязания, в 3 раза становятся популярнее услуги специалистов по выгулу собак, в 1,5 раза артисты танцевальных шоу. И в 2,5 раза чаще люди интересуются спа-процедурами, видимо как раз, пока выгуливают их четвероногих друзей.

Весна

Из видов спорта россияне предпочитают роликовые коньки. В мае спрос на тренеров возрастает в 3,5 раза по сравнению с другими месяцами. Также, востребована лёгкая атлетика — этих тренеров ищут в 1,5 раза чаще, чем в среднем за год. В мае, необходимость ремонта мототехники увеличивается в 2 раза, похожий всплеск аналитики зафиксировали в конце летнего сезона.

Лето

В июне россияне в 2 раза чаще ищут мастеров по макияжу, плетению афрокосичек и временным татуировкам. А в июле — грумеров, по сравнению с результатами за год, спрос увеличивается в 3 раза. В августе россияне клеят обои и занимаются кровельными работами, запросы на услуги вырастают в 1,6 раза.

Осень

Осенью, помимо сентябрьского бума на поиск репетиторов, аналитики отметили особый интерес к мастерам по ремонту холодильников — в 1,6 раза. А в октябре преподаватели по латыни и черчению стали популярнее в двукратном размере.