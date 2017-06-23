Какие откровения от Бога у униатов (УГКЦ)?

Недавно почти во всех западноукраинских СМИ прошла новость о том, что монахи УГКЦ слышат голоса не от Бога. А какие голоса тогда у униатов от Бога?





(Картина, явление и откровения Христа монахини)

В двух монастырях УГКЦ – во имя святого Феодора Студита, который находится в с. Колодиевка Пидволочинского района Тернопольской области, и в честь Введение во храм Пресвятой Богородицы в с. Большие Борки Тернопольского района, – распространялись откровения и послания, записанные на основании голосов, услышанных монахиней Марией Баран. Синод Епископов УГКЦ, который состоялся 26-27 апреля 2017 заявил, что голоса не от Бога. Откровения появились и существовали тихо-мирно с 2004 г., то есть 13 лет они были «от Бога», а тут вдруг, по какой-то причине, оказалось, что они «не от Бога»!

Я начал усердно искать в интернете записи, статьи об этих откровениях и… не нашел, по большому счету, ничего, кроме маленького отрывка за авторством Марии Баран на одном общеконфессиональном сайте. Суть наставления была следующей: любить Бога, искренне Ему служить (с дипломатичным намеком на то, что не все священники УГКЦ этому преданы), совершать розарий… Т.е. все, что вписывается в экклесиологию Католической Церкви. Ничего необычного или «не от Бога» я не увидел. Поэтому выводы по краткому отрывку текста не делаю, а делюсь с вами своим исследованием.

Меня шокировало следующее. Сотни западных (украинских) газет, даже в антицерковных под копирку распространили заявление синода УГКЦ о ложных откровений. Удивляет, что например, о каком либо чуде в УГКЦ, не было такого ажиотажа по распространению, а тут вдруг такая заказуха! Я обыватель социальных сетей, писатель-публицист, знаком с технологиями информационных войн и манипуляцией сознанием. Так вот, мне весьма ясно и очевидно, что ее записей было множество, в силу наличия ссылок на статьи монахини на разных сайтах, но почти все они уже не действующие. Сайты вышеуказанных монастырей удалены. На официальных католических и греко-католических сайтах все их фотографии статьи удалены. Страницы и посты в «Одноклассниках» и на «Фейсбуке» удалены…

Есть такие технологии «забивания информации», когда, например, под одним и тем же названием массово вбрасываются статьи с другим содержанием. Тогда первоначальная информация становится недоступной. Или когда в поисковое слово, либо старую ссылку, вставляют другой IP-адрес, в результате, попадаешь на какой-то «левый» сайт, например, в Лондоне. Или когда запущены «роботы» (программы) по отсеиванию искомой информации.

Верхушка УГКЦ, скорее всего, в лице айтишников Украинского Католического университета (УКУ), постаралась на славу, даю комплемент – СБУ рядом не стояла!

Какая же опасность от этих откровений и для кого она, если применили такие меры? Даже «сепаров» так не банили в укропространстве.

(УГКЦ, Игумен Антоний Григорий Планчак)

Я начал искать информацию о настоятеле этих монастырей, греко-католическом монахе студите. Игумен Антоний Григорий Планчак родом из сербского города Кула, скорее всего, судя по его диалекту, он русин, окончил Папский Григорианский университет и Папский Восточный университет. В интернете полно его молитв, элементов богослужений, проповедей, которые составлены в духе восточного христианства, но исполнены соответственно менталитету русинов, придерживался раньше унийной линии. Множество его лекций и проповедей есть на греко-католических и католических сайтах, в интернет-журналах (еще не все успели «почистить»). То есть для греко-католической среды это суперактивный монах, а, значит, человек грамотный и на сумасшедшего не похож.

Вновь возвращаюсь к постановлению Синода УГКЦ, церковного суда. Какая же его вина?

Суд прошел чисто в манере униатской святости: виновник или его представители небыли приглашены, предполагаемые ереси небыли названы, придрались к «нарушениям» дисциплинарного характера.

Распространял еретические откровения Марии Баран, которые «не от Бога». Когда занимался экзорцизмом, бес выходил не канонически, ибо на это отец не имел благословения. Уточняю: до того момента, на протяжении 13 лет, бес выходил канонически. Как известно, экзорцизмом в УГКЦ занимаются даже приходские священники. Ну и еще были представлены показания свидетелей из мирян, которые видели, что настоятель (!) выезжал из монастыря без благословения и исцелял тоже без благословения. Оказывается, миряне знают расписание, когда священник выезжает по благословению на лекции, а когда за покупкой булки в магазин без благословения. Одним словом, глобальные преступления!

Пересмотрел множество газет и сайтов УГКЦ, так и светские, где же ересь? Дайте хоть одним глазком глянуть! Нет, не найдете. Явно, тут что-то не так. Почему, если он и она говорили ересь, это не представили как очевидный доказательный факт, достойный осуждения всей паствой?!

(Фрагмент, открытое письмо верных греко-католиков, предстоятелю УГКЦ в защиту чести и достоинства о. Григория Планчака и монашки Марии Баран)

Потом мне попалось открытое письмо предстоятелю УГКЦ Святославу Шевчуку попечителей и паствы настоятеля в защиту чести и достоинства священника (мне становится смешно и горестно от наивности искателей правды), где всплывают следующие факты.

Авторы письма пробовали решить проблему: «Мы обращались к Блаженнейшему Кардиналу Любомиру Гузару, Владыке Богдану (Дзюраху), Администратору Патриаршей курии, Владыке Игорю (Возьняку), Архиепископу и Митрополиту Львовскому, Владыке Василию (Семенюку), Архиепископу и Митрополиту Тернопольско-Зборовскому, Владыке Миляну (Шашику), Епископу Мукачевскому, Владыке Феодору (Мартынюку), Епископу-помощнику Тернопольско-Зборовскому, Кардиналу Риги Янису Пуятсу, Кардиналу Клаудио Гуджеротти – Папскому Нунцию в Украине, Кардиналу Аугостино Валини – Генеральному Викарию Папского Престола, Архиепископу и Митрополиту Львова Мечиславу Мокшицкому. Обращались мы и к Синоду Епископов УГКЦ».

«У всех не нашлось времени», — сообщают искатели правды, представляете? А я вот, как уроженец Западной Украины, могу также представить, как они при этом потратились и не только на «входные звонки». А всю братию эту объехать? Взять хотя бы расценки по прайсу: для того, чтобы получить престижный приход, отцу в УГКЦ надо заплатить 7 тысяч евро, столько же за рукоположение (об этом в открытом эфире на украинском канале заявил греко-католический священник, http://bit.ly/2s7PqN8, идет речь о чудовищном взяточничестве, смотреть с 18 минуты); за приезд епископа на приход, за каждого прихожанина взнос по 2 евро, вне зависимости от того, ходят ли они в храм. Это же Европа, всё в евро!

Цитирую письмо далее: «Но откровения ли есть главный камень преткновения? За 20 лет со времени своего создания Колодиевская община прошла непростой путь становления (…). Построены и реконструированы монастырские комплексы в Колодеевке, Больших Борках, Долине, Вишневчике Тернопольской области, монастырский комплекс в Посичи в лесном массиве площадью 90 га, принадлежавший Митрополиту Шептицкому, скит в Ключи Ивано-Франковской области. Еще большие планы были на стадии реализации: комплекс мужского монастыря в Посичи, монастырь Ильи Пророка в Тернопольской области и тому подобное. И все вмиг остановилось 27 апреля 2017 года. Монастыри закрыты (…) А может, это имущество монастырей и унесло покой отдельных (личностей)?… Имущество, построенное на средства и верой конкретных жертвователей через отца Антония Григория Планчака (…) Может, Владыки, наконец, найдут время и мужество вытереть его матери слезы?» (Полный текст письма, под которым есть интересные комментарии, пока еще не зачистили: http://bit.ly/2scIChY).

Да ладно, Бог с ними, с теми еретическими голосами и откровениями, ведь Церковь-то осудила их официально. А теперь давайте перейдем к видениям и откровениям, которые в УГКЦ и РКЦ «от Бога».

(Львов, открытие памятника «великому сыну» Украины, австрийцу, кардиналу Андрею Шептицкому)

Вот, для примера. Особого внимания заслуживает имевшая место в военные годы переписка кардинала Андрея Шептицкого с монахинями-василианками из т.н. «контемпляционного» монастыря святого Илии в с. Суховоля, что вблизи Львова. Эти монахини, – а их было в монастыре всего 17 человек, – находясь в состоянии экзальтации, часто имели «видения» и «откровения Божии» (зачастую весьма своеобразного свойства), о которых подробно докладывали кардиналу.

Одна из василианок, Авксентия Иванович, 3 августа 1941 г. описала видение, данное ей от «Самого Господа Иисуса Христа», «Который» дал ей возможность «увидеть и принимать живое участие в коронации Гитлера, что наполнило душу и сердце непередаваемой радостью и счастьем» [1].

19 августа 1941 г. Авксентия рассказала в письме к кардиналу Шептицкому о еще более оригинальном видении «трех пророков» (!) – самого митрополита в образе «князя украинского» и по сторонам его, как на Фаворе, «вождя Гитлера в образе святого Ильи» и папу Римского «в обличье пророка Моисея» [2].

Как видим, в этой «контемпляционной иерархии» Шептицкий оказался на месте Христа – выше самого римского понтифика и Гитлера. Это очень импонировало графу Шептицкому, в силу того, что он строил наполеоновские планы унийной экспансии по всей России, а себя ни много ни мало видел князем на Украине.

Еще одно послание Авксентии содержит следующее пожелание Гитлеру, которое повелел «Сам Господь Ииисус Христос»: «Чтобы был истинным вполне католиком, связанным с папой, который мог бы дать ему все нужные религиозные предписания, а в конце наложить на его голову золотую корону и наименовать Его Царем всей Европы». А далее прилагается следующее пожелание униатского «бога»: «Желаю, чтобы немецкое войско ничего не щадило в России, ни городов, ни замков, ни сел, ибо Господь не хочет, чтобы там что-нибудь осталось…» [3].

(Адольф Гитлер – католический король Европы Андрея Шептицкого!)

О! Как это похоже на сегодняшнюю бандеро-униатскую пропаганду украинских радикалов: «Знищити Москву та вбити москалів», которые всегда во всем виноваты. А почему бы и нет, если это велит «Сам» униатский «Бог»?!

Вполне возможно, что эти униатские видения «от Бога» отнюдь не были плодом экстатических «видений», но сочинялись в расчете на общеизвестный интерес Гитлера к разного рода оккультно-мистическим практикам. При этом, как видно из слов самой монахини Авксентии, правку в текст с описанием «видений» вносил лично Шептицкий: «Высылаю письмо для милостивого просмотра и исправления. Ваша Экселенция милостиво решит, годится ли оно, не следует ли его сократить или дополнить» [4].

Шептицкий, в свою очередь, отсылал отчеты о «видениях» василианок лично Адольфу Гитлеру. В частности, в бывшем партийном архиве в Киеве сохранилось одно из таких писем митрополита фюреру [5]. Переписка Шептицкого с василианками была опубликована в 1988 г. Климом Дмитруком.

Следует сказать, что, в отличие от видений сестры Марии Баран, «видения» монахинь василианок, в частности Авксентии, до сих пор ни латинскими католиками, ни украинскими греко-католиками НЕ ОПРОВЕРГНУТЫ как ложные, и о том, что они «не от Бога», нигде не сказано. По этому поводу не было ни созыва Собора или заседания Синода, ни каких-либо постановлений либо опровержений, устных или письменных.

Еще некоторое время, даже после взятия советскими войсками Львова, записи этих пророчеств и видений активно распространялись среди паствы католиков византийского обряда (УГКЦ) и РКЦ, разжигая, таким образом, религиозную мотивацию к поддержке фашизма (Гитлера) и УПА ОУН.

(«Пророк» УГКЦ пан-отец Герман Будзинский)

Современные пророчества в УГКЦ в майданный период кровавого переворота практически ничем не отличаются по содержанию от упомянутых, особенно в поощрении человекоубийства. Ярким примером тому являются пророчества пана-отца монаха студита Германа Будзинского, который окружен ореолом «прорицателя» и мученика за веру, что в сознании верующих придает его «пророчествам» еще больший вес. Возможно, эти пророчества ему вовремя приписали «творцы»-иерархи УГКЦ, в силу их востребованности для братоубийства на Майдане.

По греко-католической версии, это было сказано «святым отцом» в день референдума 1991 г. Конечно же, пророчество тоже было «от Бога», вот оно (подаю тезами, почти дословно):

«…Украина уничтожалась 350 лет от москалей… мы надеемся на лучшую жизнь… эйфория от независимости быстро пройдет… будет кризис 13 лет… за 25 лет будет 5 руководителей… потом придут третьи советы (это Янукович – авт.) и это будет через 15 лет после моей смерти (он умер в 1995 г.)… это будет двуглавая советско-коммунистическая гидра… за поддержку поляками Украины Москва сделает вторую Катынь (это известная авиакатастрофа – авт.)… (далее идет описание сценария Майдана) … во всем виновата Москва… Ярость людей будет такая страшная, что третьих советов и коммунистов будут вылавливать на улицах и убивать без суда и следствия. И эту месть народа нашего никто не сможет остановить, потому что преступления, которые сделают третьи советы и коммунисты против Украины и народа, будут такие же страшные, как сталинские. Вот тогда только родится независимая Украина!.. Шевченко пророк, его нужно понимать как Библию… После того, как Украину возглавит женщина, которая выйдет из тюрьмы… через 35 лет Украина станет одной из сильнейших держав мира. Такой, как сейчас Америка… Московию ждет распад и полный упадок. С Владимира началось и на Владимире закончится. Такова воля Божья» (полный текст http://bit.ly/1hQFqKe ).

На Майдане в связи с этим пророчеством, чтобы предать ему некую сакральность и мистичность, даже устроили «подпольный» флешмоб – переписывали его вручную и распространяли среди адептов «свидетелей Майдана». Жаль, конечно, что Юлия Тимошенко с пророчеством подкачала…

Спустя долгое время, среди духовенства униатов все же раздались одинокие голоса, осмелившиеся сказать («жаль, не сбылось…»), что это «пророчество» было ложное. Но до сих пор НЕ ОПРОВЕРГНУТЫ ни постановлением Церковного суда, ни Синодом УГКЦ ни в РКЦ!

Само пророчество, как мы видим, представляет собой катехизис-цитатник для «патриота»-русофоба. Оно активно обсуждалось и распространялось в социальных сетях среди греко-католической паствы и раскольников УПЦ КП, УАПЦ. Как говорится, не один баян порвали. Я помню, даже в апологии униаты-«свидетели Майдана» приводили его в доказательство «богодухновенности» майданного переворота и братоубийства, а значит и будущего процветания Украины. Униаты вообще до сих пор считают Майдан таким великим благом для Украины, что даже проводят ежегодные конференции под названием «Бог на Майдане» в Католическом университете (УКУ). (Подробнее об этом в моей статье «Чей «бог» на Майдане?» http://bit.ly/2slMH3i .)

Я потом спросил униатов, почему же Бог не исполнил «свои» пророчества? И как вы думаете, что они ответили? Что «Москва виновата, Богу помешала»! О таком сверхмогуществе Москвы, наверное, униатский бог и не мечтал!

Так вот, после униатского судилища над игуменом Антонием Григорием Планчаком и Марией Баран я был приятно удивлен и рад тому, что все же есть вменяемые верующие среди УГКЦ (этим высказыванием я не поддерживаю само учение католицизма). Представьте себе, какой вал грязи и клеветы люди терпят от «своих», но при этом имеют смелость не уйти, остаться человеком и священником. Хочу сказать, что такая ситуация не только у униатов. Но не всякое терпение и смирение угодно Богу.

Я приветствую галичан и тех русинов, которые в лоне одной из ветвей греко-католичества (Украинской Правоверной греко-католической церкви) осмелились выступить против беззакония, за что горько поплатились: их храмы были разгромлены, священники депортированы: http://bit.ly/2rJcQI3 , http://bit.ly/2sHSygK , http://bit.ly/2s8CQhk . В этих видео собраны факты о лжи, сатанизме и манипуляции сознанием недавно умершего кардинала Гузара. Видео очень сильное, но на русинско-украинском языке.

Когда еще перед Майданом все основные конфессии Украины подписали Акт согласия с евроинтеграционными «ценностями», в том числе и каноническая УПЦ МП, в лице покойного митрополита Владимира, мне было ясно, что эти евросодомские ценности законодательно станут обязательными. А это есть нравственная гибель страны, что мы сегодня и наблюдаем. Об этом я открыто до и после Майдана взывал к своим иерархам: «Это предательство Христа и Святой Руси» http://bit.ly/2rdx49i. И максимально лоббировали эту содомоинтеграцию УГКЦ, УПЦ КП, УАПЦ, а также неопротестанские секты, такие как секта Аделаджи.

Тогда я подумал, что именно пробандеровские «церкви» первыми и лягут под уничтожающий каток антихриста, и будет гонение, и будут закрывать их храмы. Их заставят исполнять весь набор евроценностей: венчать однополых, благословлять гей-парады, ювенальную юстицию, чипирование… Все, как в Европе!

Их национализм использовали для госпереворота, а потом их же самих выбросят, как использованную резинку, и закроют… Но все оказалось намного проще: во главе этих церквей поставлены враги в рясах, которые уничтожают церковь изнутри: тогда ведь и храмы закрывать нет необходимости, они уже становятся кафедрами проповеди «пророчеств» фашизма, русофобии, человеконенавистничества. На их стенах – «иконы» «святых» человекоубийц (бандер), лжецов, дьяволопоклонников.

(Духовенство УГКЦ – волки в овечьих шкурах)

Сознательных же и верующих будут изгонять. Для дальнейшего гонения на верующих и развала страны появятся новые нужные «видения», «откровения», «голоса». Обо всем этом нас предупреждали святые апостолы:

«Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь стины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет» (2Пет.2:1-3).

(Статья написана по просьбе обманутых верующих УГКЦ, как стало мне известно, часть из которых уже возвратились в православие, а больше всего к протестантам. И, не удивительно почему).

Автор: доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук, протоиерей Олег Трофимов

[1] ЦГИА во Львове, ф. 201, оп. 4″Б», д.2662, л. 13-14 (цит по: Дмитрук К.Е. «Униатские крестоносцы: вчера и сегодня». М. Политиздат. 1988, с.270).

[2] ЦГИА во Львове, ф. 201, оп. 4″Б», д.2662, л. 21 (цит по: Дмитрук К.Е. «Униатские крестоносцы: вчера и сегодня». М. Политиздат. 1988, с.270).

[3] ЦГИА во Львове, ф. 201, оп. 4″Б», д.2663, л.1-4, 9-10 (цит по: Дмитрук К.Е. «Униатские крестоносцы: вчера и сегодня». М. Политиздат. 1988, с.272)

[4] ЦГИА во Львове, ф. 201, оп. 4″Б», д. 2665, л. 1 (цит по: Дмитрук К.Е. «Униатские крестоносцы: вчера и сегодня». М. Политиздат. 1988, с.271).

[5] Бывший ПА ИИП при ЦК Компартии Украины, ф. 57, оп. 4, д. 338, л. 137 (нем. яз.).

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