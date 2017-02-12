Как влияет патриотизм на туризм? — «РоссТур» назвал предпочтения туристов на 23 февраля

Граждан России скоро ждёт праздник — День защитника отечества, а значит, и два дополнительных выходных: согласно производственному календарю к субботе и воскресенью добавятся нерабочие дни — 23 и 24 февраля. Целых четыре выходных подряд — отличный повод для короткого путешествия. Этот тезис подтверждает статистика: «РоссТур» зафиксировал небольшой всплеск спроса авиабилеты и туры на конец февраля.

Итак, вот как выглядят туристические предпочтения россиян на День защитника Отечества:

1. Калининград

2. Москва

3. Санкт-Петербург

4. Байкал

5. Казань

Как оказалось, патриотический уклон праздника, оказывает влияние и на выбор экскурсионного тура. Так, например, программа самого популярного тура в Калининград включает посещение исторических военных объектов и подробное знакомство с историей штурма города в Великую Отечественную войну. С патриотическим уклоном оказался и самый популярный тур в столицу — «Каникулы в Москве»: довольно много времени туристы уделяют истории Второго народного ополчения, туристы обязательно посещают Могилу Неизвестного Солдата и другие объекты так или иначе связанные с военной историей страны.

Статистика продаж авиабилетов на внутренние рейсы на 23 февраля довольно сильно отличается от рейтинга самых популярных экскурсионных направлений.

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Сочи

4. Калининград

5. Казань

По сравнению с прошлым годом произошли небольшие изменения в рейтинге продаж авиабилетов: Санкт-Петербург обогнал Сочи, Калининград и Казань поменялись местами.

В целом изменения объёма и глубины продаж свидетельствую о том, что россияне привыкают использовать праздничные дни календаря для путешествий. 23 февраля в этом году не станет исключением, поэтому главным туристическим регионам России предстоит подготовиться к увеличению числа гостей.