Как остановить нищету, безработицу и вымирание народа в России?

«Великие умы обсуждают идеи; средние умы обсуждают события; мелкие умы обсуждают людей».

Омар Хайям

Откройте программы вещания центральных российских телеканалов, посмотрите их новости и вы увидите, что о причинах гибели народа, нищеты, безработицы в России, о том как их устранить не говорится ни одного слова. «Самая большая ложь – в молчании».

Вместе с тем Конституция РФ в ст.41, ч.3 устанавливает ответственность за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей.

«Если ты утаил правду, скрыл ее, если ты не поднялся с места и не выступил на собрании, если выступил, не сказав всей правды, — ты изменил правде».(Джек Лондон).

В начале приведу примеры и проанализируем их.

Россия вымирает!

С 1992 г. численность коренного населения в стране уменьшилась на 13,5 млн. человек.Например, в Вологодской области убыло 186 тыс. человек. В 1992 г. было – 1,353 млн., в 2019 г. – 1,167 млн. чел. За истекший 2018 годещё минус 9 тыс. человек — это по численности население райцентра. В области убыло уже больше чем погибло во Вторую мировую войну (было призвано из области 360 тыс., из нихпогибло — 180 тыс. человек).

В России признано живущих ниже черты бедности около 20 миллионов человек. Плюс к этому свыше 30 млн. официально нигде не трудоустроено, так называемых самозанятых, а по существу безработных. Итого50 миллионов или половина страны, а с ихдетьми итого больше поставлены под угрозу уничтожения.

Хуже всего в районах и сельской местности, где не осталосьникакой оплачиваемой работы. Семьисуществуют на пенсии пенсионеров, да на зарплаты оставшихся в районах бюджетников – так и спасаются.

10 мая иду в городе Вологде и вижу, как молодая женщина на вид лет 35 – 40, не бомж, но очень истощенная, что-то делает около контейнеров с мусором. Смотрю, а онаобъедкииз пакетов выбирает и в свой пакет перекладывает. Подхожу к ней, даю купюру, говорю: «Возьмите это на еду».

Ну, вот, как вы думаете сколько ещё при такой собачьейжизни проживет эта молодая женщина? – Год или два?–Это, как раз те, кого власти называют самозанятые.

То тут, то там попадаются люди в крайней нищете, но многие боятся даже на них смотреть и отводят глаза в сторону. Многие молодые люди не имеют работы, у них нет стабильных доходов, а потому они не имеют семей и детей. Пока они ещё молодые, тоборются за жизнь, надеются, но даже и молодой организм быстро истощается. Работы нет, доходов нет, а расходы на квартплату, питание постоянные. Люди живут в постоянном стрессе, а от этого приобретают смертельно опасные хронические болезни, от которых преждевременно умирают.

Одни (злоупотребляя властью, занимаясь грабежом, воровством) не стыдясьстроят дворцы и «шубохранилища», а другие из-за их алчностисобирают объедки на помойках.

— Такова реальность жизни в стране.

Считаю, что причина гибели народа в России в следующем:

С октября 1993 г. в России реально отсутствует, предусмотренное статьей 10 Конституцией РФ разделения власти (на законодательную, исполнительную и судебную).

Статья 10 гласит: Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную,исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

В комментарии к статье 10 Конституции РФ говорится об опасности концентрации власти и о необходимости контроля ветвей власти друг за другом.

Если взаимного контроля ветвей власти нет, то и исправлять ошибки некому.

Возникает монополия одной ветви власти, злоупотребления, а на местах в регионахсамоуправство вопреки интересам людей.

В 2018 году городская мэрия Вологды снесла в городе свыше 170 торговых киосков с овощами, пирожками и прочими продуктами. Потому, что самолюбие власти было задето, поставлены де киоски без их разрешения и внешний вид им не нравился. Дажене посмотрели на то, что вместе с киосками уничтожают, примерно, 350- 1000 рабочих мест. Это при том, что в городе и без того нет работы, а государство плотит нетрудоустроенным пособие по безработице. – Вот, это что такое, как называется?

Чиновники деньги не зарабатывают, а берут их у граждан (из бюджета).

Если не создаете рабочих мест, то не мешайте людямтрудиться и выживать.

Если бы в Вологде и России существовала независимая законодательная и судебная ветви власти, то они, конечно,защитили бы людей и не дали бы исполнительной власти уничтожать имущество людей (киоски) и рабочие места.

Граждане имеют право на труд, его оплату и защиту от безработицы. Это право на жизнь гарантировано народу ст. 37 Конституции РФ.

Было сытой за счет народа власти унизительно на бедные ларьки смотреть, а на то, как женщина из помойки объедки выбирает – смотреть не унизительно? Может она и работала то в тех самых киосках, а её последнего куска хлеба лишили…

Ясейчас на конкретном примере показал для чего в России нужна независимая законодательная и судебная власть. Иначе ведь всё вернетсяи до расстрелов безработных, нищих, вышедших на улицы (как при царе Николае II, прозванном в народе кровавым).

Возвращаясь к теме заголовка материала.

В законодательной ветви власти в Федеральном Собрании РФ (Госдуме РФ и Совете Федерации РФ), преобладающая по численности партия «Единая Россия» является исполнительным «инструментом» у президентской власти. Президентская партия и сама, не понимая своегопредназначения(независимой ветви законодательной власти), открыто говорит, что они партия президента. Тем самым они лишают законодательный орган власти России самостоятельности.

Получается, что независимой законодательной ветви власти в России нет.

Кроме того, все парламентские партии ежегодно, каждая получает из бюджета страны по несколько сотен миллионов рублей. И конечно же партии не хотят терять этот источник своего дармовогодохода. Помимо того, что преобладающая по численности в законодательстве партия исполняет волю исполнительной власти (президента), о чём она не скрывая говорит, так все другие «оппозиционные» парламентские партии – находятся у них финансово на содержании. Будут ли они защищать народ? – Нет! Здесь у них свой материальный интерес.

Фактически имеем, что среди законодательной ветви власти нет народных депутатов. Интересы народа в России представлять и защищать в законодательной ветви власти — некому!

Нет в России и независимого Конституционного Суда РФ, способного защищать (от исполнительной и законодательной власти) интересы народа.Некому оценивать соответствие принимаемых законов положениям статей Конституции РФ.

Ведь независимый Конституционный Суд РФ также был осенью 1993 г. «раздавлен», а неугодные и независимые судьи ещё тогда были изгнаны.

В итоге октябрьского в 1993 г. антиконституционного переворота и войны за власть- в России возникла опасная для страны и народа концентрацияисполнительной (президентской)ветви власти. И положение это до сих пор не исправлено. Исполнительная власть считает, что она поступает во благо страны и народа.Но факты говорят о другом -в России много миллионная нищета, безработица, не прекращается процесс разрушения предприятий и вымирание народа.

Где и в чём совершается главная ошибка?

Статьей 32, ч. 2 Конституции РФ установлено, что … «граждане имеют право избирать и быть избранными».

Но ведь фактически граждане в России депутатов в законодательную власть не избирают и сами (помимо воли лидеров партий) не могут быть избранными.

Чтобы окончательно уничтожить народных депутатов и тем самым впредь сломать независимую законодательную ветвь власти после 1993 г. были введены для партий 50% квоты, а затем и всё 100% депутатских мест было отдано партиям. Партии выбираютсами себя.Граждане же вопреки Конституции РФ лишены выборов народных депутатов.

Вместо этого выдуманы меж партийные соревнования за власть над народом, какие-то проценты порогового отсева мелких партий и прочая антиконституционная галиматья.И кроме того против партий народу голосовать нельзя. Постоянно по заявлениям самих же партий происходят массовые фальсификации, которыене пресекаются правоохранителями и судами. – Это вообще не выборы!

Чтобы остановить в России нищету, безработицу и гибель народа – следует восстановить в соответствии с Конституцией РФ независимую законодательную и судебную ветви власти. Таким образом, вернуть Россию на путь демократии, вернуть народу прямые (без посредничества партий) выборы народных депутатов и судей.

Чтобы было кому в России защищать интересы людей.

И наконец, существующий ныне в России символ государственной власти, коронованный двуглавый орел с царскими атрибутами скипетром и державой, принятый президентом Б. Ельциным и его партией — это исторический символ монаршей власти.

Но Россия не монархия. Потому самое место царскому орлув музее истории.

Россия в соответствии с Конституцией РФ это новое социальное, равноправное, светское, демократическое государство. В этой связи и символ страны надо приводить в соответствии с современной Конституцией РФ.

В России обратной дороги к самодержавию нет.

Впереди у России светлое демократическое будущее.

P.S. 15 мая 2019 года этот материал был направлен Президенту РФ Путину В.В., в Администрацию Президента РФ, всем партиям и депутатам Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, в Правительство РФ, уполномоченным по правам человека в регионах страны и в СМИ.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда

27.05.2019 г.