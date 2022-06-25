Как не купить поддельный полис ОСАГО — советы экспертов

Любой водитель знает, что наличие полиса ОСАГО является обязательным, а его отсутствие в случае ДТП может закончиться плачевно для всех участников аварии. Однако некоторые автовладельцы, пытаясь сэкономить несколько тысяч рублей, ищут более дешёвые пути для приобретения полиса. Но далеко не всегда бюджетная покупка оказывается успешной, так как велика вероятность по незнанию нарваться на мошенников и получить на руки подделку.

Полностью поддельный полис

Такие документы в основном печатаются на простом цветном принтере, но также могут встречаться и подделки, выполненные на хорошей бумаге с водяными знаками и печатями. Они лишь имитируют оригинальный документ страхования, так как официально такой экземпляр полиса ОСАГО не будет оформлен ни в одной страховой компании.

Бывают и случаи, когда злоумышленники под видом страховых агентов заранее оформляют полис у страховой компании, а после, делая множество копий оригинального документа и вписывая туда нужные данные, продают подделки ничего не подозревающим воителям.

Истории махинаций с полисами

Для реализации поддельных страховых документов мошенники используют целый арсенал приемов и уловок, помогающих обмануть доверчивых автовладельцев. Например, в июне 2022 года в Москве была задержана преступная группировка, которая под видом представителей известных страховых компаний занималась продажей договоров ОСАГО. Используя ряд технических средств и поддельных штампов, аферисты изготавливали фиктивные договора страхования, а после передавали их другим участникам группы для продажи среди граждан, проживающих на территории столичного региона и Ярославской областии.

Важно отметить, что, по словам жертв группировки, при разговоре с преступниками у них не возникало сомнений. Пострадавшие были уверены, что перед ними сотрудники настоящих страховых компаний, так как аферисты довольно уверенно разговаривали с пострадавшими и ловко создавали нужное впечатление.

Иногда граждане решают «взять дело в свои руки». В мае 2022 года был задержан житель города Миасс Челябинской области, который решил самостоятельно исправить дату окончания срока действия страхового полиса, используя при этом всего лишь черную гелевую ручку. Уловка гражданина не прошла мимо сотрудников ГИБДД, которые при проверке документа заметили очевидную подделку. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Вряд ли этот риск стоил таких последствий.

«Автомобилистам следует быть внимательнее, так как в интернете стало появляться все больше фишинговых сайтов и контактов мошенников, которые под видом страховых посредников предлагают свои сомнительные услуги. К сожалению, автовладельцам, купившим полис у мошенников, после попадания в ДТП будет отказано в выплате. Поэтому стоит покупать полис ОСАГО только в официальных точках продаж, у официальных страховых посредников, на сайтах и в приложениях страховых компаний. А также тщательно проверять указанные данные о транспортном средстве, собственнике и водителе. Автовладельцы, которые уже приобрели страховку и хотят убедиться в его подлинности, могут сделать это сразу несколькими способами, — отмечает заместитель исполнительного директора Всероссийского союза автостраховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. — Во-первых, стоит проверить, имеет ли компания лицензию на продажу страховых полисов на сайте Банка России. Во-вторых, пробив серию и номер действующего страхового полиса на сайте РСА, можно изучить всю информацию об автомобиле, который указан в документе. И, наконец, проверить достоверность полиса можно также через QR-код, который печатается в верхнем правом углу страхового полиса. Наведя на него сканер смартфона, можно сверить срок действия и дату выдачи полиса, а также проверить достоверность информации о VIN-коде, госномере, марке и модели машины».