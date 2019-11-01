Здоровье и медицина

Как лежачим больным получить стоматологическую помощь в Астрахани

На базе Областного клинического стоматологического центра в Астрахани реализуется программа оказания стоматологической помощи лежачим больным. Здесь созданы благоприятные условия для оказания стоматологической помощи в лечебном учреждении — экстренная и плановая стоматологическая помощь.

Для лежачих пациентов организуются выезды врачей различных специальностей на дом (врач стоматолог — терапевт, врач стоматолог — хирург, врач стоматолог — ортопед).

Врач стоматолог, после обращения родственников, выезжает на дом, где определяет общее состояние пациента, предварительный диагноз и объем необходимого вмешательства.

«В стоматологии заводится карточка пациента и назначается дата лечения, преимущественно это суббота, так как в этот день областной стоматологический центр менее загружен. При экстренной зубной боли пациента принимают в любой день», — поясняет главный врач Областного клинического стоматологического центра Сергей Исенов.

Лежачий пациент на специальном медицинском транспорте доставляется в стоматологическую поликлинику, получает необходимое лечение и вновь транспортируется обратно домой транспортом медицинского учреждения.

Для лежачих больных в стоматологическом центре организован лечебный кабинет на первом этаже. Стоматологическое оборудование, установленное в поликлинике, позволяет вести прием таких пациентов, не доставляя им особого дискомфорта.
Для получения такой помощи можно обращаться по телефону — взрослое население 8(8512)391080.

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