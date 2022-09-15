Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал граждан России к «самомобилизации» — он заявил, что каждый губернатор должен собрать минимум по тысяче добровольцев

Рамзан Кадыров предложил россиянам приступить к «самомобилизации». Глава Чечни заявил, что глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству — губернаторы в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев, которые отправятся в зону проведения спецоперации.

«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия!», — заявил Кадыров.