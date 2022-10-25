К власти в Британии привели за ручку нового людоеда

Среди вещей, которые меня действительно интересуют в жизни, персона Риши Сунака находится где-то между проблемами миграции цикад Средиземноморья и особенностями налогообложения в Папуа-Новой Гвинеи. И не потому, что он – природный, посконный, домотканный русофоб, не потому что потомок эмигрантов и даже и не потому что впрыгнул в политику как чёртик из табакерки.

Данный персонаж, а равно любые персонажи из британской обоймы «молодых и перспективных» – замешаны по одному рецепту и выпечены в одной и той же печке, где выпекался первый негр Белого дома. Их биографии можно публиковать в субботних выпусках под рубрикой «Найди 10 отличий» Разницы чисто косметическая.

Обама – потомок эмигрантов из Африки, Сунак – из Индии. Барак Хусейн закончил Гарвард, Риши – Стэнфорд. Оба – миллионеры и дети миллионеров, оба намертво связаны с банковскими капиталами (Первым местом работы Сунака стал банк Goldman Sachs) и новой философией мироустройства, описанного Клаусом Швабом в книге «Stakeholder Capitalism». Там вообще много интересного, от чего Маркс с Энгельсом крутятся в гробах – о необходимости выбросить на помойку все иконы современного западного мира, отменить частную собственность, оцифровать человеческую популяцию и слить в единое целое финансовые корпорации и государство.

Одним словом, что Обама, что Сунак из круга тех людей, с которыми очень приятно прощаться, а если давно не видел, то ещё можно столько же не видеть.

Главным, профилирующим качеством таких политиков является готовность к абсолютному беспримерному лицемерию и рафинированной подлости как на личном, так и на государственном уровне. Удивляться не приходится, чем удобряли, то и выросло.