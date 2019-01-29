К. Косачев: Сотрудничество российских органов МСУ с зарубежными муниципальными образованиями активно развивается

В Комитете СФ по международным делам обсудили проблемы международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления.

В Комитете СФ по международным делам состоялось совещание на тему «Международные и внешнеэкономические связи органов местного самоуправления: проблемы и пути их решения». Мероприятие провел председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев с участием председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко, заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Андрея Климова, члена того же Комитета СФ Сергея Цекова.

«В условиях угроз и внешнего давления в отношении нашей страны, сохранение и наращивание прямого взаимодействия российских органов местного самоуправления с зарубежными муниципальными образованиями является особенно актуальной задачей, решение которой должно быть органично встроено во внешнеполитический курс Российской Федерации», — заявил Константин Косачев.

Он привел данные, в соответствии с которыми, на текущий момент более трехсот тридцати российских городов имеют побратимские связи с более чем тысячью шестьюстами зарубежными муниципальными образованиями. «Эти связи развиваются очень активно, в том числе с городами тех стран, которые проводят санкции против нашей страны».

Константин Косачев отметил, что в подобном сотрудничестве заложен значительный потенциал, но только при наличии комфортных законодательных условий.

Сенатор напомнил, что Совет Федерации и, в частности, Комитет СФ по международным делам и Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера выступали за принятие закона об основах приграничного сотрудничества, к котором «прописаны» конкретные полномочия органов местного самоуправления в сфере международных внешнеэкономических связей.

«Вместе с тем, — пояснил Константин Косачев, — муниципальные образования не приграничных регионов действуют в ином правовом режиме в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который не четко указывает соответствующие нормы федеральных законов. Таким образом, очевидна правовая коллизия, не позволяющая российским муниципальным образованиям развивать международные связи на основе прочной законодательной базы».

По мнению Олега Мельниченко, данный вопрос требует особого внимания, поскольку, по словам сенатора, в «муниципальном сообществе» постоянно ведутся острые дискуссии на эту тему. «Кроме того, межмуниципальное сотрудничество стоит рассматривать как новый алгоритм в проведении соответствующей внешнеполитической повестки нашей страны», — отметил сенатор.

Участники совещания – представители Администрации Президента РФ, федеральных органов исполнительной власти, региональных органов местного самоуправления выработали план дальнейшей методической, организационной, нормативно-правовой поддержки российских муниципалитетов в сфере развития внешних связей со стороны профильных органов исполнительной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов РФ. Также обсуждался план дальнейшей работы в плане внесения возможных изменений в федеральное законодательство.