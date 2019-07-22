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К. Косачев и Ю. Федоров приняли участие в инаугурации избранного главы Гагаузии

Флаг Гагаузии
Июль 22
23:52 2019
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Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев и заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров приняли участие в торжественной церемонии инаугурации избранного башкана (главы) автономного территориального образования Гагаузия Ирины Влах.

В инаугурации, которая прошла 19 июля в г.Комрат (Молдавия), приняли участие Президент Молдовы Игорь Додон, Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный и Премьер-министр Молдовы Майя Санду.

Выступая на церемонии, Константин Косачев передал слова поздравления от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также от глав десяти субъектов Российской Федерации, с которыми Гагаузия подписала соглашения о сотрудничестве. Было подтверждено намерение  сторон провести в Комрате осенью текущего года российско-молдавский межрегиональный форум.

В рамках визита состоялись встречи российской делегации с Игорем Додоном и Зинаидой Гречаный. Собеседники обменялись оценками текущей политической и социально-экономической ситуации в Молдове, получившей новое развитие после формирования в парламенте коалиции между Партией социалистов и блоком «Акум». Подробно обсуждались перспективы активизации российско-молдавских отношений, в том числе путем возобновления деятельности двусторонней межпарламентской комиссии, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Константин Косачев и Юрий Федоров выступили перед активом общественных организаций Молдовы, участвующих в развитии гуманитарных связей с Российской Федерацией. Обсуждались вопросы активизации культурных и молодежных обменов, вопросы поддержки русского языка в Молдове и перспектив облегчения процедур получения гражданства для российских соотечественников за рубежом.

Тэги
Совет Федерации
Страны
ГагаузияРоссия

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