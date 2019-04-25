К. Косачев: Близкие отношения между Россией и Белоруссией – наше общее сокровище и достояние

Сенатор Константин Косачев провел мастер-класс для участников российско-белорусского конкурса «Союзная лига дебатов»

В Совете Федерации состоялось открытие московского этапа российско-белорусского конкурса «Союзная лига дебатов». Участниками этого межгосударственного мероприятия стали студенты, молодые предприниматели, социологи, журналисты из двух стран, прошедшие конкурсный отбор, в рамках которого необходимо было представить эссе и видеоролик по одной из тем, касающихся развития Союзного государства Беларуси и России.

С мастер-классом перед победителями отборочного тура и двух сессий интеллектуальных дебатов – в Минске и Москве выступил председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Сенатор рассказал молодым людям об инструментах и приемах успешного отстаивания совей точки зрения во время дебатов, поделился личным опытом ведения переговоров с зарубежными политиками, дал оценку российско-белорусских отношений и парламентского взаимодействия между двумя странами на современном этапе.

«Каждый раз, когда мы переживаем какой-либо этап взаимного обмена упреками и претензиями, мы выходим из этой дискуссии усилив наше добрососедство и партнерство. Уверен, что искры, которая время от времени пролетает в российско-белорусских отношениях, совершенно недостаточно, чтобы разжечь какие-либо костры. Было бы хуже, если бы стороны делали вид, что проблем в отношениях не существует, поскольку тогда бы эти проблемы не разрешались», — подчеркнул Константин Косачев. «Я не драматизирую эти дискуссии, понимая, что за ними стоит взаимное стремление России и Белоруссии к сохранению добрососедских, близких отношений. Это наше общее сокровище и достояние», — подчеркнул сенатор в ходе сессии «вопрос-ответ» с участниками встречи.

«При общей констатации отношений дружбы и сотрудничества, нужно четко вдаваться в детали конструкции взаимодействия. Нужно находить пути, при которых выигрывает каждая сторона. Мы не имеем права развивать наши отношения с позиции старшего и младшего брата, когда одна из сторон что-то жертвует другой. Мы обязательно должны развивать взаимодействие на выгодной для двух стран основе. Это не линейная система. Требуется творческий подход», — подчеркнул Константин Косачев.

В рамках диалога участников дискуссии интересовали темы будущего Союзного государства, опыт европейской интеграции применительно к процессам сближения России и Беларуси, сопряжение договорно-правовых норм двух стран.

Были затронуты и такие острые темы как конфликт на Донбассе, политика украинских властей в отношении распространения русского языка и влияние российского закона о «суверенном интернете» на информационную политику в отношении белорусского государства. По словам Константина Косачева, эта правовая норма явилась реакцией на агрессивные попытки стран Запада создать проблемы в развитии нашей страны. «Этот закон абсолютно внятно заточен под угрозы, с которыми мы начинаем сталкиваться. Никаких решений, которые бы ограничивали свободу пользователей, приниматься в следствие этого закона не будет», — отметил парламентарий.

Конкурс «Союзная лига дебатов» направлен на развитие навыков командной работы у российской и белорусской молодежи, формирование культуры поиска совместных решений на сложные вопросы, встающие перед нашими странами. Актуальность проекта обусловлена необходимостью формирования с помощью инструментов общественной дипломатии.